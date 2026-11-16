Trúng 340 tỷ đồng từ Jack Ma 8 năm trước, cô gái ăn chơi xả láng suốt 1 năm: Cuộc sống hiện tại ra sao?

Dù đã nhiều năm trôi qua, câu chuyện trúng thưởng này vẫn luôn được nhắc đi nhắc lại.

Một nhân viên văn phòng bình thường chỉ nhờ chia sẻ bài đăng vu vơ mà trở thành người chiến thắng giải thưởng cực lớn, trong khi hơn 3 triệu người khác cùng tham gia nhưng không trúng giải. Chuyện như vậy, dù xảy ra vào năm nào, cũng đủ khiến người ta nhớ mãi.

Đó chính là trường hợp của Xin Xiaodai vào năm 2018. Năm đó, cô được gọi là "cô gái may mắn nhất Trung Quốc”, “cô gái may mắn được Jack Ma chọn trúng",... bởi cô đã nhận được phần thưởng đến từ chương trình quay số trúng thưởng do Alipay tổ chức.

Alipay là nền tảng thanh toán điện tử và ví di động hàng đầu Trung Quốc thuộc sở hữu của Ant Group (trước đây là Ant Financial). Ant Group là công ty liên kết và là công ty con tách ra từ Tập đoàn Alibaba do tỷ phú Jack Ma sáng lập.

Tính đến nay, đã tròn 8 năm kể từ ngày công bố kết quả. Câu chuyện từng gây xôn xao về việc "trúng thưởng 100 triệu NDT (khoảng 340 tỷ đồng, theo tỷ giá năm 2018) từ Alipay" rốt cuộc đã diễn biến ra sao? Muốn hiểu rõ, phải quay lại từ đầu.

Xin Xiaodai

Chia sẻ một bài đăng là trúng giải, trò đùa gây bão mạng xã hội

Ngày 29/9/2018, tài khoản Weibo chính thức của Alipay đăng tải một bài viết tổ chức chương trình quay số trúng thưởng có tên "Chúc bạn trở thành chú cá chép may mắn nhất của Trung Quốc".

Thể lệ khá đơn giản: Người dùng chỉ cần chia sẻ bài đăng này là có cơ hội trở thành người duy nhất trúng giải. Phần thưởng được đóng góp bởi hơn 200 đối tác trên toàn thế giới, bao gồm vé máy bay, khách sạn, dịch vụ ăn uống, vé tham quan, mỹ phẩm, đồ điện tử... Danh sách quà tặng dài đến mức người dùng phải lướt màn hình điện thoại mỏi tay mới xem hết.

Đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc, lượng chia sẻ bài đăng tăng chóng mặt. Trước thời điểm công bố kết quả, con số này đã vượt quá 3 triệu lượt. Một số cư dân mạng thử tính toán giá trị của toàn bộ gói quà nếu quy đổi thành tiền mặt và nhận thấy con số vô cùng lớn. Thông tin được truyền tai nhau, từ người này sang người khác, rồi cụm từ "trị giá 100 triệu NDT" bắt đầu lan truyền trên mạng.

Tuy nhiên, Alipay chưa bao giờ chính thức đưa ra mức định giá 100 triệu NDT cho giải thưởng này. Con số đó thực chất được cư dân mạng tự ước tính rồi truyền tai nhau, mỗi lúc một tăng lên.

Ngày 7/10/2018, kết quả chương trình được công bố. Người may mắn trúng giải là một cô gái có tên tài khoản Weibo là Xin Xiaodai. Theo thông tin được truyền thông công khai thời điểm đó, cô đến từ Thiên Tân, làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT). Trước khi trúng thưởng, Xin Xiaodai chỉ là một người dùng Weibo bình thường, sở hữu lượng người theo dõi rất khiêm tốn.

Với xác suất trúng giải chỉ khoảng 1/3 triệu, món quà bất ngờ rơi đúng vào tay mình. Xin Xiaodai đăng một dòng trạng thái trên Weibo: "Có phải từ nửa đời sau mình không cần đi làm nữa rồi không???".

