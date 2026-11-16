Lisa (BLACKPINK) xử lý sự cố hớ hênh trên sân khấu

Lisa (BLACKPINK) bất ngờ gặp sự cố trang phục ngay trước hàng nghìn khán giả.

Vừa qua, Lisa (BLACKPINK) đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng người hâm mộ Kpop khi chính thức khởi động chuỗi concert solo VIVA LA LISA tại The Colosseum at Caesars Palace, Las Vegas (Mỹ). Bắt đầu từ ngày 12/11 (giờ địa phương), em út (BLACKPINK) đã hoàn thành 3 đêm diễn đầu tiên và tiếp tục trở lại sân khấu vào cuối tháng tới đây. Đây là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Lisa khi cô trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên tổ chức chuỗi concert theo mô hình Las Vegas residency.

Lisa (BLACKPINK) làm nên lịch sử với 6 đêm diễn concert solo tại The Colosseum at Caesars Palace, Las Vegas (Mỹ)

Ngay từ những đêm diễn đầu tiên, VIVA LA LISA đã gây bão MXH với loạt sân khấu được đầu tư hoành tráng, trang phục táo bạo cùng những màn vũ đạo nóng bỏng. Lisa liên tục khiến khán giả choáng ngợp với nhan sắc sắc sảo, vóc dáng quyến rũ và thần thái trình diễn đầy tự tin. Tuy nhiên, phong cách biểu diễn ngày càng gợi cảm của em út BLACKPINK cũng tạo nên không ít ý kiến trái chiều.

Bên cạnh những lời khen, loạt khoảnh khắc nóng bỏng và táo bạo của Lisa cũng gây ra không ít ý kiến trái chiều

Giữa lúc các sân khấu tại Las Vegas vẫn đang được bàn tán rầm rộ, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Lisa gặp sự cố trang phục bất ngờ nhận được sự quan tâm. Theo đoạn clip được chia sẻ, sự cố xảy ra trong phân đoạn nữ idol thực hiện màn thay đổi trang phục ngay trên sân khấu với sự hỗ trợ của vũ công nam.

Cụ thể, khi vũ công tiến đến giúp Lisa tháo bỏ lớp trang phục bên ngoài, người này dường như vô tình khiến phần hông quần bị kéo xuống. Tình huống bất ngờ khiến trang phục bị xô lệch, đẩy Lisa vào nguy cơ hớ hênh ngay trước hàng nghìn khán giả.

Tuy nhiên, nữ idol sinh năm 1997 đã nhanh chóng nhận ra sự cố. Lisa lập tức dùng tay giữ và chỉnh lại phần trang phục bị kéo xuống, đồng thời tiếp tục thực hiện màn trình diễn. Thay vì tỏ ra hoảng hốt hay để tình huống làm gián đoạn tiết mục, cô vẫn duy trì phong thái bình tĩnh và tập trung vào sân khấu.

Clip sự cố của Lisa trên sân khấu

Khoảnh khắc Lisa chỉnh váy áo, tránh sự cố hớ hênh trên stage

Dù chỉ kéo dài vài giây, tình huống này vẫn khiến người xem không khỏi thót tim. Với những thiết kế biểu diễn ôm sát và nhiều lớp trang phục được tháo bỏ trực tiếp trên sân khấu, chỉ một thao tác thiếu chính xác cũng có thể dẫn đến sự cố ngoài ý muốn. Rất may mắn, Lisa đã kịp thời xử lý trước khi tình huống trở nên nghiêm trọng hơn.

Có thể thấy sau 10 năm hoạt động trong ngành giải trí, Lisa đã có kinh nghiệm “chinh chiến” trên hàng loạt sân khấu lớn nhỏ khắp thế giới. Việc nhanh chóng kiểm soát trang phục và tiếp tục biểu diễn cho thấy sự chủ động của cô nàng khi đối mặt với những tình huống phát sinh ngoài kịch bản.

Đặc biệt, VIVA LA LISA được xây dựng với nhiều phân đoạn thay đổi tạo hình ngay trước mắt khán giả. Từ những thiết kế lông vũ cầu kỳ, trang phục da bó sát đến các bộ cánh xuyên thấu, Lisa liên tục biến hóa hình ảnh xuyên suốt concert. Những màn thay đồ trực tiếp góp phần tạo hiệu ứng thị giác và đẩy cao sự kịch tính cho sân khấu nhưng cũng đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa nữ ca sĩ và đội ngũ vũ công.

Việc biểu diễn suốt 90 phút và liên tục có màn tương tác với vũ công chỉ cần một sai sót nhỏ cũng dễ gây ra tình huống hớ hênh trên sân khấu

Trước đó, chuỗi concert VIVA LA LISA vẫn đang chứng minh sức hút đáng kể của Lisa trên thị trường quốc tế. Mỗi đêm diễn kéo dài khoảng 90 phút, được chia thành 5 phần với loạt ca khúc thuộc EP PRESS PLAY, album Alter Ego cùng những bản hit quen thuộc như MONEY, LALISA hay ROCKSTAR.

Đặc biệt, các sân khấu TARANTINO, F**K UP THE WORLD và SAWADIKA trở thành chủ đề bàn luận nhờ cách dàn dựng công phu, vũ đạo mạnh mẽ và phong cách trình diễn ngày càng táo bạo của nữ thần tượng. Dù những lựa chọn nghệ thuật mới vẫn gây ra nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận, Lisa đang cho thấy quyết tâm xây dựng dấu ấn riêng sau khi rời YG và khống tái ký hợp đồng solo.

Cho đến thời điểm hiện tại, Lisa vẫn đang nhận được rất nhiều phản ứng tích cực với concert solo VIVA LA LISA và thậm chí còn được đánh giá cao hơn set diễn solo tại Coachella năm 2025

Ảnh: Tổng hợp