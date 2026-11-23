Từ hơn 400 hồ sơ trên cả nước, 100 gương mặt thanh niên sáng tạo nội dung số được lựa chọn và tôn vinh vào ngày 29/11 tới đây.

Chiều 23/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thông tin về Chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026.

Tại buổi thông tin, ông Hoàng Đức Nam - Phó trưởng Ban công tác Đoàn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - cho biết đây là hoạt động lần đầu tiên được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhằm phát hiện, biểu dương và tôn vinh những thanh niên có sản phẩm, kênh và hoạt động sáng tạo nội dung số tích cực, có sức ảnh hưởng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Vào ngày 28 - 29/11/2026 tới đây, chương trình sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI” và thông điệp “Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực”.

Ông Hoàng Đức Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026

100 gương mặt thanh niên sáng tạo nội dung số được lựa chọn từ 421 hồ sơ trên cả nước

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, sau thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 20/10 đến 10/11/2026, chương trình ghi nhận 421 hồ sơ đăng ký. Trong đó, 136 hồ sơ do các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc giới thiệu, 285 hồ sơ do cá nhân tự ứng cử. Sau quá trình thẩm định, xác minh và đánh giá, Hội đồng lựa chọn 100 đại biểu chính thức tham dự.

Độ tuổi trung bình của 100 đại biểu được tôn vinh là 29,94 tuổi, người trẻ nhất 19 tuổi và lớn nhất 35 tuổi. Có 58 người thuộc nhóm 30 - 35 tuổi, 31 người từ 25 - 29 tuổi, 10 người từ 20 - 24 tuổi và một đại biểu dưới 20 tuổi. Đáng chú ý, 18 đại biểu là người dân tộc thiểu số thuộc 12 dân tộc khác nhau; 22 người là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xét về nền tảng sáng tạo nội dung, TikTok chiếm tỷ lệ cao nhất với 57 đại biểu, Facebook có 40 đại biểu và YouTube có 3 đại biểu. Về quy mô người theo dõi, 23 người sở hữu kênh chính từ một triệu lượt theo dõi trở lên, 17 người có từ 500.000 đến dưới một triệu lượt theo dõi, 39 người đạt từ 100.000 đến dưới 500.000 lượt theo dõi, 21 đại biểu sở hữu kênh dưới 100.000 người theo dõi.

Sự đa dạng này cho thấy chương trình mở rộng phạm vi ghi nhận tới nhiều nhóm nhà sáng tạo, thay vì chỉ tập trung vào những gương mặt có độ phủ lớn. Một kênh có lượng người theo dõi chưa đến 100.000 vẫn có cơ hội được lựa chọn nếu sở hữu nội dung chất lượng, mang lại giá trị giáo dục và có đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Đây cũng là một trong những điểm được Hội đồng xét chọn chú trọng.

Đông đảo đoàn viên thanh niên và sinh viên có mặt tại buổi thông tin về Chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026

Về lĩnh vực hoạt động, 100 đại biểu được phân thành 8 nhóm nội dung. Du lịch, quảng bá địa phương, sản phẩm và hình ảnh Việt Nam có số lượng đông nhất với 29 người. Tiếp theo là văn học, nghệ thuật, thể thao và giải trí sáng tạo với 15 người; lịch sử, văn hóa, di sản và bản sắc dân tộc có 11 người; lối sống đẹp, kỹ năng sống và an toàn trên môi trường số cũng có 11 người.

Các lĩnh vực học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp và phát triển năng lực thanh niên; lý tưởng cách mạng, thông tin chính thống và truyền thông chính sách lần lượt có 10 đại biểu mỗi nhóm. Giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số có 7 người, trong khi nhóm tình nguyện, an sinh xã hội, môi trường và phát triển bền vững cũng có 7 người.

Tổng cộng, các kênh sáng tạo nội dung chính của 100 đại biểu đang sở hữu hơn 76,3 triệu lượt theo dõi. Trong 12 tháng gần nhất, các sản phẩm nội dung số ghi nhận hơn 33,6 tỷ lượt xem và hơn 1,36 tỷ lượt tương tác. Đặc biệt, 100% đại biểu đều bày tỏ nguyện vọng tham gia Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031.

