MMA 2026: BTS thắng lớn, cõi mạng mỉa mai 5 Daesang ai cũng thuyết phục… trừ nhóm đại mỹ nhân

Tranh cãi xung quanh một trong những lễ trao giải nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc là điều không tránh khỏi.

Diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11 tại Gocheok Sky Dome, Seoul (Hàn Quốc), lễ trao giải Melon Music Awards 2026 (MMA 2026) đã chính thức khép lại, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ Kpop. Là một trong những lễ trao giải âm nhạc nội địa có sức ảnh hưởng hàng đầu Hàn Quốc, MMA luôn được chú ý bởi khả năng phản ánh thành tích nhạc số, sức hút của nghệ sĩ cũng như những sản phẩm nổi bật trong năm. Tâm điểm của mùa giải năm nay là 5 hạng mục Daesang với sự xuất hiện của nhiều cái tên đình đám như BTS, CORTIS, IVE và aespa.

BTS giành 2 Daesang tại MMA 2026

Trong số 5 giải Daesang, BTS là nghệ sĩ thắng lớn nhất khi mang về hai chiếc cúp gồm Album Of The Year với ARIRANG và Artist Of The Year. Đây là sự ghi nhận cho màn trở lại của đội hình đầy đủ 7 thành viên sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, cùng sức hút mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc trong nước lẫn quốc tế.

Trên Melon, ca khúc chủ đề SWIM nhanh chóng vươn lên vị trí No.1 TOP100, trong khi nhiều ca khúc khác thuộc ARIRANG cũng đồng loạt góp mặt trên bảng xếp hạng. Không chỉ có thành tích nhạc số nổi bật, nhóm còn ghi dấu ấn với tour diễn quy mô lớn, trở thành một trong những nghệ sĩ có hoạt động nổi bật nhất năm.

BTS là nghệ sĩ thắng lớn nhất MMA 2026 với tổng cộng 5 giải thưởng

BTS là nghệ sĩ thắng lớn nhất MMA 2026 với tổng cộng 5 giải thưởng, trong đó có 2 Daesang gồm Album Of The Year và Artist Of The Year. Nhóm còn được vinh danh ở Top 10 Bonsang, Global Top 10 và Stage Of The Year với tour diễn ARIRANG TOUR.

Ở hạng mục Record Of The Year, CORTIS được xướng tên, trở thành chủ nhân Daesang thứ ba tại MMA 2026. Đây là dấu mốc đặc biệt với nhóm nhạc nam tân binh khi mới ra mắt hơn một năm nhưng đã sớm chạm tay đến giải thưởng cao nhất của lễ trao giải. Chiến thắng cũng ghi nhận những dấu ấn âm nhạc, màu sắc riêng và sức hút mà nhóm xây dựng trong khoảng thời gian hoạt động ngắn ngủi.

Ở hạng mục Record Of The Year, CORTIS được xướng tên

Trong khi đó, IVE giành Daesang Best Song Of The Year với ca khúc BANG BANG. Phát hành đầu năm 2026, sản phẩm nhanh chóng tạo sức hút lớn trên thị trường nhạc số Hàn Quốc và đạt 116 giờ Perfect All-Kill (PAK), tức đồng thời dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc lớn.

Đáng chú ý, tổng thời gian đạt PAK của các ca khúc IVE đã cán mốc 916 giờ, vượt kỷ lục 913 giờ của BTS để trở thành nhóm nhạc có tổng giờ PAK cao nhất lịch sử. Không chỉ chiến thắng ở hạng mục quan trọng nhất dành cho ca khúc, nhóm còn được vinh danh ở Best Music Video với chính BANG BANG, qua đó mang về cú đúp giải thưởng tại MMA 2026.

IVE giành Daesang Best Song Of The Year với ca khúc BANG BANG

Tâm điểm tranh luận tại MMA 2026 thuộc về giải Global-K Artist Of The Year mà aespa nhận được. Đây là hạng mục Daesang lần đầu xuất hiện tại lễ trao giải năm nay, dành cho nghệ sĩ có thành tích nổi bật trên Global-K Chart - hệ thống tổng hợp dữ liệu âm nhạc từ ba thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, với tỷ lệ đóng góp ngang nhau 1:1:1.

