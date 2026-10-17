Trước khi hết thời, công chúa showbiz tung hoành ngang dọc, nhan sắc băng thanh nhìn góc nào cũng thấy đẹp

Nhan sắc "băng thanh ngọc khiết" cũng không thể giúp công chúa showbiz duy trì hào quang.

Mới đây, một đoạn video fancam ghi lại khoảnh khắc trình diễn của Jessica Jung thời còn hoạt động trong đội hình Girls' Generation (SNSD) bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội, thu hút được nhiều sự chú ý.

Đoạn video fancam của Jessica Jung đang thu hút được nhiều sự chú ý

Trong đoạn clip, nữ thần tượng xuất hiện với mái tóc uốn lượn bồng bềnh, làn da trắng mịn, thần thái rạng rỡ cùng đường nét gương mặt thanh tú, sắc sảo. Đoạn video viral này đã gợi nhắc cho đông đảo công chúng về thời kỳ hoàng kim bùng nổ nhan sắc lẫn sự nghiệp của nữ ca sĩ sinh năm 1989. Nhờ vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, khí chất sang chảnh cùng biểu cảm cuốn hút vô cùng riêng biệt, Jessica từng được mệnh danh là "công chúa băng giá" độc nhất vô nhị của làng giải trí Hàn Quốc.

Trong đoạn clip, nữ thần tượng xuất hiện với mái tóc uốn lượn bồng bềnh, làn da trắng mịn, thần thái rạng rỡ cùng đường nét gương mặt thanh tú, sắc sảo

Jessica sở hữu vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, khí chất sang chảnh cùng biểu cảm cuốn hút vô cùng riêng biệt

Jessica từng được mệnh danh là "công chúa băng giá" độc nhất vô nhị của làng giải trí Hàn Quốc

Gia nhập SM Entertainment từ năm 2000 với vai trò thực tập sinh, Jessica chính thức ra mắt vào năm 2007 trong đội hình SNSD. Nhờ sở hữu chất giọng cao, sáng và đầy nội lực, cô đảm nhận vị trí hát chính (main vocal), cùng với trưởng nhóm Taeyeon, phụ trách hầu hết các phân đoạn cao trào trong các sản phẩm âm nhạc của nhóm. Trong giai đoạn này, SNSD vươn lên đỉnh cao sự nghiệp, được công nhận là "nhóm nhạc quốc dân" khi liên tục phát hành chuỗi bản hit bùng nổ toàn cõi châu Á như Gee, Genie, The Boys... Cùng với thành công rực rỡ đó, Jessica trở thành một trong những gương mặt có độ nhận diện vượt trội, sở hữu lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo.

Jessica chính thức ra mắt vào năm 2007 trong đội hình SNSD

Jessica trở thành một trong những gương mặt có độ nhận diện vượt trội, sở hữu lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo

Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Jessica bất ngờ thông báo rời khỏi Girls' Generation. Nữ ca sĩ cho biết cô nhận được yêu cầu rút khỏi nhóm từ công ty quản lý và các thành viên còn lại. Trong khi đó, phía SM Entertainment đưa ra thông báo chính thức khẳng định Jessica chủ động muốn ưu tiên cho các hoạt động kinh doanh thời trang cá nhân, dẫn đến việc không thể đảm bảo lịch trình chung của tập thể.

Giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Jessica bất ngờ thông báo rời khỏi Girls' Generation

Sự ra đi đột ngột của một mảnh ghép chủ lực đã tạo nên một làn sóng tranh cãi dữ dội và gây chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng người hâm mộ. Một bộ phận lớn công chúng và dư luận thời điểm đó đã quay lưng, chỉ trích nữ ca sĩ, cho rằng cô ích kỷ và đặt lợi ích cá nhân lên trên sự phát triển của cả nhóm. Biến cố này đã chính thức khép lại chặng đường rực rỡ của "công chúa băng giá" cùng SNSD, đẩy sự nghiệp của cô bước sang một chương mới đầy sóng gió.