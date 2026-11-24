Diễn ra trong hai ngày 28-29/11 tại TP.HCM, Chương trình Gặp mặt và tôn vinh Thanh niên Sáng tạo Nội dung số 2026, dự kiến biểu dương, tôn vinh 100 thanh niên làm sáng tạo nội dung số, đồng thời ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031.

Một video giới thiệu món ăn địa phương, một bài đăng kể chuyện lịch sử hay những nội dung chia sẻ kỹ năng sống... Mỗi sản phẩm đều có thể trở thành cách để người trẻ thể hiện khả năng sáng tạo và lan tỏa những giá trị tích cực trên mạng xã hội. Khi sức ảnh hưởng không chỉ được đo bằng lượt xem hay số người theo dõi, mà còn nằm ở những điều tốt đẹp được chia sẻ, vai trò của các nhà sáng tạo nội dung trẻ ngày càng được chú ý.

Đây cũng là tinh thần của Chương trình Gặp mặt và tôn vinh Thanh niên Sáng tạo Nội dung số 2026 - chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần đầu tổ chức, nhằm phát hiện, biểu dương những người trẻ có sản phẩm, kênh và hoạt động sáng tạo nội dung số tích cực, tạo ảnh hưởng tốt trong cộng đồng.

Chương trình diễn ra trong hai ngày 28-29/11/2026 tại TP.HCM, với chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI” và thông điệp “Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực”. Thông qua chuỗi hoạt động, Ban Tổ chức hướng tới tạo diễn đàn để các nhà sáng tạo trẻ giao lưu, kết nối, trao đổi kinh nghiệm với cơ quan quản lý, nền tảng số, doanh nghiệp công nghệ, cơ quan báo chí và chuyên gia.

421 hồ sơ và hành trình lựa chọn những thanh niên sáng tạo nội dung số

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, sau thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 20/10 đến 10/11/2026, chương trình ghi nhận 421 hồ sơ đăng ký. Trong đó, 136 hồ sơ do các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc giới thiệu, 285 hồ sơ do cá nhân tự ứng cử. Sau quá trình thẩm định, xác minh và đánh giá, Hội đồng xét chọn 100 đại biểu chính thức tham dự chương trình.

Độ tuổi trung bình của 100 đại biểu là 29,94 tuổi. Người trẻ nhất 19 tuổi, lớn nhất 35 tuổi. Trong số này có 18 người thuộc 12 dân tộc thiểu số và 22 đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xét về nền tảng sáng tạo nội dung, TikTok chiếm tỷ lệ cao nhất với 57 đại biểu, Facebook có 40 đại biểu và YouTube có 3 đại biểu. Về quy mô người theo dõi, 23 người sở hữu kênh chính từ một triệu lượt theo dõi trở lên; 17 người có từ 500.000 đến dưới một triệu lượt theo dõi; 39 người đạt từ 100.000 đến dưới 500.000 lượt theo dõi và 21 người có kênh dưới 100.000 lượt theo dõi.

Các đại biểu được lựa chọn hoạt động trong 8 nhóm lĩnh vực, từ quảng bá du lịch, địa phương, văn hóa, nghệ thuật đến giáo dục, khoa học, công nghệ, tình nguyện và an sinh xã hội. Trong đó, nhóm du lịch, quảng bá địa phương, sản phẩm và hình ảnh Việt Nam có số lượng đông nhất với 29 người. Tiếp theo là văn học, nghệ thuật, thể thao và giải trí sáng tạo với 15 người; lịch sử, văn hóa, di sản và bản sắc dân tộc có 11 người; lối sống đẹp, kỹ năng sống và an toàn trên môi trường số cũng có 11 người.

Các nhóm học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp và phát triển năng lực thanh niên; lý tưởng cách mạng, thông tin chính thống và truyền thông chính sách cùng có 10 đại biểu. Giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số có 7 người, tương tự nhóm tình nguyện, an sinh xã hội, môi trường và phát triển bền vững.

Đáng chú ý, tổng số người theo dõi trên các kênh sáng tạo nội dung chính của 100 đại biểu đạt hơn 76,3 triệu. Trong 12 tháng gần nhất, các sản phẩm nội dung số ghi nhận hơn 33,6 tỷ lượt xem và hơn 1,36 tỷ lượt tương tác.

Những con số này cho thấy quy mô ảnh hưởng của các nhà sáng tạo trẻ được lựa chọn. Tuy nhiên, theo tiêu chí xét chọn, lượt theo dõi hay mức độ nổi tiếng không phải căn cứ duy nhất. Chất lượng nội dung, giá trị định hướng, tác động xã hội, tính sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng cũng là những yếu tố được chú trọng.

Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI: Từ trải nghiệm di sản đến lan tỏa nội dung tích cực

Với chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI”, Chương trình hướng tới khuyến khích người trẻ khai thác sức sáng tạo, tri thức và công nghệ để sản xuất những nội dung số có giá trị. Trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng vào quá trình xây dựng ý tưởng, sản xuất và phân phối nội dung, nhà sáng tạo không chỉ cần biết sử dụng công nghệ mà còn phải chú trọng tính nguyên gốc, độ chính xác và trách nhiệm đối với sản phẩm mình chia sẻ.

Ông Hoàng Đức Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Gặp mặt và tôn vinh Thanh niên Sáng tạo Nội dung số 2026

Tinh thần này được thể hiện qua chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày tại TP.HCM, kết hợp trải nghiệm lịch sử, văn hóa, hoạt động cộng đồng và trao đổi chuyên môn.

