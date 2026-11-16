Phát hiện cựu giám đốc ngân hàng làm shipper ở tuổi 51, kiếm hơn 38 triệu đồng/tháng, sau 4 tháng được thăng chức làm quản lý trạm phân phối

Ở tuổi 51, cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng Trung Quốc rời quê nhà, đến thành phố xa lạ làm nhân viên giao đồ ăn và từng bước tìm lại hướng đi cho cuộc đời.

Tháng 10/2020, Diêu Chí Cương, một cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đến Hồ Nam, gia nhập đội ngũ nhân viên giao đồ ăn của một nền tảng trực tuyến. Công việc mới của ông khá đơn giản: nhận đơn trên ứng dụng, đến nhà hàng lấy đồ ăn và giao tận tay khách hàng trong thời gian quy định, thông thường không quá một giờ. Mỗi ngày, người đàn ông này khoác lên mình bộ đồng phục màu vàng, điều khiển chiếc xe máy nhỏ cùng thùng giao hàng phía sau.

Với Diêu Chí Cương, công việc này không chỉ đơn thuần là phương tiện kiếm sống mà còn mang đến cảm giác hào hứng mà ông từng trải nghiệm trong những năm tháng làm lính cứu hỏa. Ông chia sẻ: “Tôi thích cảm giác nhận được đơn hàng và lập tức lên đường, nhanh chóng đưa đồ ăn đến tay khách hàng. Điều đó mang lại cho tôi cảm giác thỏa mãn. Đặc biệt vào những lúc đơn hàng tăng đột biến, nhiều người có thể cảm thấy áp lực, nhưng tôi lại rất phấn khích và tận hưởng công việc này”.

Từ giám đốc ngân hàng đến nhân viên giao đồ ăn

Sự thay đổi trong công việc của Diêu Chí Cương không chỉ nằm ở bộ đồng phục hay phương tiện di chuyển mà còn là khoảng cách rất lớn về vị thế xã hội.

Bốn năm trước, ông vẫn là giám đốc một chi nhánh ngân hàng tại Thường Châu, Giang Tô. Công việc gắn liền với những cuộc gặp gỡ khách hàng, quản lý tiền gửi, quỹ đầu tư và các sản phẩm bảo hiểm. Trong mắt nhiều người, đây là vị trí đáng mơ ước, có thu nhập ổn định và được xã hội coi trọng.

Thế nhưng, khi chuyển sang làm shipper tại Hồ Nam, ông phải đối diện với một thực tế khác. Diêu Chí Cương thừa nhận ban đầu ông không dám nói với người thân, bạn bè ở quê rằng mình đang làm nhân viên giao đồ ăn. Thay vào đó, ông chọn đến một thành phố xa lạ, nơi không ai biết mình từng là ai, để bắt đầu lại.

Những ngày đầu, công việc mới với Diêu Chí Cương cũng không hề dễ dàng. Khu vực ông phụ trách có khoảng 90% điểm lấy hàng tập trung tại hai khu thương mại lớn trên đường Tương Phủ Trung, với nhiều tòa nhà cao tầng, lối đi phức tạp và tên cửa hàng dễ gây nhầm lẫn.

Trong một lần nhận đơn đầu tiên, ông suýt giao nhầm địa điểm vì hai khu dân cư gần nhau có tên gọi tương tự. Tuy nhiên, Diêu Chí Cương vốn có thói quen chạy bộ 10 km mỗi sáng suốt nhiều năm. Ông tận dụng khoảng thời gian này để ghi nhớ vị trí các nhà hàng, cửa ra vào của khu dân cư, lối đi tắt và những tuyến đường thuận tiện.

Sau một thời gian, ông còn tự vẽ bản đồ lấy hàng, đánh dấu vị trí của hàng trăm cửa hàng cùng những thông tin cần thiết như lối vào, thang máy ít phải chờ hay cổng khu dân cư có thể đi xe máy vào.

Những kinh nghiệm được tích lũy giúp ông nhanh chóng thích nghi với công việc. Ngay trong tháng đầu tiên, Diêu Chí Cương đã hoàn thành hơn 1.580 đơn hàng, trở thành người giao được nhiều đơn nhất tại trạm phân phối, có thu nhập hơn 10.000 NDT/tháng (hơn 38 triệu đồng).

Đồng nghiệp nhận xét ông là người chăm chỉ, có chí tiến thủ, không ngại khó và đặc biệt không dễ dàng chấp nhận thất bại. Ông cũng rất cẩn trọng với những đơn hàng đặc biệt như bánh sinh nhật. Theo Diêu Chí Cương, bánh kem rất dễ bị hỏng nếu xe đi qua đoạn đường xóc. Ông luôn cố gắng giữ đồ ăn nguyên vẹn bởi hiểu rằng một chiếc bánh bị vỡ có thể làm ảnh hưởng đến ngày vui của khách hàng.

Từng mất trắng hơn 2 triệu NDT (hơn 7,7 tỷ đồng) vì khởi nghiệp

Để hiểu vì sao một người từng giữ vị trí giám đốc ngân hàng lại chấp nhận công việc giao đồ ăn ở tuổi 51, cần quay lại quyết định thay đổi cuộc đời của ông vào năm 2016.

