Danh sách đề cử Grammy lần thứ 69 chính thức được công bố.

Ngày 16/11, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ (Recording Academy) chính thức công bố danh sách đề cử Grammy lần thứ 69. Ngay lập tức, mùa giải năm nay trở thành tâm điểm chú ý của làng nhạc toàn cầu với cuộc cạnh tranh quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám, dấu mốc lần đầu được đề cử của Jennie (BLACKPINK) và sự xuất hiện của một hạng mục riêng dành cho nhạc Pop châu Á. Grammy 2027 có tổng cộng 100 hạng mục, trong đó Best Asian Pop Music Performance là một trong 5 giải thưởng mới được bổ sung.

Đề cử Album Of The Year (Album của năm) tại Grammy lần thứ 69

Tại Album Of The Year (Album của năm), 8 ứng viên gồm Phoebe Bridgers với Lost Weekend, Olivia Dean với The Art Of Loving, Ella Langley với Dandelion, Bruno Mars với The Romantic, RAYE với This Music May Contain Hope., Olivia Rodrigo với You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, ROSALÍA với LUX (Complete Works) và Taylor Swift với The Life Of A Showgirl.

Đề cử Song Of The Year (Ca khúc của năm) tại Grammy lần thứ 69 (2)

Trong khi đó, Song Of The Year (Ca khúc của năm) gọi tên Berghain - ROSALÍA, Björk và Yves Tumor; Choosin' Texas - Ella Langley; The Cure - Olivia Rodrigo; Hate That I Made You Love Me - Ariana Grande; I Knew It, I Knew You - Taylor Swift; Man I Need - Olivia Dean; Risk It All - Bruno Mars và Where Is My Husband! - RAYE.

Record Of The Year (Bản thu âm của năm) trở thành tâm điểm khi quy tụ 8 sản phẩm đến từ những tên tuổi hàng đầu làng nhạc thế giới

Đáng chú ý nhất, cuộc đua Record Of The Year (Bản thu âm của năm) trở thành tâm điểm khi quy tụ 8 sản phẩm đến từ những tên tuổi hàng đầu làng nhạc thế giới. Danh sách gồm Man I Need - Olivia Dean, Choosin' Texas - Ella Langley, I Just Might - Bruno Mars, Where Is My Husband! - RAYE, The Cure - Olivia Rodrigo, Berghain - ROSALÍA kết hợp Björk và Yves Tumor, The Fate Of Ophelia - Taylor Swift và Dracula - Tame Impala kết hợp Jennie (BLACKPINK).

Trong đó, Jennie trở thành tâm điểm chú ý khi lần đầu tiên được Grammy đề cử ở một trong những hạng mục danh giá nhất. Cô góp giọng trong phiên bản remix Dracula của Tame Impala, phát hành vào tháng 2/2026.

Jennie có lần đầu được đề cử Grammy ở 2 hạng mục Record Of The Year và Best Pop Duo/Group

Ca khúc vốn là sản phẩm thuộc album Deadbeat của Kevin Parker, sau khi có thêm phần hát và verse mới của Jennie đã tạo được sức lan tỏa trên thị trường quốc tế. Phiên bản kết hợp đạt vị trí thứ 5 trên Billboard Hot 100 và thứ 2 trên Billboard Global 200. Đây cũng là lần đầu tiên cả Tame Impala lẫn Jennie được đề cử Record Of The Year.

Không chỉ có tên ở cuộc đua quan trọng này, Dracula còn được đề cử Best Pop Duo/Group Performance (Màn trình diễn Pop song ca/nhóm xuất sắc nhất), cạnh tranh cùng Runway - Lady Gaga và Doechii, Bring Your Love - Madonna và Sabrina Carpenter, Click Clack Symphony. - RAYE kết hợp Hans Zimmer và The Life Of A Showgirl - Taylor Swift kết hợp Sabrina Carpenter. Việc xuất hiện ở hai hạng mục cho thấy dấu ấn của màn kết hợp giữa Jennie và Tame Impala tại mùa giải năm nay.

Jennie sẽ cạnh tranh trong các hạng mục có Taylor Swift

Một điểm đáng chú ý khác tại Grammy 2027 là sự áp đảo của các nghệ sĩ nữ trong những hạng mục quan trọng. RAYE, ROSALÍA, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, Olivia Dean và Ella Langley đều góp mặt trong các cuộc đua lớn như Record Of The Year, Album Of The Year và Song Of The Year. Đáng chú ý, ở cả 3 hạng mục này, phần lớn đề cử đều thuộc về các nghệ sĩ nữ, cho thấy dấu ấn nổi bật của những giọng ca nữ trong bức tranh âm nhạc toàn cầu năm nay.

Đặc biệt, Best Asian Pop Music Performance lần đầu tiên xuất hiện tại Grammy với 6 đề cử đến từ ba thị trường âm nhạc. Nhật Bản có BABYMETAL kết hợp Polyphia với Sunset Kiss và LiSA với Yes; Hàn Quốc có IVE với Bang Bang và KiiiKiii với 404 (New Era); Philippines có BINI với Unang Kilig và SB19 với Visa.

Best Asian Pop Music Performance lần đầu tiên xuất hiện tại Grammy với 6 đề cử

Đây là thay đổi đáng chú ý trong lịch sử Grammy khi âm nhạc Pop châu Á lần đầu có một hạng mục riêng, mở rộng phạm vi ghi nhận từ Kpop sang Jpop và các thị trường khác trong khu vực. Đáng chú ý, Kpop có hai đại diện cạnh tranh trực tiếp là IVE và KiiiKiii. Việc Grammy đưa hạng mục này vào hệ thống giải thưởng cũng khiến cuộc đua trở thành một trong những nội dung được quan tâm nhất mùa giải.

KiiiKiii

và IVE là 2 đại diện Kpop tại Best Asian Pop Music Performance

Bên cạnh những cái tên được vinh danh, danh sách đề cử năm nay cũng gây tiếc nuối khi thiếu vắng một số nghệ sĩ đình đám. Harry Styles là trường hợp đáng chú ý nhất khi hoàn toàn trắng tay với album Kiss All The Time. Disco, Occasionally, dù từng giành giải Album Of The Year tại Grammy 2023 với Harry's House. Ed Sheeran, Justin Bieber và Gracie Abrams cũng không nhận được đề cử nào. Riêng Noah Kahan chỉ có một đề cử ở hạng mục Best Contemporary Folk Album với The Great Divide, vắng mặt trong những cuộc đua lớn như Album Of The Year và Song Of The Year.

Grammy lần thứ 69 dự kiến diễn ra ngày 7/2/2027

Grammy lần thứ 69 dự kiến diễn ra ngày 7/2/2027 tại Crypto.com Arena, Los Angeles (Mỹ). Bên cạnh những hạng mục quan trọng như Record Of The Year, Album Of The Year, Song Of The Year và Best New Artist, mùa giải năm nay còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả châu Á với dấu mốc Jennie lần đầu được đề cử và sự ra mắt của Best Asian Pop Music Performance. Kết quả của hạng mục mới này cũng được chờ đợi khi 6 đại diện đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines cùng cạnh tranh cho chiếc cúp Grammy đầu tiên dành riêng cho nhạc Pop châu Á.