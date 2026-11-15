Đại học Stanford mở khóa học lấy cảm hứng từ trưởng nhóm BTS

Khoá học khai thác những thói quen và quan điểm sống của nam nghệ sĩ, qua đó giúp sinh viên tìm hiểu về sức khỏe tinh thần và cách xây dựng cuộc sống cân bằng.

Ảnh: Big Hit Music

Khóa học có tên Namjooning và những nguồn cảm hứng về sức khỏe tinh thần khác từ BTS, được thiết kế dưới hình thức hội thảo nhập môn dành cho sinh viên đại học. "Namjooning" vốn là thuật ngữ quen thuộc trong cộng đồng người hâm mộ BTS, dùng để mô tả những hoạt động yêu thích của RM như tham quan bảo tàng, đạp xe, đọc sách hay tận hưởng không gian ngoài trời. Lối sống này được nhiều người trẻ hưởng ứng bởi đề cao việc dành thời gian cho bản thân và tìm kiếm niềm vui từ những điều bình dị.

Lấy cảm hứng từ đó, chương trình giảng dạy đề cập đến nhiều vấn đề thiết thực như giấc ngủ, lo âu, tình yêu bản thân, bế tắc sáng tạo, vận động thể chất, dinh dưỡng và liệu pháp tâm lý. Sinh viên sẽ tiếp cận các chủ đề này thông qua nghiên cứu khoa học, tác phẩm văn học, nghệ thuật và phân tích định lượng.

RM có tình yêu đặc biệt dành cho hội họa (Ảnh: Big Hit Music)

Bên cạnh việc tìm hiểu lý thuyết, người học còn thực hiện các bài thuyết trình ngắn, bài tập viết và dự án cuối khóa lấy cảm hứng từ Indigo, album solo được RM phát hành năm 2022. Sản phẩm âm nhạc này ghi dấu những suy tư của nam rapper về tuổi trẻ, bản sắc cá nhân và hành trình trưởng thành.

Đứng lớp là Tiến sĩ James R. Jacobs, Phó Hiệu trưởng phụ trách Sức khỏe và Phúc lợi, kiêm Giám đốc điều hành Dịch vụ Y tế Vaden của Đại học Stanford. Ông đồng thời tham gia giảng dạy tại Khoa Tâm thần học và Khoa học Hành vi. Tiến sĩ Jacobs bày tỏ sự hào hứng trước cơ hội cùng sinh viên nghiên cứu về hạnh phúc bằng phương pháp định lượng, kết hợp những góc nhìn từ đời sống và văn hóa đương đại.

Việc một trường đại học danh tiếng của Mỹ xây dựng chương trình học từ cảm hứng mang tên RM tiếp tục cho thấy dấu ấn của anh trong lĩnh vực văn hóa. Ngoài âm nhạc, trưởng nhóm BTS còn dành nhiều sự quan tâm cho hội họa và văn học. Anh cũng được công bố là người đồng phụ trách một triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại San Francisco, dự kiến bắt đầu vào tháng 10/2026.

Thông tin về khóa học nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Người hâm mộ bày tỏ niềm tự hào khi những sở thích và quan điểm sống của RM được đưa vào môi trường giáo dục. Một khán giả nhận xét nam ca sĩ là hình mẫu đáng ngưỡng mộ vì vẫn giữ được sự gắn bó với thiên nhiên và những giá trị nhân văn dù sở hữu danh tiếng toàn cầu.