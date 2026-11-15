Nam ca sĩ SN 1988 quê Hà Nội mất 10 năm để nổi tiếng, có bản hit 143 triệu view, vừa bị loại ở Ca Sĩ Mặt Nạ

Nam ca sĩ sở hữu loạt hit quen thuộc với khán giả vừa bị loại tại Ca Sĩ Mặt Nạ.

Tối 14/11, tập 7 Ca Sĩ Mặt Nạ 2026 lên sóng, mang đến những màn tranh tài thuộc vòng đối đầu. Trong đó, CAO BỒI LANG là một trong những mascot nhận được nhiều sự chú ý với chất giọng nam cao, sáng và cách xử lý giàu cảm xúc qua những tiết mục ballad.

Trong màn đối đầu với BÁO BERRY, CAO BỒI LANG lựa chọn mashup Còn Em Anh Bỏ Cho Ai và Sao Cũng Được. Hai ca khúc mang màu sắc ballad da diết được mascot thể hiện bằng chất giọng nam tính, giàu cảm xúc, truyền tải những tổn thương và tiếc nuối trong tình yêu. Trước đó, CAO BỒI LANG cũng góp mặt trong tiết mục mashup Hôn Lễ Của Em và Ngày Em Đẹp Nhất cùng 3 mascot còn lại, để lộ màu giọng thật với những nốt cao vang sáng.

Cao Bồi Lang lộ diện là Anh Quân Idol

Tuy nhiên, ở lượt đối đầu solo, CAO BỒI LANG không thể vượt qua BÁO BERRY. Sau khi nhận kết quả bình chọn thấp hơn đối thủ, mascot phải tháo mặt nạ và xác nhận danh tính là Anh Quân Idol. Màn lộ diện khép lại hành trình của nam ca sĩ tại chương trình, đồng thời khiến khán giả có dịp nhìn lại giọng hát đã làm nên dấu ấn của anh trong nhiều năm qua.

Anh Quân Idol tên thật là Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1988 tại Hà Nội. Nam ca sĩ được đào tạo thanh nhạc bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trước khi được công chúng biết đến rộng rãi thông qua Vietnam Idol 2012. Tại cuộc thi, anh lọt Top 7 chung cuộc, gây chú ý nhờ chất giọng sáng và khả năng thể hiện những ca khúc giàu cảm xúc.

Sau cuộc thi, Anh Quân tiếp tục theo đuổi con đường ca hát và phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc. Trong số đó, Có Anh Ở Đây Rồi, Cảm Ơn Vì Tất Cả, Anh Mệt Rồi hay Anh Đi Nhé là những ca khúc quen thuộc với đông đảo khán giả.

Anh Quân Idol tên thật là Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1988 tại Hà Nội

Các sản phẩm ghi nhận lượt nghe cao trên những nền tảng nhạc số, được người nghe yêu thích nhờ giai điệu ballad dễ tiếp cận và ca từ giàu cảm xúc. Tuy nhiên, độ nhận diện của nam ca sĩ lại chưa thực sự tương xứng với sức hút của những ca khúc này. Anh từng rơi vào tình huống khán giả thuộc lòng bài hát nhưng không nhớ tên người thể hiện.

Sau khi Vietnam Idol kết thúc vào cuối năm 2012, Anh Quân chuyển vào TP.HCM với mong muốn phát triển sự nghiệp nhưng không tìm được nhiều cơ hội biểu diễn. Gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ đứng, nam ca sĩ từng quyết định sang Singapore làm việc và kiếm sống.

Tại đây, anh biểu diễn tại một sân khấu có sức chứa khoảng 400 khán giả, mỗi tối hát khoảng 10 ca khúc. Nam ca sĩ duy trì công việc này gần hai năm trước khi trở về Việt Nam tiếp tục theo đuổi âm nhạc. Quãng thời gian này cũng là một trong những giai đoạn khó khăn trong hành trình làm nghề của Anh Quân.

Sau Vietnam Idol năm 2012, Anh Quân Idol có một thời gian dài hoạt động nghệ thuật với nhiều thăng trầm

Sau khi trở về, anh vẫn duy trì hoạt động ca hát nhưng chưa có được bước tiến đáng kể. Phải đến năm 2023, khi gặp nhạc sĩ Tú Dưa và nhận được sự hỗ trợ, định hướng từ đàn anh, Anh Quân mới có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp chuyên nghiệp hơn.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Anh Quân Idol đến với E Là Không Thể, sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Ca khúc ra mắt cuối năm 2023 nhưng chưa tạo được hiệu ứng đáng kể ngay từ thời điểm phát hành.

Phải đến khi Anh Quân mang bài hát lên các sân khấu âm nhạc, đặc biệt với câu giới thiệu quen thuộc “Xin mời mọi người đến với E Là Không Thể”, tiết mục mới thực sự được chú ý rộng rãi. Cách dẫn dắt đặc trưng cùng màn trình diễn giàu cảm xúc của nam ca sĩ trở thành dấu ấn được nhiều khán giả nhớ đến, góp phần đưa E Là Không Thể trở thành bản hit lớn.

E Là Không Thể - Anh Quân Idol

Đáng chú ý, video trình diễn E Là Không Thể trên YouTube đã vượt mốc 143 triệu lượt xem. Thành tích giúp ca khúc trở thành sản phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp của Anh Quân Idol, đồng thời đưa tên tuổi nam ca sĩ đến gần hơn với đông đảo công chúng.

Thành công của E Là Không Thể cũng tạo ra thay đổi đáng kể trong cuộc sống của Anh Quân. Theo chia sẻ từ nhạc sĩ Tú Dưa, người hỗ trợ và định hướng cho nam ca sĩ, thu nhập của anh tăng khoảng 4 lần nhờ sức hút của ca khúc.

Thành công của E Là Không Thể cùng với màn xuất hiện tại Ca Sĩ Mặt Nạ giúp nam ca sĩ có cơ hội đến gần với khán giả

Sau thành công của bản hit, Anh Quân tiếp tục giới thiệu những sản phẩm mới. Đầu năm 2026, nam ca sĩ ra mắt MV Trong Mắt Em Có, một sáng tác của nhạc sĩ Đạt G. Tháng 4 cùng năm, anh phát hành Việt Nam Khúc Kiêu Hùng, sáng tác của nhạc sĩ Tú Dưa, mang chủ đề quê hương và đất nước.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật với không ít thăng trầm, Anh Quân Idol đang dần có được vị trí riêng trong thị trường nhạc Việt. Màn xuất hiện tại Ca Sĩ Mặt Nạ tiếp tục là dịp để nam ca sĩ có cơ hội đến gần với khán giả dưới một hình ảnh mới, đồng thời giúp khán giả khám phá thêm màu sắc âm nhạc của giọng ca đứng sau bản hit E Là Không Thể.

Ảnh: FBNV