Động thái phũ phàng làm dân tình nghi ngại BLACKPINK tan rã sau 10 năm

Thông tin mới nhất về BLACKPINK làm dấy lên nghi vấn về tương lai của nhóm nhạc nữ toàn cầu sau 10 năm hoạt động.

Giữa lúc cả 4 thành viên BLACKPINK đang tất bật với những dự án cá nhân, tương lai của nhóm nhạc nữ đình đám bất ngờ trở thành tâm điểm gây xôn xao trên MXH. Theo đó vào ngày 16/11, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin BLACKPINK đã biến mất khỏi danh sách nghệ sĩ có hợp đồng độc quyền của YG Entertainment trong báo cáo kinh doanh quý III/2026. Động thái bất thường này lập tức làm dấy lên nghi vấn nhóm nhạc nữ toàn cầu đang đứng trước nguy cơ tan rã sau 10 năm hoạt động.

BLACKPINK biến mất khỏi danh sách nghệ sĩ có hợp đồng độc quyền của YG Entertainment trong báo cáo kinh doanh quý III/2026

Cụ thể, theo Sports Kyunghyang, trong báo cáo kinh doanh quý III mới được công bố, danh sách nghệ sĩ có hợp đồng độc quyền với YG Entertainment chỉ còn BABYMONSTER, WINNER, TREASURE và Eun Ji Won, hoàn toàn vắng bóng BLACKPINK.

Đáng chú ý, ở báo cáo bán niên công bố hồi tháng 8, tên của 4 cô gái toàn cầu vẫn xuất hiện trong danh sách này. Kể từ khi tái ký hợp đồng hoạt động nhóm vào cuối năm 2023, BLACKPINK đã liên tục được YG liệt kê trong 11 kỳ báo cáo trước đó.

Việc tên nhóm bất ngờ bị loại khỏi danh sách mà không có bất kỳ lời giải thích cụ thể nào khiến nhiều người đặt nghi vấn hợp đồng độc quyền giữa BLACKPINK và YG đã hết hạn. Thậm chí, không ít ý kiến lo ngại 4 thành viên có thể sẽ không tiếp tục hoạt động chung sau một thập kỷ gắn bó.

Việc tên nhóm không xuất hiện trong báo cáo của YG khiến người hâm mộ lo lắng về việc BLACKPINK sẽ tan rã sau 1 thập kỷ

Không chỉ thế, cùng ngày 16/11, YG Entertainment tiếp tục đưa ra thông báo gây chú ý trên nền tảng Weverse. Theo đó, việc mua mới BLACKPINK Weverse Membership tại thị trường toàn cầu và Nhật Bản sẽ chính thức tạm dừng từ 14h cùng ngày theo giờ Hàn Quốc, tức 12h trưa giờ Việt Nam. Những người đã đăng ký membership trước đó vẫn có thể sử dụng các dịch vụ trên nền tảng như bình thường.

Dù thông báo chỉ đề cập đến việc tạm ngừng bán membership mới, không phải đóng cửa cộng đồng BLACKPINK trên Weverse, thời điểm đưa ra quyết định này vẫn khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang. Đặc biệt, YG không công bố nguyên nhân cũng như thời điểm mở bán trở lại.

Cùng ngày 16/11, YG đăng thông báo tạm dừng bán BLACKPINK membership trên nền tảng Weverse càng dấy lên nhiều hoang mang

Trước làn sóng nghi vấn, YG Entertainment đã chính thức lên tiếng. Theo trang báo điện tử OSEN, đại diện YG cho biết hiện tại các thành viên BLACKPINK đang tập trung vào hoạt động solo, đồng thời hai bên vẫn đang thảo luận về những kế hoạch hoạt động nhóm. YG cũng khẳng định sẽ tôn trọng định hướng phát triển cá nhân của từng thành viên và tiếp tục trao đổi để BLACKPINK có thể duy trì các hoạt động chung trong tương lai.

