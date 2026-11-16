Gần 40 nghệ sĩ góp mặt trong concert quốc gia “Muôn sắc Việt Nam”, Mỹ Tâm - Tùng Dương - Hoàng Thùy Linh cùng dàn sao hạng A hội tụ

Dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ cùng hội tụ tại đại nhạc hội tôn vinh văn hóa Việt Nam.

Ngày 16/11, Ban Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn Sắc Việt Nam: Văn Hóa Soi Đường - Non Sông Hòa Nhịp công bố thông tin về sự kiện, đồng thời hé lộ danh sách nghệ sĩ tham gia. Chương trình quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những giọng ca gạo cội đã ghi dấu ấn trong nền âm nhạc Việt Nam đến dàn ca sĩ đương đại được đông đảo khán giả yêu mến.

Ngày 16/11, Ban Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn Sắc Việt Nam: Văn Hóa Soi Đường - Non Sông Hòa Nhịp công bố thông tin về sự kiện, đồng thời hé lộ danh sách nghệ sĩ tham gia

Chương trình sẽ diễn ra vào 20h ngày 24/11/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, với thời lượng 120 phút. Đây là hoạt động nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026). Đặc biệt, toàn bộ vé tham dự được phát hành miễn phí, mở cơ hội để đông đảo khán giả đến trực tiếp theo dõi chương trình.

Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội gồm NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh và NSƯT Cao Minh. Đây đều là những tên tuổi có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật và âm nhạc Việt Nam, gắn liền với nhiều tác phẩm và hoạt động biểu diễn qua các thế hệ.

Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội:

Bên cạnh đó là dàn ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi, Phạm Thu Hà, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Đỗ Hoàng Hiệp, Anh Tú, Phạm Anh Duy và Lâm Bảo Ngọc.

Danh sách nghệ sĩ tham gia còn có nhóm OPlus, OSAD, Cheng, Muộii, Y Garia, Thu Hằng cùng các gương mặt thiếu nhi Ali Thục Phương, Cao Phú Quý, Thiên Kim, Kim Cương, Lê Ngọc Minh Giang, Bùi Khâu Minh Triết và Ngô Tuệ Mẫn. Sự xuất hiện của nhiều thế hệ nghệ sĩ cũng là một trong những điểm đáng chú ý của chương trình, khi những giọng ca gạo cội sẽ cùng đứng trên sân khấu với các nghệ sĩ trẻ, tạo nên không gian giao thoa giữa những màu sắc âm nhạc khác nhau.

Bên cạnh đó là dàn ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến:

Không chỉ dừng lại ở việc tập hợp đông đảo nghệ sĩ, Muôn Sắc Việt Nam còn giới thiệu một số màn kết hợp được xây dựng riêng cho chương trình. Liên khúc Tự Nguyện – Đất Nước Trọn Niềm Vui có sự góp giọng của NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh cùng Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc. Trong khi đó, tiết mục Made In Việt Nam đưa NSND Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi đến cùng một sân khấu.

Một màn kết hợp khác là Tiếng Ru Cội Nguồn, quy tụ NSND Tự Long, Đông Hùng, Cheng và OSAD. Các tiết mục được xây dựng trên sự giao thoa giữa những chất liệu văn hóa truyền thống và cách thể hiện của nghệ sĩ đương đại. Qua đó, chương trình không chỉ tái hiện những giá trị quen thuộc mà còn đặt chúng trong cách tiếp cận gần gũi hơn với khán giả nhiều thế hệ.

Không chỉ dừng lại ở việc tập hợp đông đảo nghệ sĩ, Muôn Sắc Việt Nam còn giới thiệu một số màn kết hợp được xây dựng riêng cho chương trình

Chương trình mở đầu bằng phần khai từ Đất Nước Muôn Đời, tiếp nối với ba chương Văn Hóa Soi Đường Cho Quốc Dân Đi, Muôn Sắc Di Sản, Bản Sắc Vươn Xa và khép lại bằng phần kết Việt Nam Bừng Sáng Năm Châu. Mạch nội dung đưa khán giả trở về huyền tích Lạc Long Quân – Âu Cơ, hình ảnh bọc trăm trứng và câu chuyện về nguồn cội chung của người Việt. Những hình ảnh như tiếng trống đồng, chim Lạc cũng được đưa vào phần trình diễn, gợi nhắc tinh thần đồng bào.

