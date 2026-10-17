Trước khi hết thời, công chúa showbiz tung hoành ngang dọc, nhan sắc băng thanh nhìn góc nào cũng thấy đẹp
Nhan sắc "băng thanh ngọc khiết" cũng không thể giúp công chúa showbiz duy trì hào quang.
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Mới đây, một đoạn video fancam ghi lại khoảnh khắc trình diễn của Jessica Jung thời còn hoạt động trong đội hình Girls' Generation (SNSD) bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội, thu hút được nhiều sự chú ý.
Đoạn video fancam của Jessica Jung đang thu hút được nhiều sự chú ý
Trong đoạn clip, nữ thần tượng xuất hiện với mái tóc uốn lượn bồng bềnh, làn da trắng mịn, thần thái rạng rỡ cùng đường nét gương mặt thanh tú, sắc sảo. Đoạn video viral này đã gợi nhắc cho đông đảo công chúng về thời kỳ hoàng kim bùng nổ nhan sắc lẫn sự nghiệp của nữ ca sĩ sinh năm 1989. Nhờ vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, khí chất sang chảnh cùng biểu cảm cuốn hút vô cùng riêng biệt, Jessica từng được mệnh danh là "công chúa băng giá" độc nhất vô nhị của làng giải trí Hàn Quốc.
Gia nhập SM Entertainment từ năm 2000 với vai trò thực tập sinh, Jessica chính thức ra mắt vào năm 2007 trong đội hình SNSD. Nhờ sở hữu chất giọng cao, sáng và đầy nội lực, cô đảm nhận vị trí hát chính (main vocal), cùng với trưởng nhóm Taeyeon, phụ trách hầu hết các phân đoạn cao trào trong các sản phẩm âm nhạc của nhóm. Trong giai đoạn này, SNSD vươn lên đỉnh cao sự nghiệp, được công nhận là "nhóm nhạc quốc dân" khi liên tục phát hành chuỗi bản hit bùng nổ toàn cõi châu Á như Gee, Genie, The Boys... Cùng với thành công rực rỡ đó, Jessica trở thành một trong những gương mặt có độ nhận diện vượt trội, sở hữu lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo.
Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Jessica bất ngờ thông báo rời khỏi Girls' Generation. Nữ ca sĩ cho biết cô nhận được yêu cầu rút khỏi nhóm từ công ty quản lý và các thành viên còn lại. Trong khi đó, phía SM Entertainment đưa ra thông báo chính thức khẳng định Jessica chủ động muốn ưu tiên cho các hoạt động kinh doanh thời trang cá nhân, dẫn đến việc không thể đảm bảo lịch trình chung của tập thể.
Sự ra đi đột ngột của một mảnh ghép chủ lực đã tạo nên một làn sóng tranh cãi dữ dội và gây chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng người hâm mộ. Một bộ phận lớn công chúng và dư luận thời điểm đó đã quay lưng, chỉ trích nữ ca sĩ, cho rằng cô ích kỷ và đặt lợi ích cá nhân lên trên sự phát triển của cả nhóm. Biến cố này đã chính thức khép lại chặng đường rực rỡ của "công chúa băng giá" cùng SNSD, đẩy sự nghiệp của cô bước sang một chương mới đầy sóng gió.
Sau khi rời khỏi SM Entertainment, Jessica bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp cá nhân dưới sự quản lý của công ty Coridel Entertainment. Trong mảng âm nhạc, cô phát hành các đĩa đơn và mini album cá nhân như With Love, J (2016), Wonderland (2016), My Decade (2017) và gần đây nhất là Beep Beep (2024).
