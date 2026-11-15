Biển fanchant và lý do mỹ nam SN 2000 bật khóc trước hàng chục nghìn người

Mỹ nam này đã hái được quả ngọt sau hành trình dài nhiều nỗ lực.

Tối 14/11, concert Tinh Hà Say Hi Day-3 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự. Sau hai đêm diễn tại TP.HCM, concert tiếp tục khuấy động không khí âm nhạc Thủ đô với loạt sân khấu được đầu tư hoành tráng cùng nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

24 anh trai tại concert Tinh Hà Say Hi D-3 diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội)

Bên cạnh loạt bản hit trong chương trình được làm mới lại để dành tặng khán giả Hà Nội, màn trình diễn Chờ Chút… của CONGB được xem là một trong những khoảnh khắc mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Đặc biệt hơn, ca khúc này không xuất hiện trong danh sách biểu diễn của hai đêm concert trước đó tại TP.HCM. Chính vì vậy, khi ca khúc được CONGB mang đến sân khấu Hà Nội, người hâm mộ đã có dịp trực tiếp thưởng thức bản hit đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam.

Clip màn trình diễn Chờ Chút… - CONGB (Nguồn: dngochaa)

CONGB lần đầu trình diễn Chờ Chút… tại concert Tinh Hà Say Hi dành tặng khán giả Hà Nội

Đáng chú ý, trong lúc trình diễn Chờ Chút..., CONGB hướng micro xuống phía khán đài để người hâm mộ cùng hòa giọng ở đoạn điệp khúc. Ngay lập tức, hàng chục nghìn người đồng thanh hát vang từng câu hát quen thuộc, tạo nên màn fanchant vô cùng choáng ngợp tại concert.

Khi chứng kiến hàng chục nghìn người cùng thuộc lòng và hát vang ca khúc do chính mình sáng tác, CONGB đã không thể kìm nén cảm xúc mà bật khóc ngay trên sân khấu. Nam ca sĩ sinh năm 2000 lộ rõ sự xúc động trước tình cảm quá lớn của người hâm mộ dành cho mình.

CONGB bật khóc khi hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hát Chờ Chút... tại concert Tinh Hà Say Hi ở Hà Nội

Nam nghệ sĩ không giấu được sự xúc động khi chứng kiến tình cảm của khán giả

Trước đó, Chờ Chút... được CONGB lần đầu giới thiệu tại đêm chung kết Tinh Hà Say Hi mang màu sắc Pop/R&B nhẹ nhàng với phần giai điệu bắt tai cùng nội dung kể về tình yêu xa.

Sau khi chính thức phát hành, ca khúc nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên các nền tảng âm nhạc khi liên tiếp chinh phục vị trí #1 trên Spotify Top 50 Vietnam, Apple Music Top 100 Vietnam, Billboard Hot 100 Vietnam, iTunes Vietnam, Zing MP3 và nhiều BXH khác, qua đó xác lập thành tích All-Kill đáng nể. Đặc biệt, Chờ Chút... còn là ca khúc đầu tiên của Tinh Hà Say Hi vươn lên vị trí quán quân Spotify Top 50 Vietnam, vượt qua hàng loạt bản hit đình đám vốn có sức nghe ổn định.

Không dừng lại ở thành tích nhạc số, ca khúc còn tạo nên trào lưu trên TikTok với hàng triệu video sử dụng âm thanh, đồng thời được đông đảo khán giả hưởng ứng thông qua những video cover và dance challenge.

Ca khúc xác lập kỷ lục All-kill trên các BXH âm nhạc tại Việt Nam

CONGB trên sân khấu Chờ Chút… tại Tinh Hà Say Hi

Chờ Chút... trở thành một trong những bản hit nổi bật nhất của CONGB sau Tinh Hà Say Hi.

Sinh năm 2000, CONGB tên thật là Nguyễn Thành Công, từng tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và có thời gian theo đuổi con đường idol Kpop tại Hàn Quốc. Nam ca sĩ từng tham gia hai chương trình sống còn quốc tế Boys Planet 2023 và Starlight Boys 2024 trước khi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Năm 2025, CONGB ghi dấu ấn khi tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2, lọt Top 10 chung cuộc và giành giải Best Performer.

Đến với Tinh Hà Say Hi 2026, CONGB tiếp tục chứng minh khả năng trình diễn đa dạng qua các sân khấu như Xoay Vòng, Thế Giới Của Anh, SECRET và Perfume. Nam ca sĩ khép lại hành trình với vị trí Top 3 chung cuộc, đồng thời góp mặt trong đội hình BEST 5.

CONGB góp mặt trong đội hình BEST 5 tại Tinh Hà Say Hi

Cũng chỉ một tuần trước concert Hà Nội, CONGB còn gây chú ý khi lộ diện là mascot BÒ SỮA ACHU tại Ca Sĩ Mặt Nạ 2026. Dù phải dừng chân tại bảng C, nam ca sĩ vẫn nhận được những đánh giá tích cực về chất giọng đặc trưng và khả năng truyền tải cảm xúc.

CONGB lộ diện là mascot BÒ SỮA ACHU tại Ca Sĩ Mặt Nạ 2026

Từ hành trình tìm kiếm cơ hội tại Hàn Quốc đến việc sở hữu bản hit thống trị các BXH trong nước, CONGB đã trải qua nhiều cột mốc đáng nhớ. Thế nhưng, khoảnh khắc hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hát Chờ Chút... tại concert Hà Nội chắc chắn sẽ là một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Sau những thành tích và danh hiệu, được khán giả yêu thương và hát vang chính sáng tác của mình là sự ghi nhận đầy ý nghĩa dành cho những nỗ lực theo đuổi âm nhạc của CONGB.

Những giọt nước mắt của CONGB trên sân khấu Hà Nội đánh dấu khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình theo đuổi âm nhạc của nam ca sĩ sinh năm 2000

Clip & Ảnh: Tổng hợp