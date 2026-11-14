Tóc Tiên tất tay mang loạt đặc sản Việt, hát 3 thứ tiếng chinh phục cả châu Á ngay tại Thái Lan

Tóc Tiên chính thức mang Em Tiên lên sân khấu quốc tế tại Thái Lan.

Tối 14/11, Tóc Tiên chính thức xuất hiện trên sân khấu Chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 tại Thái Lan. Đảm nhận vai trò mở màn cho đêm thi quan trọng, nữ ca sĩ mang đến tiết mục Em Tiên được đầu tư công phu cả về âm nhạc lẫn hình ảnh. Sau một tháng chuẩn bị, đại diện Việt Nam đã có màn chào sân đầy năng lượng, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Đây cũng là cơ hội để Tóc Tiên giới thiệu màu sắc âm nhạc và phong cách trình diễn đặc trưng của mình trước khán giả quốc tế.

Tiết mục Em Tiên

Trên sân khấu quốc tế, Tóc Tiên lựa chọn bộ trang phục màu trắng nổi bật, lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen, mang đến diện mạo vừa cá tính vừa có nét mềm mại. Đồng hành cùng nữ ca sĩ là dàn vũ công với đội hình được dàn dựng đồng bộ, tạo nên tổng thể sân khấu bắt mắt.

Giữ vững phong độ biểu diễn, Tóc Tiên liên tục làm chủ sân khấu bằng những động tác vũ đạo dứt khoát, mạnh mẽ. Nữ ca sĩ cho thấy khả năng trình diễn ổn định, kết hợp giữa hát live và vũ đạo với cường độ cao. Dù phải di chuyển liên tục, giọng hát của Tóc Tiên vẫn giữ được sự chắc chắn, thể hiện rõ nội lực và kinh nghiệm biểu diễn nhiều năm.

Tóc Tiên trên sân khấu Chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026

Đặc biệt, ở phần cao trào cuối tiết mục, Tóc Tiên tạo điểm nhấn khi đưa những hình ảnh mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam lên sân khấu quốc tế. Nữ ca sĩ cùng dàn vũ công xuất hiện với những chiếc nón quai thao, kết hợp các động tác vũ đạo được dàn dựng đồng bộ, gợi nhắc đến nét đẹp trong nghệ thuật trình diễn dân gian Việt.

Hình ảnh những chiếc nón quai thao xuất hiện giữa sân khấu hiện đại, hòa cùng âm nhạc điện tử và hiệu ứng ánh sáng rực rỡ tạo nên sự giao thoa thú vị giữa truyền thống và đương đại. Đây cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của Em Tiên, khi Tóc Tiên không chỉ phô diễn khả năng trình diễn mà còn khéo léo lồng ghép những chất liệu văn hóa Việt vào tiết mục dành cho khán giả quốc tế.

Đáng chú ý, Em Tiên cũng được làm mới đáng kể để phù hợp với sân khấu quốc tế. Bản phối được bổ sung phần lời tiếng Anh, giúp ca khúc trở nên gần gũi hơn với khán giả đa quốc gia. Ở phần cuối tiết mục, Tóc Tiên còn mang đến một câu hát bằng tiếng Thái như lời chào đặc biệt gửi đến khán giả nước chủ nhà.

Tóc Tiên hoàn thành trọn vẹn sân khấu mở màn chung kết

Phần drop cuối bài cũng được biến tấu thành hai đoạn cao trào riêng biệt, tạo thêm điểm nhấn cho tổng thể màn trình diễn. Sự thay đổi trong cấu trúc âm nhạc giúp tiết mục duy trì năng lượng xuyên suốt, đồng thời mở ra không gian để Tóc Tiên phô diễn khả năng làm chủ sân khấu.

Với phong thái tự tin, khả năng kiểm soát giọng hát cùng những màn vũ đạo đầy năng lượng, Tóc Tiên mang đến một tiết mục sôi động tại đêm chung kết. Không khí sân khấu được đẩy lên cao trào, khán giả hưởng ứng nhiệt tình trước màn trình diễn của đại diện Việt Nam.

Bộ ảnh ghi lại tạo hình của nữ ca sĩ cũng được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Thái Lan Pobsut Wongpuckdee, người từng chụp hình cho Lisa (BLACKPINK)

Đứng sau phần hình ảnh chỉn chu của Tóc Tiên là ê-kíp sáng tạo gồm nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, stylist Kelbin Lei cùng bộ đôi Quân Nguyễn - Pu Lê phụ trách tóc và trang điểm. Bộ trang phục trắng pha hồng được tạo hình cầu kỳ với phần corset đính kết lấp lánh, chi tiết cổ vai xòe rộng như những cánh hoa bung nở và tà voan dài thướt tha phía sau. Tổng thể mang đến diện mạo tựa một đóa hoa bước ra từ thế giới tương lai. Bộ ảnh ghi lại tạo hình của nữ ca sĩ cũng được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Thái Lan Pobsut Wongpuckdee, người từng chụp hình cho Lisa (BLACKPINK).

Sau màn trình diễn, cuộc đua tìm ra quán quân đầu tiên của Eurovision Song Contest Asia cũng đang nhận được nhiều sự chú ý. Năm nay, 11 đại diện đến từ các quốc gia châu Á sẽ cùng tranh tài tại đêm chung kết ở Bangkok. Kết quả được quyết định dựa trên hai nguồn điểm ngang nhau, gồm 50% từ hội đồng giám khảo chuyên môn và 50% từ bình chọn của khán giả quốc tế.

Người hâm mộ đang chờ đợi vào kết quả chung cuộc của Tóc Tiên

Điều này đồng nghĩa với việc Tóc Tiên không chỉ cần chinh phục hội đồng chuyên môn mà còn phải nhận được sự ủng hộ từ người xem ở nhiều quốc gia. Đáng chú ý, khán giả Việt Nam không được bình chọn cho đại diện nước mình theo quy định của cuộc thi. Bởi vậy, sự ủng hộ từ cộng đồng người hâm mộ quốc tế sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình của nữ ca sĩ. Việc Tóc Tiên có thể đạt thứ hạng nào, thậm chí chạm tay đến ngôi vị quán quân đầu tiên, đang là kết quả được đông đảo khán giả Việt Nam mong đợi.