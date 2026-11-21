Trước khi gây chú ý tại Việt Nam, bộ môn này đã tạo nên cơn sốt ở nhiều quốc gia khác như Trung Quốc.

HYROX Bắc Kinh 2026 thu hút 8.087 người đăng ký, tăng gần 4 lần so với mùa đầu tiên một năm trước đó (1.700 người). Vé tham gia có thời điểm khan hiếm, dù chi phí đăng ký cao hơn nhiều lần so với các giải chạy marathon hay chạy địa hình dành cho người mới.

Sức hút của HYROX đến từ một nhu cầu khá rõ ràng: những người tập gym lâu năm muốn có một mục tiêu cụ thể để phấn đấu, thay vì chỉ đến phòng tập mỗi ngày, nâng tạ rồi lặp lại những bài tập quen thuộc.

Không phát minh ra môn thể thao mới, HYROX kết hợp chạy bộ với các bài tập thể lực thành một giải đấu có luật chơi thống nhất, thành tích được đo bằng thời gian và có thể so sánh trên bảng xếp hạng toàn cầu. Mô hình này đang tạo ra một hướng kinh doanh đáng chú ý cho ngành thể thao, đặc biệt là hệ thống phòng gym.

Giải đấu dành cho những người muốn có mục tiêu khi đã tập gym lâu năm

Tiểu Tháp (tên nhân vật đã được thay đổi), một người tham gia HYROX Bắc Kinh năm nay, cho biết cô đã tập gym nhiều năm nhưng đôi khi vẫn cảm thấy thiếu động lực. Chẳng hạn, hiện tại cô có thể squat với mức tạ 80kg và muốn nâng lên 100 kg. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó có thể mất rất nhiều thời gian, thậm chí chưa chắc thành công.

Theo cô, việc tập luyện hằng ngày cũng thiếu một thước đo cụ thể để biết bản thân đang tiến bộ đến đâu. Đây là một trong những lý do khiến HYROX thu hút cộng đồng tập gym.

Mỗi cuộc thi gồm 8km chạy bộ xen kẽ 8 bài tập thể lực: máy trượt tuyết, đẩy và kéo xe tạ, burpee bật xa, chèo thuyền, đi bộ mang tạ, chùng chân với bao cát và ném bóng tạ. Người chơi đeo chip tính giờ, thành tích được ghi nhận và đưa vào hệ thống xếp hạng chung trên toàn thế giới.

Điểm đáng chú ý là HYROX không đòi hỏi người tham gia phải có kỹ năng chuyên biệt như các môn thể thao khác. Từng bài tập có độ khó vừa phải, nhưng khi kết hợp liên tục thành 8 vòng, chúng vẫn tạo ra thử thách đáng kể về sức bền và thể lực.

Cách tổ chức cũng giúp người mới bớt áp lực. Thay vì tất cả vận động viên cùng xuất phát, HYROX chia người chơi thành nhiều đợt thi đấu, cho phép mỗi người tự kiểm soát tốc độ. Người tham gia có thể lựa chọn thi cá nhân, theo cặp hoặc tiếp sức 4 người.

Theo Trương Bân, nhà sáng lập công ty thể thao Riyao Sports, HYROX giải quyết cùng lúc 3 nhu cầu của người tập gym: có mục tiêu để duy trì tập luyện, có thành tích cụ thể để đánh giá tiến bộ và có một cộng đồng cùng tham gia.

Phòng gym trở thành mắt xích quan trọng trong mô hình HYROX

Sự phát triển của HYROX tại Trung Quốc không chỉ đến từ người chơi mà còn nhờ sự tham gia của các phòng gym.

Viên Phóng, Tổng giám đốc đơn vị vận hành HYROX tại Trung Quốc, cho biết trong giai đoạn đầu, đội ngũ của mình chủ yếu đến các phòng tập để tìm đối tác, tổ chức những giải đấu nhỏ và khuyến khích mọi người trải nghiệm trước khi mở rộng quy mô.

Mô hình hợp tác được thiết kế với mức đầu tư tương đối dễ tiếp cận. HYROX thu phí cấp phép thường niên 10.850 NDT (gần 42 triệu đồng) cho mỗi phòng tập tại Trung Quốc. Huấn luyện viên muốn giảng dạy các lớp HYROX chính thức cần đóng thêm 1.150 USD/năm (hơn 29,6 triệu đồng). Trong khi đó, chi phí đầu tư thiết bị để triển khai mô hình này ước tính khoảng 100.000 - 300.000 NDT (khoảng 386 triệu - 1,1 tỷ đồng).

Nhờ vậy, số phòng gym được HYROX cấp phép đã tăng từ hơn chục cơ sở lên khoảng 700 cơ sở chỉ trong hơn một năm.

Với phòng gym, lợi ích lớn nằm ở việc có thể chuyển từ hình thức huấn luyện cá nhân sang các lớp tập nhóm. Một huấn luyện viên có thể hướng dẫn cùng lúc 10 - 30 học viên, thay vì chỉ phục vụ từng người. Người tập cũng có xu hướng đến phòng gym thường xuyên hơn để chuẩn bị cho giải đấu, kéo dài thời gian duy trì hội viên và đăng ký thêm các lớp học.