Song song với ca hát, cựu thành viên SNSD tập trung đẩy mạnh thương hiệu thời trang cao cấp Blanc & Eclare do cô thành lập từ tháng 8/2014, mở rộng hệ thống cửa hàng ra nhiều quốc gia. Bên cạnh đó, Jessica còn lấn sân sang lĩnh vực văn học khi cho ra mắt tiểu thuyết Shine vào năm 2020 và phần hai mang tên Bright vào năm 2022. Cả hai cuốn sách khai thác hành trình của một thực tập sinh Kpop cùng những góc khuất tăm tối trong ngành giải trí, tuy nhiên, lại vấp phải sự phản ứng gay gắt từ dư luận khi bị cho là cố tình gài cắm chi tiết thực tế để ám chỉ nhóm cũ SNSD và làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh các đồng đội cũ.
Sau khi rời nhóm, sự nghiệp của Jessica tại quê nhà Hàn Quốc gặp vô vàn trở ngại. Biến cố này không chỉ chấm dứt chặng đường rực rỡ của Jessica cùng SNSD mà còn khiến mối quan hệ giữa cô với các thành viên cũ, cũng như cộng đồng fan SNSD, rạn nứt sâu sắc. Lực lượng người hâm mộ hùng hậu từng ủng hộ cô giờ đây bị phân tán mạnh mẽ, một phần quay sang tẩy chay, phần khác chán nản rời đi, khiến nền tảng fanbase vốn dĩ vững chắc của nữ idol bị tổn hại nghiêm trọng. Cô phải chịu lệnh "cấm sóng", gần như vắng bóng hoàn toàn trên các chương trình truyền hình cũng như các sân khấu âm nhạc lớn tại Hàn Quốc. Mọi hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ tại quê nhà đều rơi vào trạng thái cầm chừng, không thể phát triển hay tạo ra đột phá mới.
Năm 2022, Jessica chuyển trọng tâm hoạt động sang thị trường Trung Quốc. Tại thị trường tỷ dân, độ phủ sóng của nữ thần tượng tăng đáng kể khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3 vào năm 2022. Mặc dù vậy, mảng kinh doanh của Jessica lại liên tục vướng vào rắc rối pháp lý nghiêm trọng. Năm 2021, thương hiệu Blanc & Eclare bị kiện do chưa hoàn trả khoản nợ vượt quá 6,8 triệu USD bao gồm cả gốc lẫn lãi. Đến năm 2023, cửa hàng flagship của thương hiệu đặt tại khu vực đắt đỏ Gangnam (Seoul) bị cưỡng chế đóng cửa do nợ tiền thuê mặt bằng kéo dài. Tại Trung Quốc, cựu thành viên SNSD cũng vướng vào vụ kiện tụng với các công ty quản lý và bị yêu cầu bồi thường khoảng 1,6 triệu USD do vi phạm hợp đồng.
Bước sang năm 2026, Jessica vẫn duy trì công việc biểu diễn thông qua tour lưu diễn thế giới mang tên Reflections. Vào đầu năm nay, nữ ca sĩ cũng đã mang concert cá nhân đến Việt Nam để gặp gỡ người hâm mộ đúng vào dịp sinh nhật của mình. Mặc dù vậy, thực tế cho thấy quy mô các đêm diễn hiện tại của cô đã thu hẹp đáng kể so với thời kỳ đỉnh cao. Thay vì các sân vận động hay nhà thi đấu sức chứa hàng chục nghìn người như thời còn hoạt động cùng SNSD, các điểm dừng chân trong tour diễn hiện tại của Jessica chủ yếu diễn ra tại các nhà hát hoặc hội trường nhỏ với quy mô khoảng 2.000 đến 3.000 khán giả. Tình trạng bán vé chậm cũng được ghi nhận tại một số thị trường như Malaysia hay TP.HCM, thậm chí xuất hiện nhiều khu vực ghế trống trong đêm diễn.
Thực tế ảm đạm này cho thấy thời kỳ hoàng kim của "công chúa băng giá" đã trôi qua từ rất lâu. Nhìn lại hành trình đầy thăng trầm từ một biểu tượng nhan sắc đỉnh cao lấp đầy những sân vận động hoành tráng cùng SNSD cho đến thực tế chật vật duy trì ánh hào quang hiện tại, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho "công chúa băng giá" Kpop.
Ảnh: Tổng hợp