Cực "suy" với ca khúc buồn nhất Tinh Hà Say Hi tại Hà Nội

Concert Tinh Hà Say Hi D-3 đang diễn ra tại Hà Nội tối 14/11.

Tối 14/11, concert Tinh Hà Say Hi D-3 diễn ra tại VEC (Hà Nội). Ngay từ sáng nay, hàng nghìn người đã tập trung tại nơi diễn ra concert, check-in xếp hàng để chuẩn bị vào concert. Đến Hà Nội, các Anh Trai tiếp tục mang đến những tiết mục quen thuộc đã làm nên thương hiệu của Tinh Hà Say Hi.

Sân khấu 50 Cuộc Gọi Nhỡ tại concert Tinh Hà Say Hi D-3 Hà Nội (clip: Threads @qh.0310)

Trong đó, tiết mục 50 Cuộc Gọi Nhỡ với sự kết hợp của 4 Anh Trai Quang Hùng MasterD, CoolKid, Jaysonlei và Cody Nam Võ trở thành một trong những sân khấu giàu cảm xúc, khiến khán giả không khỏi chìm đắm trong giai điệu buồn của ca khúc.

Không chỉ gây ấn tượng bởi phần âm nhạc, 4 Anh Trai còn tạo nên sức hút nhờ giọng hát, visual và khả năng diễn xuất trên sân khấu. Mỗi người mang đến một màu sắc riêng, từ cách thể hiện cảm xúc qua giọng hát đến biểu cảm và thần thái khi trình diễn. Sự kết hợp của cả 4 tạo nên một tổng thể giàu tính tự sự, đưa khán giả vào câu chuyện tình cảm đầy tiếc nuối mà 50 Cuộc Gọi Nhỡ truyền tải.

Visual 4 Anh Trai cùng diễn xuất buồn "lụi tim" tại concert D-3 của Tinh Hà Say Hi

Đặc biệt, phần dàn dựng sân khấu được xây dựng theo hướng đẩy cảm xúc lên cao trào ở những phút cuối. Thay vì chỉ tập trung vào việc thể hiện ca khúc, các yếu tố trình diễn và hình ảnh được kết hợp để tăng tính kịch tính, giúp câu chuyện của tiết mục được thể hiện rõ nét hơn. Phần kết với hình ảnh 4 Anh Trai xuất hiện trên màn LED cũng góp phần hoàn thiện mạch cảm xúc của sân khấu.

Với giai điệu buồn, cách thể hiện giàu cảm xúc cùng phần dàn dựng được đầu tư, 50 Cuộc Gọi Nhỡ mang đến một khoảng lặng đáng nhớ giữa không khí sôi động của concert Tinh Hà Say Hi D-3. Màn kết hợp của Quang Hùng MasterD, CoolKid, Jaysonlei và Cody Nam Võ cũng khiến khán giả có thêm một lý do để "lụy tim" tại đêm diễn ở Hà Nội.