Điểm đặc biệt nằm ở cách thức lựa chọn người chiến thắng. Khác với giải Global TOP10 được tính dựa trên 60% điểm bảng xếp hạng, 20% đánh giá chuyên môn và 20% bình chọn, Daesang Global-K Artist Of The Year hoàn toàn do hội đồng giám khảo quyết định.

Tâm điểm tranh luận tại MMA 2026 thuộc về giải Global-K Artist Of The Year mà aespa nhận được

Chính kết quả này đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng aespa chưa có thành tích lưu diễn và sức ảnh hưởng quốc tế đủ thuyết phục để nhận Daesang mang danh hiệu Global-K. Thậm chí, nhiều ý kiến gọi tên BTS, cho rằng sức ảnh hưởng toàn cầu, quy mô hoạt động và thành tích âm nhạc của nhóm xứng đáng được ghi nhận ở hạng mục này. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét kết quả 5 Daesang đều thuyết phục, ngoại trừ chiến thắng của aespa.

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ aespa cho rằng những tranh luận trên chưa thực sự phản ánh đúng tiêu chí của giải thưởng. Theo họ, Global-K Artist Of The Year có hệ thống đánh giá riêng, tập trung vào dữ liệu âm nhạc tại ba thị trường châu Á và kết quả chấm điểm của hội đồng chuyên môn. Do đó, không thể chỉ dựa vào quy mô concert hay thành tích trên những bảng xếp hạng quốc tế khác để phủ nhận chiến thắng của nhóm.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét kết quả 5 Daesang đều thuyết phục, ngoại trừ chiến thắng của aespa.

Bên cạnh 5 giải Daesang, MMA 2026 còn công bố danh sách Top 10 Bonsang dành cho 10 nghệ sĩ có thành tích nổi bật trong năm, gồm AKMU, BTS, CORTIS, Hearts2Hearts, I.O.I, ILLIT, IVE, KiiiKiii, NCT WISH và PLAVE. Đây đều là những cái tên ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng MelOn trong năm qua, với nhiều sản phẩm đạt thứ hạng cao và duy trì sức hút trên thị trường nhạc số Hàn Quốc.

Bên cạnh những giải thưởng được mong đợi, Melon Music Awards 2026 còn ghi dấu với loạt màn trình diễn được đầu tư công phu, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi bật của Kpop. Tuy nhiên, cũng như những mùa giải trước, các kết quả gây tranh luận vẫn là một phần khó tránh khỏi của MMA, đặc biệt khi tiêu chí đánh giá giữa thành tích nhạc số, sức ảnh hưởng và lựa chọn của hội đồng chuyên môn có sự khác biệt. Dù vậy, những cuộc thảo luận xoay quanh các chiến thắng tiếp tục cho thấy sức hút của một trong những lễ trao giải âm nhạc nội địa được quan tâm hàng đầu Hàn Quốc.

Tổng hợp kết quả Melon Music Awards 2026: Album Of The Year: BTS – ARIRANG

Artist Of The Year: BTS

Record Of The Year: CORTIS

Best Song Of The Year: IVE – BANG BANG

Global-K Artist Of The Year: aespa Top 10 Bonsang AKMU

BTS

CORTIS

Hearts2Hearts

I.O.I

ILLIT

IVE

KiiiKiii

NCT WISH

PLAVE Global Top 10 RIIZE

BTS

RESCENE

G-DRAGON

aespa

Hearts2Hearts

CORTIS

ILLIT

NCT WISH

Stage Of The Year: BTS – ARIRANG TOUR

Best Group Male: BTS

Best Group Female: IVE

Best Solo Male: Lim Young Woong

Best Solo Female: YENA

Best Performance Male: ATEEZ, RIIZE

Best Performance Female: KiiiKiii, ILLIT

Global Impact Artist: Hearts2Hearts, TWS, NCT WISH, ILLIT

Global Rising Artist: TUIDE, AND2BLE

1theK Global Icon: hrtz.wav

Hot Trend: ATEEZ, RESCENE

Best Music Video: IVE – BANG BANG

Best Song Writer: Lee Chan Hyuk (AKMU)

Best Producer: Kim Hyun Jung (BIGHIT MUSIC)

Best OST: Kim Min Seok – Love Language (Can This Love Be Translated?)

Best Music Style: I.O.I, KiiiKiii

KakaoBank Everyone's Star: RESCENE

Trackzero Choice: Sumin

J-Pop Favorite Artist by U-NET: HANA, NCT WISH

Best Pop Artist: Bruno Mars