Không dừng ở lễ tôn vinh, hướng tới một mạng lưới hoạt động lâu dài

Trong 2 ngày 28 và 29/11 tại TP.HCM, 100 đại biểu sẽ tham gia chuỗi hoạt động kết hợp giữa trải nghiệm lịch sử, văn hóa, hoạt động cộng đồng và trao đổi chuyên môn.

Ngày đầu tiên, các nhà sáng tạo trẻ tham gia Hành trình “Địa chỉ đỏ - Sáng tạo từ di sản”, với ba tuyến trải nghiệm mang chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Kỷ nguyên vươn mình”, “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố anh hùng” và “Thành phố Hồ Chí Minh - Dấu ấn di sản”. Các đại biểu sẽ tham quan những địa danh lịch sử, công trình văn hóa, tìm hiểu thành tựu phát triển của thành phố, giao lưu cùng Thành đoàn TP.HCM và trải nghiệm xe buýt hai tầng vào buổi tối.

Điểm đáng chú ý là các đại biểu sẽ trực tiếp sản xuất những sản phẩm truyền thông số về lịch sử, văn hóa, con người và thành tựu phát triển của TP.HCM. Những trải nghiệm thực tế được kỳ vọng trở thành chất liệu cho các bài viết, hình ảnh và video lan tỏa trên mạng xã hội.

Ngày 29/11, chương trình tiếp tục với các hoạt động dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ; thăm hỏi, trao quà tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè và Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp trong hoạt động an sinh xã hội “Thành phố Nghĩa tình”.

Buổi chiều ngày 29/11, hai phiên chuyên đề thuộc Hội nghị Thanh niên sáng tạo nội dung số năm 2026 sẽ tập trung vào chủ đề “Sáng tạo có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI” và “Kết nối nhà sáng tạo trẻ - Kiến tạo Mạng lưới nội dung tích cực”. Đây là dịp để các đại biểu trao đổi về xu hướng sáng tạo nội dung, cách ứng dụng AI, đạo đức số, trách nhiệm xã hội cũng như định hướng hoạt động của mạng lưới trong giai đoạn 2026-2031.

Đại diện BTC trao đổi với báo chí về chương trình, từ trái qua: Ông Hoàng Đức Nam, ông Lê Hải Long - Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam, bà Nguyễn Bích Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VCCorp

Lễ tôn vinh và ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ sẽ diễn ra từ 19 - 21h ngày 29/11 tại Trường Đại học Hoa Sen (TP.HCM). Tại đây, 100 thanh niên được trao biểu trưng và chứng nhận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, đồng thời chính thức trở thành những thành viên đầu tiên của mạng lưới.

Song song với các hoạt động trực tiếp, Ban Tổ chức cũng xây dựng cổng thông tin kol.doanthanhnien.vn để phục vụ đăng ký, xét chọn và quản lý đại biểu. Nền tảng này được định hướng tiếp tục phát triển thành website chính thức của mạng lưới, hỗ trợ kết nối thành viên, cập nhật hoạt động, chia sẻ tài liệu và phối hợp triển khai các chiến dịch truyền thông cộng đồng. Hashtag chung #KOLDoanthanhnien cũng được sử dụng xuyên suốt nhằm kết nối các sản phẩm truyền thông về chương trình trên nhiều nền tảng.

Mục tiêu đặt ra là đưa mạng lưới trở thành một cộng đồng có khả năng hoạt động thường xuyên, nơi các nhà sáng tạo trẻ có thể hỗ trợ nhau về chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và cùng tham gia những chiến dịch có ích cho xã hội. Điều này cũng giúp hoạt động tôn vinh có thêm bước tiếp nối, thay vì chỉ dừng lại ở việc trao chứng nhận cho 100 cá nhân.

Phần 2 của buổi thông tin vào chiều 23/11 là Hội nghị thanh niên sáng tạo nội dung số

VCCorp đồng hành kết nối hệ sinh thái sáng tạo nội dung số trẻ

Tham gia chương trình với vai trò đơn vị phối hợp tổ chức, VCCorp đóng góp kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông số và tổ chức sự kiện, đồng thời hỗ trợ kết nối các nguồn lực để triển khai những hoạt động trong khuôn khổ chương trình.