Cao Tuấn Giai, nhà sáng lập phòng tập Shanghai Passion, cho biết ban đầu anh chỉ tập hợp được 5 người cho lớp HYROX đầu tiên. Sau đó, khi giải đấu được biết đến rộng rãi hơn, số lượng học viên tăng lên 10, 15, 20 và thậm chí hơn 30 người mỗi lớp. Đáng chú ý, một số người trước đây chỉ tập gym để tăng cơ, giảm mỡ, thậm chí chưa có thói quen tập luyện, cũng bắt đầu quan tâm đến HYROX.

Với đơn vị tổ chức, đây cũng là mô hình kinh doanh ít phụ thuộc vào mặt bằng cố định. HYROX chỉ cần thuê địa điểm lớn vào ngày thi đấu, vận chuyển thiết bị, lắp đặt và thuê nhân sự vận hành. Trong khi đó, các phòng gym đảm nhận phần lớn hoạt động tập luyện, chuẩn bị và xây dựng cộng đồng người chơi.

Một cuộc thi kéo theo nhiều khoản chi tiêu

HYROX còn có lợi thế ở khả năng lan truyền trên mạng xã hội. Người tham gia thường chia sẻ quá trình tập luyện, chuẩn bị thi đấu và thành tích của mình. Huấn luyện viên cũng đăng tải nội dung để thu hút học viên, đồng thời quảng bá cho phòng gym.

Theo một huấn luyện viên thể hình kiêm nhà sáng tạo nội dung trên MXH, phòng gym chính là nơi khởi đầu của hiệu ứng này. Những người cùng tham gia lớp tập nhóm dần hình thành cộng đồng có chung sở thích. Khi huấn luyện viên hoặc một thành viên đăng ký HYROX, những người xung quanh cũng dễ tò mò và muốn thử sức.

Bên cạnh đó, HYROX có thể tiếp cận nhiều nhóm công chúng nhờ gắn với các chủ đề như sức khỏe, thời trang thể thao, sức mạnh và lối sống năng động. Nội dung về giải đấu vì thế không bị giới hạn trong cộng đồng người tập gym.

Đáng chú ý hơn, HYROX tạo ra một chuỗi chi tiêu kéo dài nhiều tháng. Người chơi phải trả phí hội viên, phí tập nhóm, chi phí kiểm tra thể lực và phí đăng ký thi đấu. Riêng HYROX Bắc Kinh 2026, với mức phí 799 NDT cho cá nhân, 1.499 NDT cho cặp đôi và 1.999 NDT cho nhóm 4 người (tương đương lần lượt hơn 3 triệu, 5,8 triệu và 7,7 triệu đồng). Hơn 8.000 khán giả mua vé theo dõi với giá 80 NDT/người (khoảng 309 nghìn đồng) cũng đóng góp khoản thu không nhỏ.

Ngoài khoản phí trực tiếp, người chơi còn có nhu cầu mua giày, quần áo thể thao, đồng hồ thông minh và sản phẩm bổ sung dinh dưỡng trong quá trình chuẩn bị. Khi giải đấu diễn ra, các dịch vụ khách sạn, ăn uống, di chuyển, chụp ảnh và phục hồi thể lực cũng được hưởng lợi.

Điều này giúp HYROX mở rộng nguồn thu vượt xa tiền bán vé. Một người đăng ký thi đấu có thể trở thành khách hàng của nhiều thương hiệu và dịch vụ khác nhau trong suốt quá trình chuẩn bị.

Từ người xem thành người trực tiếp tham gia

Theo Trương Bân, sự phát triển của HYROX phản ánh xu hướng đáng chú ý: tăng trưởng của ngành thể thao trong giai đoạn tới có thể đến từ việc thu hút thêm người trực tiếp tham gia, thay vì chỉ mở rộng số lượng khán giả.

Khác với nhiều giải đấu truyền thống tập trung vào bản quyền phát sóng và quảng cáo tài trợ, HYROX xây dựng một hệ sinh thái trong đó người chơi cũng là người quảng bá. Họ chia sẻ trải nghiệm, thu hút bạn bè, đồng nghiệp và những người có cùng sở thích tham gia.

Mô hình này cũng đang được mở rộng sang nhóm đối tượng mới. Năm nay, HYROX đã triển khai giải Youngstars tại châu Âu và Mỹ dành cho trẻ em từ 8 - 15 tuổi, với mức độ thử thách được điều chỉnh theo từng độ tuổi. Phiên bản dành cho thanh thiếu niên cũng đang được lên kế hoạch đưa vào Trung Quốc.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng cũng đặt ra yêu cầu về chất lượng tổ chức. Một sự cố y tế công cộng từng xảy ra trong quá trình thi đấu tại Trung Quốc đã khiến HYROX đối mặt với sự chú ý của dư luận, đồng thời cho thấy những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện trong quy định và khâu vận hành.

Theo Trương Bân, thách thức lớn nhất với các giải đấu thể thao toàn cầu vẫn là biến sức hút truyền thông và lượng người tham gia thành lợi nhuận bền vững. Với HYROX, bài toán kinh doanh đang được giải bằng cách kết nối phòng gym, huấn luyện viên, vận động viên và các thương hiệu trong cùng một hệ sinh thái.

(Nguồn: Sohu, China Newsweek - Ảnh: Xiaohongshu)