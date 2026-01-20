Ngày 20/1, Anh Quân Idol tổ chức họp báo giới thiệu ca khúc mới Trong Mắt Em Có , một sáng tác của Đạt G. Tại sự kiện, nam ca sĩ trình diễn live E Là Không Thể - ca khúc vừa cán mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube, thu hút sự quan tâm của công chúng khi được xem là một trong những bản hit có sức lan tỏa lớn nhất của anh trong thời gian gần đây.

Anh Quân Idol diễn E Là Không Thể tại họp báo

Anh Quân Idol tên thật là Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1988 tại Ba Vì, Hà Nội. Anh được khán giả biết đến sau khi lọt vào Top 7 Vietnam Idol 2012. Sở hữu chất giọng nam cao, thiên về ballad, Anh Quân từng được đánh giá là gương mặt có tiềm năng phát triển ở dòng nhạc trữ tình, giàu cảm xúc. Sau cuộc thi, anh có giai đoạn hoạt động khá đều đặn trước khi gặp những khó khăn liên quan đến gia đình và kinh tế.

Trong khoảng thời gian đó, Anh Quân từng tạm rời Việt Nam, sang Singapore làm việc tại các club để trang trải cuộc sống. Sau khi ổn định hơn, anh quay lại tiếp tục con đường ca hát, duy trì hoạt động âm nhạc theo hướng ít ồn ào, tập trung vào các sân khấu biểu diễn trực tiếp và sản phẩm phù hợp với thế mạnh ballad.

Anh Quân được khán giả biết đến sau khi lọt vào Top 7 Vietnam Idol 2012 (ảnh: FBNV)

Dù không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, Anh Quân Idol vẫn sở hữu danh sách dài các ca khúc quen thuộc với người nghe nhạc Việt. Có Anh Ở Đây Rồi được xem là bản hit tiêu biểu trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Cảm Ơn Vì Tất Cả đánh dấu sự trở lại sau thời gian vắng bóng. Anh Mệt Rồi , Vô Tư cùng nhiều ca khúc khác như Anh Đi Nhé , Có Lẽ Chỉ Thế Thôi , Anh Sợ Yêu … đều đạt hàng triệu lượt nghe trên các nền tảng nhạc số và được sử dụng rộng rãi, trong đó Vô Tư từng được chọn làm nhạc phim truyền hình.

Anh Quân Idol sở hữu danh sách dài các ca khúc quen thuộc với người nghe nhạc Việt (ảnh: FB)

Trường hợp của E Là Không Thể là một điểm nhấn đặc biệt. Ca khúc do Đông Thiên Đức sáng tác, phát hành MV vào tháng 10/2023. Ở thời điểm ra mắt, sản phẩm không tạo hiệu ứng lớn về mặt truyền thông, MV đạt khoảng vài triệu lượt xem. Tuy nhiên, các bản live của ca khúc lại nhận được sự quan tâm rõ rệt. Phần trình diễn của Anh Quân Idol cùng giai điệu saxophone mở đầu được chia sẻ nhiều trên TikTok, dần trở thành âm thanh được sử dụng phổ biến.

2 phiên bản cực hot của E Là Không Thể (ảnh cap màn hình)

Sau đó, nhóm DG House thực hiện bản phối lại E Là Đôn Chề , giúp ca khúc tiếp cận nhóm khán giả trẻ và duy trì sức nóng trong năm 2025. Đáng chú ý, video live E Là Không Thể cán mốc 100 triệu view vào giai đoạn cuối năm 2025 - đầu 2026, trong khi phiên bản MV gốc không phải là sản phẩm có lượt xem cao nhất.

Nhìn lại sự nghiệp của Anh Quân Idol, có thể thấy anh sở hữu nhiều ca khúc quen thuộc với khán giả đại chúng, thường xuyên xuất hiện trong danh sách karaoke và các sân khấu ca nhạc. Tuy nhiên, việc không tập trung xây dựng hình ảnh cá nhân trên truyền thông khiến tên tuổi của anh đôi khi không được gắn liền trực tiếp với những bản hit này, tạo nên thực tế “nhiều bài hát được biết đến nhưng ca sĩ lại ít được gọi tên”.

Anh Quân có nhiều hit nhưng hình ảnh chưa phủ sóng đại chúng (ảnh: FBNV)

Tại buổi họp báo ngày 20/1, Anh Quân chia sẻ rằng anh chưa đầu tư nhiều cho hình ảnh do hạn chế về kinh nghiệm và điều kiện. Nam ca sĩ cho biết mình không lựa chọn hướng đi dựa trên chiêu trò hay scandal, mà ưu tiên hoạt động biểu diễn và duy trì nghề nghiệp bằng năng lực chuyên môn. Anh cũng tập trung vào các sân khấu phòng trà, show ca nhạc hơn là tham gia thường xuyên các chương trình giải trí.

Sau thành công của E Là Không Thể cùng nhiều sân khấu live được chú ý, Anh Quân Idol đang từng bước mở rộng tệp khán giả và duy trì độ nhận diện ổn định. Trường hợp của anh cho thấy một hướng đi khác trong Vbiz: không nổi bật về hình ảnh hay truyền thông, nhưng sở hữu những ca khúc có đời sống dài và lượng người nghe bền bỉ theo thời gian.