Đại diện YG lên tiếng về việc vẫn đang thỏa thuận hoạt động nhóm với BLACKPINK

Trên thực tế, vấn đề hợp đồng của BLACKPINK đã được truyền thông Hàn Quốc đề cập từ đầu năm 2026. Theo The Korea Herald, nhóm nằm trong số những nghệ sĩ Kpop được dự đoán sẽ bước vào giai đoạn xem xét lại các thỏa thuận với công ty quản lý trong năm nay. Khác với hợp đồng đầu tiên thường kéo dài 7 năm, các hợp đồng tái ký có thời hạn linh hoạt hơn, đôi khi chỉ khoảng 3 năm. Tuy nhiên, thời hạn chính xác trong thỏa thuận giữa BLACKPINK và YG chưa từng được công bố.

Trước đó, vào tháng 12/2023, cả 4 thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đã đồng ý tái ký hợp đồng độc quyền cho hoạt động nhóm với YG Entertainment sau nhiều tháng đàm phán. Tuy nhiên, không ai tiếp tục gia hạn hợp đồng quản lý cá nhân. Kể từ thời điểm này, BLACKPINK bước vào giai đoạn hoạt động đặc biệt khi mỗi thành viên phát triển sự nghiệp riêng dưới những đơn vị quản lý khác nhau nhưng vẫn hợp tác với YG trong các dự án chung.

Trong gần 3 năm qua, cả 4 thành viên đều đạt được những bước tiến đáng kể trên con đường solo. Thành công của từng thành viên cũng khiến việc sắp xếp lịch trình hoạt động chung của BLACKPINK trở thành bài toán không hề đơn giản.

Dù vậy, BLACKPINK vẫn chứng minh sức hút đáng gờm khi tái hợp trong chuyến lưu diễn thế giới DEADLINE khởi động từ tháng 7/2025. Đến tháng 2/2026, nhóm tiếp tục phát hành mini album DEADLINE, đánh dấu màn trở lại với sản phẩm âm nhạc chung sau hơn 3 năm kể từ album BORN PINK. Dự án gồm 5 ca khúc, trong đó có JUMP và ca khúc chủ đề GO, tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ quốc tế.

Dù tập trung cho sự nghiệp solo, BLACKPINK vẫn hội tụ thực hiện mini album DEADLINE cũng như worldtour cùng tên

Đáng chú ý, tháng 8 vừa qua, BLACKPINK còn cùng nhau kỷ niệm cột mốc 10 năm ra mắt. Tuy nhiên, hoạt động kỷ niệm tương đối hạn chế, đặc biệt là buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc chỉ dành cho 40 người tham gia, từng khiến một bộ phận BLINK bày tỏ sự thất vọng. Trong khi cả 4 thành viên đều đang sở hữu sự nghiệp cá nhân ngày càng phát triển, những thông tin mới nhất về hợp đồng càng khiến công chúng lo ngại khả năng BLACKPINK tiếp tục hoạt động với đội hình đầy đủ sẽ gặp nhiều trở ngại.

Dẫu vậy, đến thời điểm hiện tại, chưa có thành viên nào tuyên bố rời nhóm và YG cũng chưa xác nhận BLACKPINK tan rã. Công ty vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục hợp tác trong tương lai. Sau một thập kỷ đồng hành, BLACKPINK đang đứng trước bước ngoặt quan trọng khi hợp đồng với YG trở thành dấu hỏi lớn, còn những kế hoạch hoạt động chung vẫn chưa được xác định rõ ràng. Mọi động thái tiếp theo của 4 thành viên và công ty quản lý chắc chắn sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ.

Với thông tin được cho là BLACKPINK sẽ hết hợp đồng nhóm vào tháng 12/2026, mọi động thái của 4 cô gái toàn cầu cũng như YG đang được người hâm mộ vô cùng quan tâm

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