Sau đám cưới, 2 đôi vợ chồng sống chung dưới một mái nhà cùng bố mẹ chồng. Cuộc sống vui vẻ, hoà thuận.

Mới đây, hình ảnh một đám cưới chung của 2 cặp cô dâu chú rể ở xã Mường É, tỉnh Sơn La lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm và lời chúc phúc của mọi người. Đặc biệt, hình ảnh 2 chú rể rất giống nhau và 2 cô dâu cũng có nét nhang nhác khiến nhiều người tò mò.

Được biết, 2 cặp đôi trong đám cưới này là chú rể Lò Văn Văn (SN 2006) - cô dâu Lò Thị Thiệp (SN 2005) và cặp đôi chú rể Lò Văn Tươi (SN 2006) - cô dâu Cà Thị Nhoan (SN 2007). Cả 2 cặp đôi đều là người dân tộc Thái, sống ở bản Há Tốc, xã Mường É, tỉnh Sơn La.

Tươi và Văn là anh em sinh đôi, Tươi là anh còn Văn là em. Trong khi Nhoan và Thiệp là hai chị em họ. Bà nội của Thiệp và bà ngoại của Nhoan là chị em ruột. Đám cưới của 2 cặp đôi diễn ra vào ngày 3/11 vừa qua.

Cặp đôi Văn và Thiệp.

Chia sẻ về chuyện tình yêu của mình, Thiệp bộc bạch năm 2024, cô và Văn được bố mẹ hai bên mai mối. Sau thời gian tìm hiểu, cuối năm 2024, Thiệp và Văn làm lễ ăn hỏi. Gia đình Văn đem 2 con trâu, vòng vàng đến làm sính lễ.

Theo phong tục của người dân tộc Thái, Văn sẽ đến ở rể nhà Thiệp gần 1 năm. Đến khi đám cưới được tổ chức ở nhà gái thì Thiệp chính thức về làm dâu nhà Văn.

Giống như Thiệp và Văn, cặp đôi Tươi và Nhoan cũng nên duyên nhờ được bố mẹ mai mối. Cuối năm 2025, cả hai tổ chức đám hỏi và đến tháng 10/2026 thì tổ chức đám cưới tại nhà gái.

Cặp đôi Tươi và Nhoan.

Đến đầu tháng 11/2026, đám cưới chung của 2 cặp đôi được tổ chức ở nhà trai. Gia đình nhà trai đã làm 150 mâm cỗ mời họ hàng, bạn bè thân thiết đến chung vui với “niềm vui nhân đôi” của gia đình.

Vốn là chị em họ, nay lại trở thành dâu con trong cùng một gia đình với Nhoan, Thiệp thấy rất vui, tình cảm thêm gắn bó. Sau đám cưới, 2 đôi vợ chồng trẻ cùng sống chung với bố mẹ chồng. Cuộc sống rất vui vẻ và hoà thuận. Dự kiến vài tháng nữa, vợ chồng Thiệp sẽ chuyển ra ở riêng để bắt đầu hành trình xây dựng tổ ấm riêng.

Ảnh: NVCC