Câu nói ban đầu mang chút hài hước, nhưng cư dân mạng lại nhiệt tình hưởng ứng. Hàng loạt lượt chia sẻ và bình luận xuất hiện, giúp tài khoản của cô tăng thêm hàng triệu người theo dõi chỉ trong vài ngày.

Cũng từ sự kiện này, từ khóa “cá chép may mắn” thực sự trở nên phổ biến tại Trung Quốc, lọt vào danh sách 10 từ ngữ thịnh hành của năm 2018.

Trong một thời gian, mạng xã hội tràn ngập những bài đăng với nội dung "chia sẻ cá chép may mắn này để cầu vận may". Từ một người dùng bình thường, Xin Xiaodai trở thành "cá chép may mắn của Trung Quốc", cái tên mà gần như ai cũng biết đến.

Nghỉ việc, đi du lịch vòng quanh thế giới: Giải thưởng biến thành một loạt nhiệm vụ phải hoàn thành

Theo chia sẻ sau này của chính Xin Xiaodai, trước đó cô không thường xuyên đi du lịch, thuộc kiểu người khá thích ở nhà. Khi chia sẻ bài đăng dự thưởng, cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trúng giải.

Thế nhưng, phần lớn quà tặng trong gói giải thưởng lại liên quan đến du lịch và di chuyển. Muốn tận dụng được chúng, cô phải liên tục lên đường, hết chuyến này đến chuyến khác. Một vấn đề khác không thể bỏ qua là các phần thưởng đều có thời hạn sử dụng. Phần lớn phải được đổi và sử dụng trong khoảng một năm, nếu quá hạn sẽ mất hiệu lực.

Theo lời kể của Xin Xiaodai, ngay trong tháng trúng thưởng, cô đã quyết định nghỉ việc và sau đó đi làm hộ chiếu.

Sau khi nghỉ việc, cô dành toàn bộ thời gian để thực hiện việc đổi thưởng. Đồng thời, cô bắt đầu cập nhật lịch trình trên mạng xã hội với tư cách một blogger du lịch. Những người theo dõi cũng đồng hành cùng cô qua các video và hình ảnh tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong khoảng thời gian đầu, những gì công chúng nhìn thấy chủ yếu là hình ảnh và video cô check-in tại nhiều địa điểm khác nhau. Cuộc sống ấy quả thực khiến không ít người ngưỡng mộ.

Xin Xiaodai đã đi du lịch nhiều nơi để hiện thực hóa phần thưởng của mình

Tuy nhiên, đi kèm với hành trình nhận thưởng còn có hàng loạt công việc lặt vặt mà người ngoài khó nhìn thấy.

Mỗi phần quà đều yêu cầu cô liên hệ riêng với đơn vị cung cấp để xác nhận thời gian và cách thức sử dụng. Một số phần còn liên quan đến thủ tục xin visa, sắp xếp lịch trình và kết nối các chặng di chuyển. Khối lượng công việc trao đổi, xác nhận trước mỗi chuyến đi không hề nhỏ.

Thực tế hơn, gói quà này không phải một khoản tiền mặt có thể tùy ý sử dụng. Một phần đáng kể trong đó là các quyền lợi miễn phí hoặc ưu đãi chi tiêu chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi dùng xong, quyền lợi tương ứng cũng kết thúc.

Các phần thưởng chỉ bao gồm một số hạng mục nhất định. Chi phí đi lại giữa các địa điểm, một phần tiền ăn uống, lưu trú và những khoản chi tiêu phát sinh tại địa phương nhiều khi vẫn phải do cô tự bỏ tiền túi.

Để sử dụng hết số phần thưởng trong vòng một năm, lịch trình của Xin Xiaodai đương nhiên phải được sắp xếp dày đặc. Trong những chia sẻ công khai, cô từng nhắc đến việc liên tục di chuyển bằng máy bay, thay đổi múi giờ khiến cơ thể có phần quá tải.

