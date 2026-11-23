Sự trân trọng mà người xem dành cho các diễn viên không chỉ đến từ câu chuyện đặc biệt phía sau mỗi người, mà còn từ tinh thần nghiêm túc, nỗ lực và nhiệt huyết họ thể hiện trên sân khấu. Đằng sau đó là sự tận tâm của cả ê-kíp đạo diễn, nghệ sĩ và những người đã đồng hành cùng dự án từ những ngày đầu.

Được khởi xướng bởi Doanh nghiệp xã hội Sunbox, phối hợp cùng đạo diễn Huy An và đồng phát triển với Viện Goethe TP.HCM, “Hào Quang Trong Bóng Tối” bắt đầu từ tháng 4/2026 với mục tiêu đưa nghệ thuật sân khấu đến gần hơn với cộng đồng người khiếm thị, đồng thời tạo điều kiện để họ trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo và biểu diễn.

Từ tháng 6 đến tháng 10/2026, các học viên trải qua năm tháng rèn luyện với nhiều nội dung như diễn xuất, tiếng nói sân khấu, ca hát và vận động hình thể. Chương trình có sự tham gia hướng dẫn của những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm như NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, đạo diễn - diễn viên Lê Hoàng Giang, đạo diễn - giảng viên Mạnh Duy, nghệ sĩ Thảo Ngọc, nghệ sĩ Hoàng Thiện từ Impact Theatre Saigon cùng hai nghệ sĩ Lyon Đạt Nguyễn và Alek Phước Chương.

Tuy nhiên, mục tiêu của dự án không dừng lại ở việc trang bị kỹ năng biểu diễn. Dưới sự dẫn dắt nghệ thuật của đạo diễn Huy An, quá trình đào tạo được xây dựng như một hành trình đồng sáng tạo, nơi các học viên không chỉ tiếp nhận kiến thức từ những người hướng dẫn mà còn đóng góp trải nghiệm, suy nghĩ và câu chuyện của chính mình vào tác phẩm. Những trải nghiệm sống cùng khiếm khuyết thị giác, những cảm nhận về thế giới và nội lực cá nhân trở thành chất liệu nghệ thuật, góp phần định hình nội dung biểu diễn.

Đêm công diễn chính thức tại Sài Gòn được xây dựng thành một hành trình nghệ thuật với nhiều màu sắc. Chương trình mở đầu bằng ca khúc “Tôi một người mù” của nhạc sĩ Đức Trí, trước khi đưa khán giả đến với trích đoạn vở diễn “Dòng nhớ” của NSƯT Hạnh Thúy, lấy cảm hứng từ không gian văn hóa miền Tây Nam Bộ.

Tiếp đó là trích đoạn "Hào Quang Trong Bóng Tối", được phát triển từ kịch bản sân khấu Tây Ban Nha Trong Hào Quang của Bóng Tối, tác phẩm từng được NSND Trần Minh Ngọc dàn dựng tại Việt Nam. Trong phiên bản của dự án, các học viên cùng đạo diễn Huy An phát triển chất liệu từ chính trải nghiệm sống của người khiếm thị, tạo nên một cách tiếp cận mang dấu ấn cá nhân và tập thể.

Xuyên suốt đêm diễn, điều khiến khán giả xúc động không chỉ là ý nghĩa xã hội của dự án, mà còn là sự nghiêm túc và nhiệt huyết được thể hiện qua từng phần trình diễn. Người xem dành sự trân trọng cho nỗ lực của 14 diễn viên khiếm thị - những người đã trải qua một quá trình học tập, rèn luyện để có thể đứng trên sân khấu và hoàn thành vai trò của mình.

Sự đón nhận của khán giả vì thế cũng mang một ý nghĩa đáng kể. Khi người khiếm thị bước lên sân khấu, điều đáng được nhìn nhận không chỉ là việc họ đã vượt qua những trở ngại để có mặt ở đó. Họ còn xứng đáng được đánh giá như những người biểu diễn: bằng sự chuẩn bị, kỹ năng, tinh thần làm việc và thành quả nghệ thuật. Sự cảm động không nên thay thế cho sự công nhận; và lòng trân trọng dành cho các diễn viên càng có ý nghĩa khi xuất phát từ chính những gì họ đã nỗ lực tạo nên.

Với Sunbox, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật hòa nhập từ năm 2015, "Hào Quang Trong Bóng Tối" tiếp nối định hướng mở rộng cơ hội tiếp cận và tham gia nghệ thuật cho những cộng đồng thường ít có điều kiện xuất hiện trong đời sống sân khấu. Dự án được thực hiện với sự đồng hành của Viện Goethe TP.HCM, Double U Agency trong vai trò đối tác truyền thông, cùng các đối tác tổ chức và không gian biểu diễn như SAIGON IX, Hello Studio và Nina Next Space.

Sau năm tháng đào tạo và hai cột mốc trình diễn, "Hào Quang Trong Bóng Tối" khép lại một chặng đường, nhưng đồng thời gợi mở nhiều suy nghĩ về cách chúng ta nhìn nhận nghệ thuật hòa nhập. Một sân khấu thực sự cởi mở không chỉ là nơi mọi người được chào đón đến xem, mà còn là nơi họ có cơ hội học tập, sáng tạo, biểu diễn và được nhìn nhận bằng năng lực của mình.