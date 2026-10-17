PGS.TS ngành Hóa học gây sốt tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Hoàng Dũng và PGS.TS ngành Hóa học có màn chia sẻ gây chú ý tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Tối 17/10, concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 diễn ra tại TP.HCM mang đến nhiều màn trình diễn được khán giả mong đợi. Một trong những tiết mục nhận được sự quan tâm của khán giả tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đó chính là màn trình diễn Tích Tịch Tình Tang của Liên minh Hợp lực Rực Rỡ. Sau dấu ấn tại Công diễn 4, ca khúc tiếp tục được đưa lên sân khấu concert, với sự góp mặt đặc biệt của mẹ Hoàng Dũng.

Clip lời chia sẻ của mẹ Hoàng Dũng và ca sĩ Hoàng Dũng

Chia sẻ sau màn trình diễn, mẹ Hoàng Dũng bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi được biểu diễn Tích Tịch Tình Tang tại concert. Bà cho biết: “Tôi rất cảm động, xúc động và tự hào khi đứng trên concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai để biểu diễn ca khúc Tích Tịch Tình Tang. Đây cũng là những khoảnh khắc rất hạnh phúc đối với chúng tôi khi Tích Tình Tình Tang được đông đảo khán giả của Gai Con yêu thích. Cảm ơn tất cả mọi người”.

Mẹ Hoàng Dũng xúc động khi đứng trên sân khấu cùng con trai tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Về phía Hoàng Dũng, nam ca sĩ không giấu được cảm xúc khi nhắc đến hành trình của hai mẹ con. Anh chia sẻ: “Thật sự em rất hạnh phúc, rất là cảm động. Từ lúc em bắt đầu với âm nhạc thì mẹ em vẫn còn dạy ở trường. Cho đến bây giờ mẹ em cũng đã trở thành một nghệ nhân. Em cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc hai mẹ con sẽ đứng chung một sân khấu cho đến bây giờ. Một điều em cảm thấy đặc biệt hơn nữa khi mình được góp phần rất nhỏ trong việc gìn giữ, lan tỏa, tiếp nối những giá trị của dân tộc”.

Khoảnh khắc hai mẹ con đứng trên cùng một sân khấu tạo nhiều cảm xúc cho Hoàng Dũng

Mẹ của nam ca sĩ Hoàng Dũng là PGS.TS Hoàng Thị Chiên, sinh năm 1960, từng là giảng viên khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Phần lớn sự nghiệp của bà gắn với công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Sau khi nghỉ hưu, bà dành nhiều thời gian hơn cho hát then, trở thành nghệ nhân và tham gia biểu diễn cùng tốp Then Suối Ngàn. Hình ảnh bà cầm đàn tính, thể hiện những làn điệu then bên cạnh con trai tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vì thế mang đến một màu sắc riêng cho tiết mục.

Hoàng Dũng và mẹ trên sân khấu Công diễn 4 tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Tại Công diễn 4, khi nhận chủ đề Thạch Sanh, Hoàng Dũng đã nghĩ đến câu hát “đàn kêu tích tịch tình tang”. Là người dân tộc Tày, nam ca sĩ mong muốn đưa chất liệu văn hóa của dân tộc mình vào phần trình diễn. Ý tưởng sau đó được phát triển thành tiết mục kết hợp âm nhạc đương đại với hát then, đàn tính và các yếu tố sân khấu mang màu sắc dân gian.

Clip màn trình diễn ca khúc Tích Tịch Tình Tang tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Sự góp mặt của mẹ Hoàng Dũng giúp ý tưởng của anh có thêm ý nghĩa cá nhân. Bà trực tiếp tham gia phần hát then, sử dụng đàn tính cùng các thành viên tốp Then Suối Ngàn, đưa chất liệu văn hóa truyền thống lên sân khấu giải trí quy mô lớn. Đây cũng là trải nghiệm đặc biệt với Hoàng Dũng khi anh từng mong muốn có cơ hội biểu diễn cùng mẹ nhưng chưa nghĩ rằng điều đó sẽ trở thành hiện thực tại một chương trình như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Mẹ của Hoàng Dũng là PGS.TS Hoàng Thị Chiên, cựu giảng viên khoa Hoá học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, cũng là nghệ nhân hát Then.

Ảnh: Tổng hợp