Đến nửa cuối năm 2019, hành trình đổi thưởng của Xin Xiaodai gần như đi đến hồi kết. Sự quan tâm của truyền thông dành cho cô cũng dần giảm xuống.

Những cuộc thảo luận về "cá chép may mắn" trên mạng vẫn tiếp tục, nhưng nhân vật chính đã được thay thế bằng những chương trình trúng thưởng mới. Nhiều nền tảng cũng bắt đầu học theo hình thức này, biến "cá chép may mắn" thành một cách thức quen thuộc trong các chiến dịch tiếp thị.

Đã tiêu hết tiền tiết kiệm, thi chứng chỉ để quay lại công sở

Lần tiếp theo Xin Xiaodai trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội là vào tháng 6/2021.

Thời điểm đó, cô đăng tải 2 video trên các nền tảng mạng xã hội, chủ động chia sẻ về cuộc sống của mình trong những năm sau khi trúng thưởng. Nội dung tiêu đề khá thẳng thắn, đại ý rằng cuộc sống của cô không hề tốt đẹp như mọi người tưởng tượng.

Trong video, Xin Xiaodai cho biết để thực hiện việc đổi thưởng, cô đã tiêu tốn hơn 200.000 NDT (771 triệu đồng, theo tỷ giá hiện tại) tiền tiết kiệm. Thẻ tín dụng cũng được sử dụng đến mức áp lực trả nợ trở nên rất lớn.

Cô còn tiết lộ bản thân được chẩn đoán có dấu hiệu trầm cảm. Trong khoảng thời gian đó, cô không có công việc và cũng không còn tiền trong tay.

Sau khi thời hạn đổi thưởng kết thúc, Xin Xiaodai không thể tận dụng sức nóng truyền thông để xây dựng sự nghiệp blogger một cách ổn định. Công việc IT trước đây cũng đã bị bỏ dở trong thời gian dài, khiến việc quay trở lại ngành nghề cũ trở nên không dễ dàng.

Sau đó, cô quyết định ôn thi chứng chỉ giáo viên và đã thi đỗ. Trong video, Xin Xiaodai cho biết mong muốn lớn nhất lúc này là sớm tìm được một công việc ổn định.

Hình ảnh gần đây của Xin Xiaodai

Hai video vừa đăng tải lập tức khiến những cuộc thảo luận về cô bùng lên trở lại.

Một số cư dân mạng cảm thán rằng trúng thưởng không đồng nghĩa với việc trở nên giàu có. Cái gọi là "100 triệu NDT" thực chất chỉ là một danh sách quyền lợi mà người nhận phải tự bỏ tiền đi lại để có thể sử dụng.

Một số khác cho rằng với lượng người theo dõi đông đảo từng có trong tay, nếu lựa chọn hướng đi khác, cô hoàn toàn có thể xây dựng một con đường riêng. Việc bỏ lỡ thời điểm sức nóng truyền thông đang ở đỉnh cao quả thực rất đáng tiếc.

Cũng có một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của cô. Họ cho rằng một người bình thường bất ngờ bị đẩy ra trước ánh đèn sân khấu, những bước đi tiếp theo thực tế đều không dễ dàng.

Tất nhiên, cũng có ý kiến nghi ngờ mục đích đăng tải video, cho rằng đây là cách cô tận dụng sức nóng từ câu chuyện cũ để thu hút sự chú ý trở lại.

Trước nhiều luồng ý kiến trái chiều, Xin Xiaodai sau đó lên tiếng giải thích rằng cô đăng video chỉ để kể rõ tình hình thực tế của bản thân trong những năm qua, chứ không có ý định tạo chiêu trò gây chú ý.

Kể từ đó, tần suất cập nhật trên các nền tảng mạng xã hội của cô giảm đi đáng kể. Xin Xiaodai cũng ít xuất hiện trước công chúng hơn, không còn thường xuyên được truyền thông nhắc đến như trước đây nữa.

(Nguồn: Sohu)