Sau nhiều năm làm việc trong ngành ngân hàng, Diêu Chí Cương bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với nhịp sống lặp đi lặp lại. Theo ông, dù công việc bên ngoài trông có vẻ hào nhoáng, áp lực thực tế không hề nhỏ. Những chỉ tiêu kinh doanh, nhiệm vụ và trách nhiệm quản lý khiến ông cảm thấy kiệt sức sau nhiều năm liên tục.

Đúng thời điểm đó, một người đồng đội cũ tìm đến, rủ ông cùng sang Cam Túc khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất vữa trộn khô. Sau khi trực tiếp khảo sát thị trường và cân nhắc, Diêu Chí Cương quyết định nghỉ việc tại ngân hàng, mang toàn bộ tiền tiết kiệm đến Tửu Tuyền, Cam Túc để xây dựng nhà máy.

Ban đầu, hoạt động sản xuất có tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, do đánh giá sai chính sách địa phương và nhu cầu thị trường, sản phẩm chỉ tiêu thụ được trong thời gian ngắn rồi rơi vào tình trạng ế ẩm.

Trong khi đó, nhà máy vẫn phải duy trì máy móc và các hoạt động sản xuất, đồng nghĩa với việc tiếp tục phát sinh chi phí. Nếu không thể bán được hàng, mỗi ngày vận hành lại là một ngày doanh nghiệp chịu thêm thua lỗ.

Năm 2019, Diêu Chí Cương quyết định đóng cửa nhà máy. Toàn bộ số vốn hơn 2 triệu NDT ông đầu tư vào dự án gần như mất trắng. Thất bại này khiến ông rơi vào giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, thay vì trở về quê nhà, ông quyết định đến Hồ Nam, nơi có người thân sinh sống, để tìm cơ hội mới.

Trong thời gian đầu, ông sống cùng người họ hàng, duy trì thói quen chạy bộ mỗi sáng nhưng không có công việc ổn định. Cảm giác cuộc sống trôi qua vô định khiến ông nhận ra mình không thể tiếp tục như vậy. Sau đó, Diêu Chí Cương nộp hồ sơ tìm việc và được một công ty liên hệ, đề nghị thử sức với công việc giao đồ ăn.

Ông không nghĩ đây là công việc quá xa lạ. Với thể lực tốt nhờ thói quen chạy bộ 10 km mỗi ngày, ông cho rằng việc di chuyển giữa các địa điểm, leo cầu thang và giao hàng cũng là một cách rèn luyện sức khỏe. Vì vậy, ông quyết định nhận lời.

Công việc mới, cuộc sống mới

Công việc mới dần giúp Diêu Chí Cương lấy lại nhịp sống. Thay vì những ngày dài không có mục tiêu sau thất bại kinh doanh, ông bắt đầu bận rộn với các đơn hàng, những tuyến đường và khách hàng khác nhau.

Một trong những kỷ niệm khiến ông xúc động nhất xảy ra vào đêm giao thừa. Hôm đó, lượng đơn hàng tăng đột biến. Có thời điểm, ông phải liên tục xử lý 8 đơn hàng cùng lúc. Gần 23 giờ, Diêu Chí Cương nhận được đơn giao 3 cốc trà sữa cho một khách hàng.

Khi nhận hàng, vị khách bất ngờ nói rằng đã đặt 3 cốc nhưng muốn dành lại một cốc cho nhân viên giao đồ ăn, bởi những người như ông cũng phải làm việc vất vả trong đêm cuối năm. Món quà nhỏ khiến Diêu Chí Cương vô cùng xúc động. Ông kể rằng mình gần như bật khóc ngay lúc đó.

Sự động viên từ những người xa lạ giúp ông cảm thấy công việc đang làm có ý nghĩa, đồng thời xua tan phần nào mặc cảm sau thất bại kinh doanh. Đặc biệt, dù ban đầu không dám nói với gia đình về công việc mới, ông dần nhận ra những người thân vẫn luôn âm thầm thấu hiểu và ủng hộ mình.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, ông nhanh chóng đạt được những bước tiến mới. Sau 2 tháng, Diêu Chí Cương được giao vị trí đội trưởng. Đến tháng thứ 4, ông trở thành quản lý trạm phân phối. Từ một nhân viên giao đồ ăn mới vào nghề, ông từng bước chứng minh năng lực và đặt mục tiêu tiếp tục thăng tiến lên vị trí quản lý khu vực.

Diêu Chí Cương cho biết ông luôn tâm niệm rằng thất bại không phải điều đáng sợ nhất. Quan trọng là sau khi vấp ngã, mỗi người có đủ quyết tâm để đứng dậy và tiếp tục bước đi hay không. Thay vì để quá khứ trở thành gánh nặng, ông chọn công việc giao đồ ăn, tiếp tục làm việc bằng sự kiên trì và tinh thần của những năm tháng từng là lính cứu hỏa.

(Theo Jingchu Net)