Kim chủ TPBank chiều fan hết mình: Từ ra mắt tính năng mới, 2.000+ quà đỉnh đến những trải nghiệm “đúng gu” tại Tinh Hà “Say Hi” Concert

Không chỉ hòa giọng cùng idol, từng trải nghiệm của fan tại Tinh Hà "Say Hi" Concert còn trọn vẹn hơn bao giờ hết nhờ sự chăm chút đầy tinh tế từ Nhà tài trợ TPBank.

Từ màn ra mắt TPBank uniQ, 2.000+ quà đỉnh đến tiết mục "secret" bùng nổ cảm xúc

Với fan, đi concert không chỉ là quẩy hết mình dưới khán đài, mà còn là hành trình tận hưởng những đặc quyền "đúng gu" được đo ni đóng giày cho phong cách sống trẻ. Tại đêm concert Day 3 của Tinh Hà "Say Hi", hàng ngàn khán giả đã thực sự vỡ òa khi Nhà tài trợ đầy tâm lý TPBank chính thức giới thiệu chương trình khách hàng thân thiết thế hệ mới trên App TPBank ngay trên sân khấu lớn.

Sức nóng của màn ra mắt càng được đẩy lên đỉnh điểm với sự xuất hiện của hai anh trai cực đỉnh: HURRYKNG Dương Domic. Hai "thành viên nhập hội sống đỉnh" đầu tiên của uniQ gửi lời "Say Hi" tới fan Thủ đô, đồng thời khuấy động khán đài bằng một màn tặng quà đầy bất ngờ.

Không dừng lại ở việc ra mắt TPBank uniQ, "kim chủ" TPBank tiếp tục chiêu đãi người hâm mộ đại tiệc quà đỉnh không giới hạn. Hàng loạt voucher ăn uống, di chuyển, mua sắm… mỗi voucher trị giá lên tới 2 triệu đồng cùng các quà tặng độc quyền từ bộ sưu tập "Sống Đỉnh" của TPBank đã được trao tận tay khán giả, giúp hành trình đu show của mỗi bạn trẻ thêm phần rực rỡ.

Nếu màn ra mắt TPBank uniQ và cơn mưa quà tặng là cách "kim chủ" chiều lòng fan từ trải nghiệm thực tế, thì sân khấu âm nhạc chính là nơi cảm xúc được bật mood hết cỡ. Và tiết mục "secret" mang tên "Together We Shine" đã biến khoảnh khắc ấy thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của đêm diễn.

Phần trình diễn secret "Together We Shine" bùng nổ cảm xúc trên sân khấu Tinh Hà "Say Hi" concert.

Là cái tên nằm trong wishlist "nhất định phải nghe live" của nhiều khán giả, "Together We Shine" vừa vang lên đã khuấy động cả khán đài. Không khí càng thêm bùng nổ khi sân khấu phủ sắc tím đặc trưng của "kim chủ", hòa cùng hiệu ứng hình ảnh, biển lightstick và tiếng hát đồng thanh từ hàng nghìn khán giả. Tất cả tạo nên một khung cảnh mãn nhãn, nơi năng lượng từ sân khấu và khán đài cùng cộng hưởng trong một nhịp điệu.Không chỉ mang đến bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao, TPBank còn ghi điểm với danh xưng "Kim chủ chiều fan tới bến" qua loạt quà tặng bất ngờ và những màn giao lưu đặc biệt cùng dàn Anh Trai.

Các fan hâm mộ may mắn đã được mời lên sân khấu để nắm tay nhảy cùng thần tượng trong cảm xúc vỡ òa.Từ màn ra mắt TPBank uniQ, 2.000+ quà đỉnh đến những khoảnh khắc trực tiếp trên sân khấu, TPBank khéo léo biến sự thấu hiểu giới trẻ thành những kỷ niệm ngọt ngào, để hành trình đu concert của mỗi khán giả thêm trọn vẹn.

Kim chủ hiểu fan, để "Sống đỉnh" theo cách của riêng mình

Từ màn ra mắt ấn tượng của TPBank uniQ, cơn mưa 2.000+ voucher quà đỉnh cho đến khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc cùng sân khấu "Together We Shine", TPBank đã mang đến Tinh Hà "Say Hi" những trải nghiệm để fan sống trọn đam mê và tận hưởng concert theo cách riêng. Đó cũng chính là tinh thần "Sống Đỉnh" mà TPBank luôn dành trọn tâm huyết để kiến tạo cho từng trải nghiệm của khách hàng.

Khán đài Thủ đô Hà Nội đã thực sự bùng nổ với những dư âm rực rỡ, khép lại một đêm nhạc thăng hoa và viết tiếp hành trình đầy tự hào của cộng đồng người hâm mộ cùng dàn anh trai.

Sức nóng từ đêm diễn 2 đêm diễn tại Thủ đô Hà Nội vẫn chưa hề hạ nhiệt, và hành trình thăng hoa này vẫn chưa dừng lại. Liệu "kim chủ" TPBank sẽ còn mang đến những đặc quyền, quà tặng hay cú twist bất ngờ nào tiếp theo? Cộng đồng người hâm mộ hãy sẵn sàng nạp đầy năng lượng để tiếp tục hòa giọng, cháy hết mình cùng dàn anh trai và khám phá những điều thú vị đang chờ đón phía trước.

Đồng hành cùng mỗi bước chân của fan, TPBank không chỉ hiện diện trên sân khấu concert mà còn góp phần trọn vẹn hóa từng trải nghiệm, để mỗi khán giả không chỉ sống trọn với khoảnh khắc, mà còn tự tin tạo nên phiên bản rực rỡ nhất của chính mình.