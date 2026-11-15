CORTIS mang “bão tiền” lên sân khấu cũng không cứu được tạo hình nhức mắt

CORTIS gây chú ý với loạt tạo hình gây tranh cãi trong lần xuất hiện mới đây.

Ngày 15/11, ngày thứ hai của lễ trao giải Melon Music Awards 2026 (MMA 2026) chính thức diễn ra tại Gocheok Sky Dome, Seoul (Hàn Quốc), quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc nổi bật trong năm. Đội hình biểu diễn có sự góp mặt của IVE, NCT 127, NCT WISH, ILLIT, PLAVE, KiiiKiii, 82MAJOR, ALPHA DRIVE ONE, LNGSHOT, AND2BLE và hrtz.wav. Trong đó, CORTIS là một trong những cái tên thu hút nhiều sự quan tâm khi lần đầu tiên góp mặt tại sân khấu MMA.

Sân khấu của CORTIS tại MMA 2026

Tại lễ trao giải, CORTIS mang đến màn trình diễn liên hoàn 3 ca khúc Money Money Money, Redred và YCC. Nhóm lựa chọn màu sắc hip-hop làm chủ đạo, kết hợp những đoạn rap, giai điệu sôi động cùng vũ đạo mạnh mẽ. Phần trình diễn được dàn dựng với tiết tấu nhanh, các thành viên liên tục thay đổi vị trí, tương tác với khán giả và thể hiện cá tính riêng. Nguồn năng lượng trẻ trung, có phần nổi loạn của 5 chàng trai giúp sân khấu duy trì không khí náo nhiệt xuyên suốt các tiết mục.

Nguồn năng lượng trẻ trung, có phần nổi loạn của CORTIS giúp sân khấu duy trì không khí náo nhiệt xuyên suốt các tiết mục

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất thuộc về Juhoon. Trong lúc biểu diễn, nam thần tượng có màn tương tác đầy ngẫu hứng với những tờ tiền, thậm chí để tiền phủ kín mặt rồi tung lên người ngay trên sân khấu. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả bởi cách thể hiện hài hước, táo bạo, phù hợp với tinh thần phóng khoáng của tiết mục. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong màn trình diễn của CORTIS tại MMA năm nay.

Juhoon đắp cả mớ tiền lên mặt là một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của stage

Dù phần trình diễn nhận được nhiều sự chú ý, trang phục của nhóm lại trở thành điểm gây tranh luận. Cả 5 thành viên xuất hiện với phong cách vintage pha streetwear, sử dụng nhiều item như áo khoác da bóng, áo khoác dáng quân đội, quần jeans rách và các thiết kế phối nhiều lớp. Cách kết hợp màu sắc, kiểu dáng có phần ngẫu hứng khiến tổng thể trang phục bị nhận xét rối mắt, thiếu đồng nhất và khá lỗi thời.

Tạo hình gây tranh cãi của CORTIS

Tạo hình trên thảm đỏ của CORTIS cũng không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Các thành viên xuất hiện với nhiều kiểu tóc đánh rối, vuốt dựng hoặc để dài lòa xòa trước trán. Một số tạo hình bị nhận xét luộm thuộm, chưa thực sự tôn lên đường nét gương mặt của các nam thần tượng. Đây là điểm trừ đáng tiếc trong lần đầu nhóm xuất hiện tại lễ trao giải âm nhạc lớn này.

Tạo hình tại thảm đỏ của CORTIS:

Bên cạnh sân khấu biểu diễn, CORTIS còn đón nhận tin vui khi được xướng tên tại hạng mục TOP 10 Artists (Bonsang) và GLOBAL Top 10 của MMA 2026. Giải thưởng vinh danh 10 nghệ sĩ có thành tích nổi bật trên nền tảng Melon trong năm. Đây là lần đầu tiên nhóm nhạc nhà BIGHIT MUSIC tham dự lễ trao giải và cũng là lần đầu được ghi tên vào danh sách nghệ sĩ chiến thắng hạng mục này. Đáng chú ý, 5 thành viên còn được trao giải Record Of The Year (Daesang) - một trong những giải thưởng lớn nhất MMA, nhằm ghi nhận những thành tựu nổi bật trong hoạt động âm nhạc của nghệ sĩ trong năm.

CORTIS giành 3 giải thưởng là GLOBAL TOP 10 và Daessang Recỏd Of The Year tại MMA

Thành tích này nối dài một năm hoạt động thành công của CORTIS. EP Greengreen cùng ca khúc Redred giúp nhóm ghi dấu trên các bảng xếp hạng quốc tế, trong đó EP từng lọt Top 3 Billboard 200 và trụ hạng 19 tuần. Tổng lượt nghe của nhóm trên Spotify cũng vượt 1,5 tỷ. Với những thành tích liên tiếp, CORTIS khẳng định sức bật của một trong những tân binh nổi bật nhất Kpop hiện nay.

Với ba giải thưởng quan trọng cùng sân khấu trình diễn thu hút sự chú ý, CORTIS khép lại lần đầu góp mặt tại MMA bằng nhiều dấu ấn đáng nhớ. Dù phần trang phục và tạo hình còn gây tranh luận, nhóm vẫn là một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật tại đêm trao giải năm nay.

Ảnh: X