Chia sẻ về quyết định đồng hành cùng Trung ương Đoàn, bà Nguyễn Bích Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VCCorp - cho biết doanh nghiệp nhận thấy các nhà sáng tạo nội dung, đặc biệt là lực lượng thanh niên, đang có vai trò ngày càng quan trọng trong việc định hình xu hướng, lan tỏa thông tin và tác động đến nhận thức, hành vi của cộng đồng.

“Với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông số và tổ chức các sự kiện quy mô lớn, VCCorp mong muốn đóng góp năng lực và nguồn lực của doanh nghiệp để cùng Trung ương Đoàn tạo ra một sân chơi có ý nghĩa, ghi nhận những người trẻ đang sử dụng sức sáng tạo và sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa những giá trị tích cực”, bà Bích Minh chia sẻ.

Bà Nguyễn Bích Minh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VCCorp

Cụ thể, VCCorp phối hợp với Trung ương Đoàn trong công tác tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự và hậu cần, đặc biệt tại các phiên chuyên đề và lễ tôn vinh. Doanh nghiệp cũng phát huy hệ sinh thái truyền thông để quảng bá chương trình, giới thiệu các gương mặt sáng tạo tiêu biểu; đồng thời kết nối doanh nghiệp, đối tác, chuyên gia và nguồn lực xã hội hóa.

Một trọng tâm khác là phối hợp thúc đẩy Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031. Theo đại diện VCCorp, doanh nghiệp kỳ vọng đây sẽ là cộng đồng có sự kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên môn và cùng lan tỏa các giá trị tích cực trên không gian mạng.

“Chúng tôi xác định đây không đơn thuần là việc phối hợp tổ chức một sự kiện, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp phát huy trách nhiệm xã hội, đóng góp vào sự phát triển của thế hệ trẻ trong môi trường số”, bà Bích Minh nhấn mạnh.

Chia sẻ của bà Nguyễn Bích Minh tại buổi thông tin về vai trò vai trò đơn vị phối hợp tổ chức của VCCorp

Đáng chú ý, theo bà Bích Minh, sau khi chương trình tôn vinh khép lại vào tối 29/11, các hoạt động đồng hành với người trẻ của VCCorp vẫn sẽ tiếp tục thông qua những dự án khác, trong đó có WeYoung Awards 2026.

Đây là giải thưởng thường niên do VCCorp tổ chức, nhằm giới thiệu và tôn vinh những cá nhân trẻ nổi bật, các xu hướng và thương hiệu có ảnh hưởng đến đời sống giới trẻ Việt Nam trong một năm. Năm nay, giải thưởng có sự tham gia của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với vai trò chỉ đạo, định hướng các hoạt động.

WeYoung Awards 2026 gồm hai nhóm giải chính. Trong đó, WeYoung Impact Awards ghi nhận những người trẻ tạo ra giá trị thực chất cho cộng đồng; WeYoung Culture & Trend Awards tôn vinh các cá nhân, nghệ sĩ, fandom, xu hướng và thương hiệu để lại dấu ấn trong đời sống văn hóa giới trẻ.

Bên cạnh WeYoung Awards, VCCorp cũng đề xuất đưa chương trình Young Tour đến các trường THPT và đại học như một hoạt động nối tiếp chương trình tôn vinh. Thông qua Young Tour, học sinh, sinh viên có cơ hội khám phá bản thân, thử sức ở những lĩnh vực quan tâm và kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp phù hợp.

Một trong những định hướng được VCCorp đặt ra là mời các thành viên Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ đến trường học để chia sẻ kinh nghiệm, câu chuyện nghề nghiệp và cách sáng tạo nội dung có trách nhiệm. Qua đó, những giá trị được đặt ra tại chương trình cấp toàn quốc có thể tiếp tục được lan tỏa trong môi trường học đường, nơi nhiều nhà sáng tạo nội dung trẻ đang bắt đầu hành trình của mình.