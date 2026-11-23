Cư dân mạng liên tục bày tỏ sự thích thú vì khoảnh khắc "trợ lý AI" dễ thương này.

Những bức ảnh cũ của gia đình luôn có sức hút riêng trên MXH, nhất là khi vô tình ghi lại khoảnh khắc vừa hài hước vừa đáng yêu của bố mẹ ngày trẻ. Không cần bối cảnh cầu kỳ hay tạo dáng chỉn chu, đôi khi một tấm hình chụp vội từ hàng chục năm trước cũng đủ khiến dân mạng thích thú, chia sẻ rần rần.

Mới đây, bức ảnh “một chín hồi đó” của ba mẹ trên Threads đã thu hút sự chú ý theo cách như vậy. Theo chia sẻ của chủ nhân bài đăng, bức ảnh của ba mẹ mình được chụp từ năm 1998, ba mặc một bộ đồ mô hình robot còn mẹ đứng hỗ trợ bên cạnh. Chủ nhân bài đăng đính kèm chú thích: "Mẹ tui và trợ lý AI đời đầu của cổ - 1998 (ba tui ở trỏng)".

Bức ảnh đang viral trên MXH

Khoảnh khắc này nhanh chóng viral trên MXH vì sự gần gũi và ngộ nghĩnh từ hình ảnh đến chú thích. Chỉ sau chưa đầy 1 ngày đăng tải, hình ảnh nhận về gần 620 nghìn lượt xem cùng gần 77 nghìn lượt yêu thích.

Đặc biệt, cư dân mạng không chỉ khen dễ thương mà còn chơi chữ AI = “Anh Iu”. “AI duy nhất phải trả tiền hàng tháng cho user”, Trợ lý AI LỚP DIU hả, “trợ lý A(nh)I(êu)”, “AI cụ thể là anh iu à”, “Người chụp chắc đang thấy hạnh phúc nên bức ảnh cũng có vibe hạnh phúc ấm áp lắm á”, “AI chạy bằng cơm”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Được biết chủ nhân bài đăng là Bảo Duy (sinh năm 1998) - nhân viên văn phòng đang sống tại TP.HCM. Còn bức ảnh chụp ba mẹ Duy - chú Hữu Quang (sinh năm 1962) và cô Ngọc Anh (sinh năm 1967), được chụp cách đây gần 30 năm tại Huế. Thời điểm ấy, ba Duy đang tham gia hoạt động Đoàn phường và cần hoàn thành một mô hình robot phục vụ cuộc thi tuyên truyền phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội của Đoàn Thanh niên năm 1998.

Chú Quang, cô Ngọc Anh và 2 con, trong đó Bảo Duy đứng ngoài cùng bên phải

Chú Quang từng giữ vai trò Phó Bí thư Đoàn phường, đồng thời là cán bộ phụ trách mảng Văn hóa - Xã hội. Vì đặc thù công việc, ông thường xuyên phải chuẩn bị các sản phẩm phục vụ hoạt động phong trào. Trong quá trình đó, cô Ngọc Anh luôn đồng hành, hỗ trợ chồng trong nhiều công việc như cắt dán mô hình, làm khẩu hiệu, tranh ảnh trang trí và các sản phẩm cổ động.

Theo lời ba của Duy kể lại, do lúc đó công nghệ và máy móc chưa phát triển, mô hình robot được làm hoàn toàn thủ công bằng những vật liệu quen thuộc. Hai tay và hai chân được tạo hình từ giấy Roki, phần bụng và đầu tận dụng thùng giấy, sau đó dùng giấy thủ công cắt dán biểu tượng phi thuyền ở phía trước bụng. Toàn bộ công đoạn đo đạc, cắt dán và ráp hình mất khoảng 2 ngày.

Bức ảnh được chụp vào lúc mô hình gần hoàn thiện, khi đó ba Duy đã làm xong phần thân nhưng gặp khó khăn khi thử mặc robot lên người. Mẹ Duy kể lại: “Làm xong ba mang được 2 chân thôi, đội vô tiếp không được, nhờ mẹ đội bụng, mặc 2 tay, đội đầu vô. Xong đứng cười bữa luôn, chú Hùng (người thân của gia đình - PV) đang đứng ngoài cửa, nhìn thấy nên chụp ảnh lại”.

Cách gọi “trợ lý AI đời đầu” hoàn toàn do Bảo Duy nghĩ ra khi nhìn lại bức ảnh. Anh cho rằng ba mình cũng có thể được xem như một kiểu AI bởi vốn kiến thức xã hội rộng, tích lũy qua nhiều năm làm công việc liên quan đến hoạt động văn hóa, xã hội. Ba mẹ anh chàng cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau trong những lúc cần thiết.

“Ba mẹ mình đều thường xuyên giúp đỡ nhau các công việc. Ba mình rất khéo tay, làm đủ các sản phẩm liên quan đến công việc, đồ trang trí trong nhà,... còn mẹ mình thì rất ủng hộ”, Duy chia sẻ.

Hiện tại, ba mẹ Duy đã nghỉ hưu và vẫn duy trì thói quen cùng nhau làm những công việc thường ngày như cùng nhau chăm sóc vườn rau mỗi ngày.

Trước phản ứng của cư dân mạng, không chỉ Duy mà ba mẹ anh chàng cũng bất ngờ: “Ba mẹ mình rất vui và bất ngờ, không nghĩ cộng đồng mạng lại thích thú với hình ảnh này đến như vậy”.

Ba mẹ Duy cùng nhau làm vườn

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(Ảnh: NVCC)