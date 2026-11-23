Jensen Huang trở lại làm CEO Nvidia sau gần hai tuần rời vị trí lãnh đạo tập đoàn.

Ngày 23/11, Nvidia chính thức thông báo Hội đồng quản trị đã nhất trí khôi phục Jensen Huang vào các vị trí Chủ tịch (President), Tổng giám đốc điều hành (CEO) và thành viên Hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức.

Theo thông báo, quyết định được đưa ra sau một loạt cuộc trao đổi và làm việc trực tiếp giữa Hội đồng quản trị với ông Huang. Qua đó, các thành viên đánh giá ông đã thể hiện sự thẳng thắn và có đủ năng lực để tiếp tục lãnh đạo công ty. Hội đồng quản trị cũng cho biết đã tham vấn các cấp lãnh đạo cấp cao và nhận định việc Jensen Huang trở lại không gây ra rủi ro đối với hoạt động của Nvidia. Như vậy, chỉ sau 11 ngày kể từ khi từ chức vào ngày 12/11, Jensen Huang đã được Hội đồng quản trị NVIDIA nhất trí khôi phục các chức vụ Chủ tịch, CEO và thành viên Hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức.

Jensen Huang trở lại làm CEO Nvidia sau gần hai tuần ông rời vị trí lãnh đạo tập đoàn.Ảnh: REUTERS

Ông Harvey C. Jones tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong khi bà Colette Kress trở lại tập trung vào vai trò Giám đốc tài chính (CFO) sau thời gian đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền.

Dù được trở lại vị trí lãnh đạo, Jensen Huang vẫn phải hợp tác với cuộc điều tra độc lập do Hội đồng quản trị thành lập trước đó. Cuộc điều tra nhằm làm rõ những thông tin liên quan đến việc ông trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài. Nvidia cho biết quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi có kết luận. Bên cạnh đó, công ty cũng thành lập ủy ban chuyên trách giám sát các vấn đề an ninh và kiểm soát xuất khẩu, đồng thời lên kế hoạch tuyển dụng Giám đốc tuân thủ (Chief Compliance Officer) mới.

Trước đó, ngày 12/11, Jensen Huang đã từ chức Chủ tịch, CEO và thành viên Hội đồng quản trị Nvidia. Quyết định được đưa ra sau khi những thông tin về đời tư của ông liên tiếp xuất hiện trên truyền thông, trong đó có các cáo buộc về quan hệ ngoài hôn nhân với một nữ doanh nhân và một số nhân viên của Nvidia. Trước những ồn ào này, ông Huang được cho là đã có những hành vi không phù hợp với tiêu chuẩn và quy tắc ứng xử của công ty.

Sau khi rời vị trí, Jensen Huang lần đầu lên tiếng trên mạng xã hội X, cảm ơn những người đã ủng hộ mình và gia đình. Ông thừa nhận đã mắc những sai lầm nghiêm trọng trong đời sống cá nhân, khiến Hội đồng quản trị phải đối mặt với nhiều vấn đề, đồng thời nhận trách nhiệm và cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập. Ông cũng cho biết sẵn sàng trở lại nếu Hội đồng quản trị đánh giá đây là lựa chọn tốt nhất cho công ty, nhân viên và các cổ đông.

Nguồn: Nvidia