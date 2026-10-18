“Hẹn giữa Tinh Hà” đêm 1: Bầu trời Tinh Hà nhuộm tím, fan hẹn nhau trở lại đêm 2

Đêm 17/10, Bầu trời TP.HCM bừng sáng sắc tím với đêm đầu tiên của concert "Hẹn giữa Tinh Hà". Không chỉ có 24 anh trai tỏa sáng như những vì sao trên sân khấu, fan còn lấp lánh niềm vui sau một ngày trải nghiệm bữa tiệc âm nhạc và vui chơi cực đỉnh tại Khu đô thị Khu đô thị Vạn Phúc City.

‏Rộn ràng khu trải nghiệm từ sáng sớm‏

‏Concert không chỉ gói gọn trong một đêm diễn, ngay từ sáng sớm các fan của Tinh Hà "Say Hi" đã kéo về khu vực sự kiện để tham gia các hoạt động trải nghiệm sôi nổi. Booth của các Anh Trai rộn ràng với các hoạt động check-in cùng thần tượng, các zone trải nghiệm của các Nhà tài trợ đông kín người hâm mộ tham gia chơi game, chụp ảnh và nhận quà.‏

‏Ngay từ sớm, TPBank Zone đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của fan Say Hi với hàng dài người xếp hàng check-in, chụp ảnh, tương tác cùng những trải nghiệm công nghệ thú vị. Như thường lệ, Nhà tài trợ Kim Cương TPBank mang "đặc sản số" tới concert với nhiều trải nghiệm đậm chất công nghệ: trải nghiệm mở tài khoản App TPBank trong tích tắc để nhận quà và ưu đãi thanh toán, mở thẻ ngay trên App TPBank để sẵn sàng xài ngay trong sự kiện, trợ lý AI chấm điểm outfit và gợi ý dáng chụp ảnh, fan gửi lời chúc ngay tới thần tượng trên màn hình tương tác và săn hàng ngàn quà tặng trên App TPBank. Trong tiếng nhạc sôi động tại zone trải nghiệm tím, các fan cứng của chương trình phô diễn kỹ năng nhảy và hát một cách tự nhiên trong sự cổ vũ nhiệt tình. Mỗi trải nghiệm đều được thiết kế để fan không chỉ để ngắm nhìn, mà còn được chạm, được tương tác và được trở thành một phần cực đỉnh của đêm diễn.‏

‏"Ngôi sao" của TPBank Zone năm nay chính là T’AioX, Chuyên gia Ngân hàng Số trên App TPBank. Thường ngày T’AioX là trợ thủ AI đắc lực cung cấp thông tin và hỗ trợ các giao dịch ngân hàng tài chính trên App TPBank. Còn hôm nay, T’AioX vào vai một stylist tư vấn trang phục cực kỳ có gu tại AI Photobooth. Fan chỉ cần đứng trước ống kính, T’AioX sẽ "chấm điểm" outfit đu concert và đưa ra lời bình luận cực "có tâm", duyên dáng và hài hước. Chỉ trong ngày đầu, AI Photobooth đã ghi nhận gần 1000 lượt chụp, và những bức ảnh kèm "lời bình độc quyền" của T’AioX nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội như một "chứng nhận outfit đỉnh" trước giờ diễn.‏

‏Tại booth, fan còn được gửi lời chúc tới 24 anh trai qua tương tác với trợ lý ảo T’AioX. Kết thúc ngày đầu, đã có hơn 1500 lời chúc được gửi đi. Những lời chúc ấy được TPBank gửi tới thần tượng và theo T’AioX lên thẳng sân khấu trong tiết mục Warmup của TPBank. Màn Warmup mở ra khi T’AioX trong vai người dẫn chuyện, đưa cả khán đài đi lại hành trình của Tinh Hà "Say Hi": từ những ngày đầu 24 anh trai bước vào chương trình, những bản hit leo top trending, đến khoảnh khắc tất cả cùng hội ngộ tại "Hẹn giữa Tinh Hà". T’AioX cũng như một sứ giả, đưa những lời chúc may mắn từ các fan gửi tới từng anh trai, trong tiếng hò reo không ngớt từ các khán đài. Mỗi lần khán giả đồng thanh hô "App TPBank – 2.000+ tiện ích ĐỈNH-Sống ĐỈNH", từng phần quà lần lượt được mở khóa ngay tại sân khấu: từ mã ưu đãi mở tài khoản, voucher di chuyển, voucher cà phê đến voucher ăn uống trị giá 2 triệu đồng. Hàng nghìn chiếc điện thoại đồng loạt giơ cao, và hàng ngàn quà nhanh chóng tìm được chủ nhân chỉ sau vài tiếng đếm ngược và 1 thao tác săn quà cực đơn giản trên App TPBank.‏

‏Loạt hit cực cháy và "Secret" của đêm diễn đầu tiên‏

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Đêm diễn đầu tiên thực sự là một bữa tiệc mãn nhãn mãn tai dành cho fan hâm mộ, với loạt hit đình đám của chương trình được đưa lên sân khấu và tới gần khán giả. Năm nay, công nghệ biểu diễn kết hợp hiệu ứng thị giác trên cả màn led và hiệu ứng sân khấu đưa khán giả từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Sân khấu Tinh Hà "Say Hi" quả là sân khấu thực sự được đầu tư chỉn chu cả về phần hình, phần tiếng, lẫn việc đẩy cảm xúc bùng nổ cho người xem.‏ ‎

Một trong những điểm nhấn của buổi biểu diễn: vẫn là Nhà tài trợ tâm lý TPBank ghi điểm khi đưa tiết mục "Secret", Best Hit của Tinh Hà "Say Hi", tái xuất trên sân khấu concert. Trong sắc tím của sân khấu, hàng chục ngàn fan hâm mộ cùng đồng thanh hát theo bài hát đã làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng và mạng xã hội trong thời gian qua.‏

Thêm một secret được mở ra ngay cả khi tiết mục vừa kết thúc: Các fan may mắn nhất từng gửi điều ước trong minigame của TPBank được mời lên thẳng sân khấu và nắm tay nhảy cùng thần tượng. Từ một điều ước ấp ủ, bất ngờ được đứng cạnh những "vì sao" của mình, trước hàng nghìn ánh lightstick. Khoảnh khắc ấy chắc chắn là điều không thể quên với mỗi fan hâm mộ may mắn, mà cũng là điểm nhấn thú vị đối với hàng ngàn khán giả chứng kiến.‏

‏ Sau đêm Concert đầu tiên đầy rực rỡ, các fan lại tiếp tục lên đồ để trải nghiệm Tinh Hà "Say Hi" concert tiếp theo diễn ra ngay sau 1 ngày – tối nay 18/10. Các khu trải nghiệm đã sẵn sàng, hàng ngàn người tiếp tục đổ về vui chơi tại Khu đô thị Vạn Phúc City. Hãy cùng lên đồ và đón đợi những điều rực rỡ của Tinh Hà "Say Hi" Concert Đêm 2.‏