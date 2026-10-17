TPBank tại Tinh Hà "Say Hi": Booth trải nghiệm "chật kín" fan, hé lộ không gian SkyLounge - TPBank Premier

Ngay từ đầu giờ chiều nay, sắc tím đã phủ sóng Vạn Phúc City với Tinh Hà "Say Hi" Concert. Hàng ngàn người đã đổ về đây từ sớm để vui chơi trải nghiệm và check-in cùng bạn bè.

Khi sân khấu chưa lên đèn, đây là lúc các booth trải nghiệm sôi nổi nhất. Vẫn như thường lệ, khu trải nghiệm của Nhà tài trợ Kim Cương TPBank luôn chật kín người hâm mộ tham gia tương tác bởi TPBank vốn nổi tiếng "hiểu và chiều" fan. TPBank mang đến những trải nghiệm đầy "tâm lý" và được cá nhân hóa cho từng tập khách hàng. Đặc biệt, tại concert lần này, không gian Sky Lounge – TPBank Premier chính thức mở cửa, đưa trải nghiệm đu idol lên chuẩn "VIP" đỉnh!

Concert chưa lên đèn, TPBank Zone đã hút fan

Với fan, concert là cuộc hẹn với thần tượng, nhưng hành trình đu idol bắt đầu từ trước khi đèn sân khấu bật sáng: muốn gửi lời nhắn tới Anh Trai, muốn có ảnh đẹp để lưu giữ kỷ niệm, muốn mang về một món quà nhỏ. TPBank thấu hiểu từng mong muốn ấy. Tại concert Tinh Hà "Say Hi" ngày 17–18/10 ở TP.HCM, TPBank Zone gói trọn tất cả vào một điểm hẹn để người hâm mộ khám phá, check-in và lưu lại khoảnh khắc riêng trước giờ diễn.

Không gian booth rực rỡ sắc tím trở thành background sống ảo được hội mê concert săn đón ráo riết

Tại đây, fan gửi lời chúc may mắn đến 24 Anh Trai thông qua màn hình tương tác với T’AioX - Chuyên gia Ngân hàng Số trên App TPBank. Điều khiến cả khu vực "nóng" lên: 24 video từ 24 bạn fan may mắn nhất sẽ được "lên sóng" ngay trên sân khấu của Concert và được gửi tới mỗi Anh Trai.

Khu vực 2000+ Tín hiệu liên tục nhảy số với hàng ngàn lời chúc gửi tới 24 Anh Trai.

Bạn Lan Hương hào hứng khoe: "Chỉ cần nghĩ đến cảnh lời chúc của mình hiện lên trước hàng vạn khán giả và được idol đọc trực tiếp là cả nhóm mình rần rần rồi. Hiểu fan nhất chỉ có thể là Kim Chủ TPBank!"

Lên đồ cả tuần cho đêm concert, fan nào cũng muốn outfit của mình được "ghi dấu ấn". Hiểu điều đó, TPBank mang tới AI Photobooth với màn "quét" outfit từ stylist T’AioX. Nhận điểm số cực bén từ AI xong, các bạn trẻ thỏa sức tạo dáng và cầm ngay tấm ảnh in liền trong tích tắc.

Chiếc máy Gacha khổng lồ với tỷ lệ trúng quà 100% khiến tiếng reo hò ở TPBank Zone không lúc nào ngớt. Ai rời booth của Nhà tài trợ cũng hân hoan với bộ card Anh Trai, gấu bông, bình giữ nhiệt hay voucher di chuyển tiện lợi, những món quà vừa để sưu tầm, vừa dùng được ngay sau đêm diễn. Đây cũng là đặc quyền dành riêng cho các khách hàng đã sở hữu tài khoản và thẻ TPBank.

"Mình thích nhất khu AI Photobooth vì vừa được T’AioX nhận xét outfit, vừa có ảnh in mang về làm kỷ niệm. Đi concert mà có thêm những hoạt động như này vui hơn hẳn, lại còn được cầm quà xịn về nữa, tưng bừng luôn!", Lâm Phúc chia sẻ.

Sky Lounge – TPBank Premier: Đặc quyền VVIP chăm chút từng khoảnh khắc

Nếu TPBank Zone là điểm hẹn để các bạn trẻ gửi check-in, tương tác và săn quà, thì khu vực Sky Lounge – TPBank Premier là nơi sự thấu hiểu được nâng lên một tầm khác, dành riêng cho Khách hàng Cao cấp của TPBank. Không gian đặc quyền được thiết kế riêng với nhiều trải nghiệm ưu tiên, khiến hành trình đến với đêm nhạc trọn vẹn ngay từ bước chân đầu tiên. Giữa biển người đổ về concert, khách hàng sở hữu tấm vé TPBank Sky Lounge được check-in tại cổng riêng. Từ đây, xe điện của TPBank đưa khách đến thẳng khu vực ghế ngồi, nhẹ nhàng, thong thả, giữ trọn năng lượng và cả outfit chỉn chu cho đêm diễn.

Bước vào TPBank Sky Lounge, khách hàng được chào đón trong một không gian ưu tiên mang đậm sắc tím thương hiệu, thoải mái lưu lại những bức ảnh đẹp nhất với view sân khấu cực đỉnh. Ngoài những đặc quyền từ hạng vé Sky Lounge đến từ Ban tổ chức, mỗi khách hàng còn nhận thêm quà tặng tri ân từ TPBank – những phụ kiện vừa để lên đồ cổ vũ, vừa là kỷ niệm riêng của đêm concert. Thưởng thức những màn trình diễn mãn nhãn trong không gian thoải mái, tầm nhìn đẹp hướng thẳng về sân khấu và thưởng thức bữa tối nhẹ nhàng khiến mỗi khách hàng có trải nghiệm trọn vẹn, thư thái, riêng tư và thật sự khác biệt.

Chỉ qua một sự kiện concert, có thể thấy rõ chiến lược của nhà băng trẻ này và cũng là lý do mà TPBank ngày càng được khách hàng yêu mến: thấu hiểu tâm lý và nhu cầu khách hàng, cá nhân hóa trải nghiệm cho từng tập khách hàng, và luôn đồng hành cùng những khoảnh khắc sống đỉnh mỗi ngày.

Giờ G sắp điểm, bạn đã sẵn sàng lên đồ, thử những trải nghiệm vui đỉnh và hòa mình vào bữa tiệc âm nhạc cực đỉnh Tinh Hà"Say Hi" chưa?