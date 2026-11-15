KPop Demon Hunters mở tour lưu diễn vòng quanh thế giới

Golden World Tour dự kiến chính thức khởi động vào ngày 5/6/2027 đưa thế giới âm nhạc từ hiện tượng phim hoạt hình KPop Demon Hunters tới gần hơn với khán giả.

Ảnh: Netflix

Chặng đầu tiên của chuyến lưu diễn trải dài qua 35 thành phố với 61 buổi biểu diễn. Chặng Bắc Mỹ kéo dài suốt mùa hè, với các điểm dừng chân bao gồm Prudential Center ở Newark, United Center ở Chicago, State Farm Arena ở Atlanta và American Airlines Center ở Dallas.

Golden World Tour cũng tới Canada với hai buổi biểu diễn tại TD Coliseum ở Hamilton vào ngày 26/6.

Chuyến lưu diễn sẽ bắt đầu tại châu Âu vào ngày 1/9 tại Hallenstadion ở Zurich, sau đó tiếp tục qua Milan, Amsterdam, Vienna, Berlin, Hamburg, Copenhagen, Oslo, Cologne, Brussels, Paris và Dublin. Chặng diễn tại Anh sẽ mở màn vào ngày 12/10 tại OVO Hydro ở Glasgow và tiếp tục đến Birmingham và Manchester trước khi kết thúc với ba buổi diễn tại The O2 ở London vào ngày 22-23/10.

“Đây không chỉ là một buổi hòa nhạc, mà là một chương trình độc đáo lần đầu tiên đưa người hâm mộ đắm chìm vào câu chuyện với các pha hành động và nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp, âm nhạc và vũ đạo được yêu thích, cùng các màn trình diễn đặc biệt”, thông cáo giới thiệu về chuyến lưu diễn cho biết. Ngoài các nhân vật Huntr/x, các buổi biểu diễn sẽ có sự góp mặt của các nhân vật hoạt hình Saja Boys và Derpy Tiger.

Lịch trình khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Mỹ Latinh vẫn chưa được công bố. Trong năm 2027 và 2028, Golden World Tour dự kiến sẽ đến gần 50 thành phố và tổ chức hơn 150 buổi biểu diễn.

KPop Demon Hunters đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá (Ảnh: Netflix)

"KPop Demon Hunters đã chuyển mình từ một hiện tượng đột phá thành một hiện tượng của cả một thế hệ - duy trì vị trí trong Top 10 toàn cầu của Netflix trong 63 tuần liên tiếp, vượt mốc 2 tỷ lượt stream trên Spotify cho ca khúc Golden, và phá kỷ lục mọi thời đại về album nhạc phim trụ hạng lâu nhất ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Top Soundtracks của Billboard”, Marian Lee, giám đốc tiếp thị của Netflix cho biết. “Sự hâm mộ này không chỉ gói gọn trong một khoảnh khắc duy nhất, và Golden World Tour là cách chúng tôi duy trì điều đó, mang năng lượng Takedown đến khắp thế giới”.

Chủ tịch phụ trách tour diễn toàn cầu của AEG Presents, Rich Schaefer, cho biết thương hiệu này đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, với các nhân vật và âm nhạc đã có ý nghĩa rất lớn đối với người hâm mộ. Ông nói: “Chúng tôi rất hào hứng được hợp tác với Netflix để đưa thế giới đó đến với cuộc sống thông qua tour diễn, với âm nhạc là trọng tâm của một chương trình giúp người hâm mộ trở thành một phần của cuộc phiêu lưu”.

KPop Demon Hunters phát hành trên Netflix vào ngày 20/6/2025, là bộ phim được xem nhiều nhất trên nền tảng này từ trước đến nay, với hơn 670 triệu lượt xem. Phim đã giành giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar, Quả cầu vàng và Giải thưởng Critics Choice. Ca khúc Golden đã làm nên lịch sử khi trở thành bài hát K-pop đầu tiên giành được cả giải Oscar và Grammy, trong khi nhạc phim là album đầu tiên có 4 bài hát cùng lúc lọt vào top 10 của bảng xếp hạng Billboard Hot 100.