Đáng chú ý, tiết mục Bức Tranh Di Sản sẽ giới thiệu 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Hành trình nghệ thuật đi qua các không gian văn hóa từ châu thổ và trung du Bắc Bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên đến miền Trung và Nam Bộ. Những làn điệu, lễ hội, tín ngưỡng cùng sự góp mặt của nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản sẽ góp phần tái hiện sự đa dạng trong đời sống văn hóa của các vùng miền.

Ở chương Bản Sắc Vươn Xa, chất liệu truyền thống tiếp tục được kết hợp với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại qua các tiết mục như Lý Cò Style - Rock Hạt Gạo, Máu Đỏ Da Vàng. Bên cạnh đó, ca khúc chủ đề Rạng Ngời Văn Hóa Việt Nam do DTAP sáng tác riêng, với phần thể hiện của Phương Mỹ Chi, cũng là một điểm nhấn. Ca khúc hướng đến việc tôn vinh sự phong phú của văn hóa 54 dân tộc Việt Nam, tinh thần đại đoàn kết và ý thức chung nguồn cội.

Bên cạnh nội dung biểu diễn, không gian sân khấu cũng được đầu tư với diện tích 3.000 m²

Vũ điệu cộng đồng dựa trên ca khúc được phát triển theo ý tưởng nghệ thuật của NSND Trần Ly Ly, do Quang Đăng biên đạo, với sự phối hợp của TikTok Việt Nam nhằm lan tỏa trên các nền tảng số. Trong phần kết chương trình, nghệ nhân, nghệ sĩ, các lực lượng biểu diễn và hàng vạn khán giả tại Mỹ Đình sẽ cùng hòa nhịp theo ca khúc và vũ điệu này.

Bên cạnh nội dung biểu diễn, không gian sân khấu cũng được đầu tư với diện tích 3.000 m². Trung tâm sân khấu là hệ thống LED hình tròn lấy cảm hứng từ mặt trống đồng, kết hợp các màn hình LED cánh uốn lượn gợi hình ảnh dòng chảy văn hóa. Hệ thống 16 bàn nâng cùng cơ khí chuyển động được sử dụng để thay đổi không gian trình diễn theo từng lớp nội dung.

Khu vực khán giả được chia thành năm khu vực mang tên Cội nguồn, Bản sắc, Tinh hoa, Rạng rỡ và Hội nhập, bố trí bao quanh sân khấu theo hình tượng bông hoa đại đoàn kết. Ban Tổ chức khuyến khích người tham dự mặc Việt phục, trang phục truyền thống của các dân tộc hoặc trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam. Những sắc phục trên khán đài được kỳ vọng tạo nên hình ảnh biển sắc Việt giữa không gian Mỹ Đình.

Toàn bộ vé tham dự chương trình đều miễn phí

Một thông tin đáng chú ý dành cho khán giả là toàn bộ vé tham dự chương trình đều miễn phí. Chương trình không bán vé dưới bất kỳ hình thức nào, đồng nghĩa khán giả không phải trả tiền mua vé để vào sân vận động theo dõi đêm diễn. Ban Tổ chức cũng khuyến cáo người dân không mua vé từ bên ngoài, không chuyển tiền đặt cọc, giữ chỗ hoặc trả phí nhận vé để tránh các trường hợp giả mạo, lừa đảo.

Ngoài khu vực sân vận động, hệ thống màn hình LED sẽ được lắp đặt tại một số địa điểm trên địa bàn Hà Nội để người dân cùng theo dõi chương trình. Muôn Sắc Việt Nam: Văn Hóa Soi Đường - Non Sông Hòa Nhịp diễn ra lúc 20h ngày 24/11/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình có thời lượng 120 phút.