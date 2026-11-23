Hiện tại, Happy Polla vẫn có lượng người theo dõi khủng song không còn giữ được sức hút như trước đây.

Khoảng năm 2013 - 2015, Happy Polla (sinh năm 1996) là cái tên được nhắc đến rộng rãi trên các diễn đàn và mạng xã hội tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Cô gái người Thái Lan gây chú ý bởi ngoại hình mũm mĩm, làn da ngăm, cách ăn mặc sặc sỡ cùng những kiểu tạo dáng selfie không giống số đông. Những bức ảnh của cô nhanh chóng được chia sẻ, chế lại và trở thành đề tài bàn tán.

Happy Polla

Thời điểm đó, Happy Polla nhận về không ít bình luận chê bai, thậm chí bị lấy ngoại hình làm trò đùa. Tuy nhiên, cô vẫn đều đặn đăng tải hình ảnh, giữ phong cách thể hiện tự tin. Sự nổi tiếng của Happy Polla cũng tạo ra những ý kiến trái chiều. Có người xem cô là nhân vật giải trí mang lại tiếng cười, có người lại cho rằng cô cố tình tạo hình ảnh khác thường để thu hút sự chú ý.

Với sức hút của mình, Happy Polla cũng từng nhiều lần sang Việt Nam và có những hoạt động thu hút sự chú ý. Đặc biệt cô còn tham gia một số chương trình giải trí như Cười Xuyên Việt vào năm 2016.

Sau giai đoạn nổi đình đám, sức nóng của Happy Polla dần giảm xuống đáng kể song cô vẫn hoạt động trên MXH với vai trò một nhà sáng tạo nội dung. Happy Polla duy trì các công việc như livestream bán hàng, kinh doanh thời trang, đăng quảng cáo và tham gia sự kiện,...

Happy Polla kinh doanh thời trang

Đến tháng 3/2026, khi vừa tròn 30 tuổi, Happy Polla cũng cập nhật lời chúc mừng sinh nhật bản thân. Đồng thời, cô bày tỏ tình cảm với những người theo dõi mình và cho biết sẽ cố gắng livestream nhiều hơn để chia sẻ về công việc và cuộc sống.

Tuy không còn xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn quốc tế như thời kỳ đỉnh cao, cô vẫn duy trì một cộng đồng người theo dõi riêng - riêng tài khoản Facebook 1,1 triệu người theo dõi. Những bài đăng mới chủ yếu xoay quanh hình ảnh bản thân, phong cách ăn mặc và các khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội.

Happy Polla cũng duy trì phong cách tương đối nổi bật. So với những bức ảnh từng gây tranh cãi cách đây hơn một thập kỷ, hình ảnh gần đây được đầu tư hơn về trang phục, trang điểm và cách thể hiện.

Chuyện tình cảm và cuộc sống gia đình của Happy Polla cũng không được cô chia sẻ rộng rãi. Ở bio tài khoản Facebook, cô chia sẻ quan điểm không kết hôn và tiết kiệm tiền để đi du lịch.

Hình ảnh gần đây của Happy Polla

Cô chia sẻ những trải nghiệm mới

Happy Polla cũng đi du lịch nhiều nơi như Singapore, Malaysia,...

(Ảnh: FBNV)