Ngày 28/11, các nhà sáng tạo trẻ tham gia Hành trình “Địa chỉ đỏ - Sáng tạo từ di sản” với ba tuyến trải nghiệm mang chủ đề “TP.HCM - Kỷ nguyên vươn mình”, “TP.HCM - Thành phố anh hùng” và “TP.HCM - Dấu ấn di sản”. Thông qua việc tham quan, tìm hiểu các địa danh lịch sử, công trình văn hóa, đại biểu có cơ hội tiếp cận tư liệu và câu chuyện về thành phố, từ đó phát triển thành các sản phẩm truyền thông số như video ngắn, hình ảnh, podcast và bài viết.

Không chỉ dừng ở việc tham quan, hành trình còn khuyến khích người trẻ kể lại câu chuyện lịch sử, văn hóa bằng ngôn ngữ sáng tạo hiện đại, gần gũi với người dùng mạng xã hội nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác và sự tôn trọng đối với các giá trị di sản.

Ngày 29/11, chương trình tiếp tục với các hoạt động dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ; đồng thời thăm hỏi, trao quà tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè và Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp trong hoạt động an sinh xã hội “Thành phố Nghĩa tình”.

Buổi chiều cùng ngày, hai phiên chuyên đề sẽ tập trung vào chủ đề “Sáng tạo có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI” và “Kết nối nhà sáng tạo trẻ - Kiến tạo Mạng lưới nội dung tích cực”. Đây là dịp để các đại biểu trao đổi về cơ hội, thách thức khi ứng dụng AI, cách nhận diện tin giả, bảo vệ bản quyền, đạo đức số và trách nhiệm của người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Các nội dung thảo luận cũng hướng tới việc xây dựng phương thức kết nối, phối hợp và phát triển mạng lưới nhà sáng tạo trẻ trong những năm tới.

Các phiên chuyên đề là dịp để các đại biểu trao đổi về cơ hội, thách thức khi ứng dụng AI, cách nhận diện tin giả, bảo vệ bản quyền, đạo đức số và trách nhiệm của người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Chương trình tôn vinh 100 gương mặt và ra mắt mạng lưới nhà sáng tạo nội dung số trẻ

Điểm nhấn của chuỗi các hoạt động là CHƯƠNG TRÌNH TÔN VINH CÁC THANH NIÊN LÀM SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ TÍCH CỰC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG NĂM 2026 và ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031. Chương trình dự kiến diễn ra từ 19h đến 21h ngày 29/11 tại Trường Đại học Hoa Sen, TP.HCM, theo hình thức trực tiếp kết hợp livestream trên các nền tảng số.

Tại buổi lễ, 100 thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng sẽ được tôn vinh, trao biểu trưng và Chứng nhận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Trong khuôn khổ Chương trình cũng tổ chức nghi thức ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031, giới thiệu mục tiêu, định hướng hoạt động, Ban Điều hành và đại diện các nhóm thành viên.

Việc thành lập mạng lưới được kỳ vọng tạo không gian kết nối lâu dài cho những người trẻ đang hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số. Thay vì chỉ gặp gỡ trong khuôn khổ một sự kiện, các thành viên có thể tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên môn và phối hợp sản xuất những nội dung phục vụ cộng đồng.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, 100% đại biểu được lựa chọn đều bày tỏ nguyện vọng tham gia mạng lưới. Đây là cơ sở để chương trình hướng tới việc hình thành một cộng đồng nhà sáng tạo trẻ có khả năng kết nối và đồng hành trong các hoạt động truyền thông tích cực, quảng bá văn hóa, lịch sử, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Trung ương Đoàn chủ trì tổ chức, VCCorp là đơn vị phối hợp

Chương trình Gặp mặt và tôn vinh Thanh niên Sáng tạo Nội dung số 2026 với chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI”, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức, phối hợp cùng Công ty Cổ phần VCCorp thực hiện. Với sự đồng hành của các đơn vị: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tino, Coolmate, Biti's, Thịnh Đạt International Gift và The A List.

Chương trình nhận được sự hưởng ứng, tham gia và phối hợp truyền thông của đông đảo các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, sáng tạo nội dung số và phát triển mạng lưới nhà sáng tạo nội dung, gồm: BeatVN, Kênh 28 Entertainment, Schannel, Vitamin Việt Nam, TOP MCN, Golden Star Media, Gió Media (Wind Media), Sunny Việt Nam, TVH Media, Tầm Nhìn Cộng, VULACI Network, KSC Groups, METUB Network, Tuấn Tiền Tỉ, Radiant Media, MZ News (Zeit Media), DAO Music; trang thông tin chuyên biệt về lĩnh vực influencer marketing tại Việt Nam; Công ty Cổ phần SocialTrack; Công ty TNHH Truyền thông và Tổ chức biểu diễn The Stars.

Theo bà Nguyễn Bích Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VCCorp, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ công tác tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự và hậu cần; đồng thời phát huy hệ sinh thái truyền thông để quảng bá chương trình, giới thiệu các gương mặt sáng tạo tiêu biểu và kết nối doanh nghiệp, đối tác, chuyên gia cùng các nguồn lực xã hội hóa.

Bà Nguyễn Bích Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VCCorp.

Đại diện VCCorp cho biết các nhà sáng tạo nội dung, đặc biệt là lực lượng thanh niên, đang có vai trò ngày càng quan trọng trong việc định hình xu hướng, lan tỏa thông tin và tác động đến nhận thức, hành vi của cộng đồng. Vì vậy, việc đồng hành cùng chương trình cũng là cơ hội để doanh nghiệp đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm vào hoạt động phát triển thế hệ trẻ trong môi trường số.