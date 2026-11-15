Bầu Hiển tiết lộ 3 thứ để từ một cựu sinh viên Vật lý thành công xây dựng hệ sinh thái hơn 200 doanh nghiệp

Trở lại trường đại học sau hơn 40 năm, bầu Hiển chia sẻ hai tư duy được học từ thời sinh viên đã giúp ông trong hành trình xây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, vị doanh nhân cho rằng thành công của mình còn có thêm một yếu tố: may mắn.

Ngày 15/11, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB, trở lại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Khoa Vật lý.

Từng là sinh viên K24, chuyên ngành Vô tuyến điện của Đại học Tổng hợp Hà Nội, bầu Hiển cho biết những kiến thức và tư duy được trang bị trong thời gian học đại học đã trở thành nền tảng quan trọng trong quá trình làm việc, quản trị và điều hành doanh nghiệp sau này.

Theo chia sẻ của ông, có hai điều đặc biệt mà môi trường đại học đã mang lại, đó là tư duy "tổng hợp" và cách giải quyết vấn đề "hợp lý" .

Với tư duy tổng hợp, ông nhấn mạnh khả năng huy động, kết hợp các nguồn lực và sức mạnh trong nước cũng như quốc tế. Trong khi đó, yếu tố hợp lý thể hiện ở cách giải quyết công việc và ứng xử phù hợp với từng tình huống.

Đây cũng là những nguyên tắc mà ông cho rằng đã đồng hành cùng mình trong suốt quá trình phát triển sự nghiệp, từ những ngày đầu thành lập T&T đến khi mở rộng thành một hệ sinh thái kinh doanh lớn.

Từ một doanh nghiệp thành lập năm 1993, T&T Group hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng và logistics. Cùng với SHB, hệ sinh thái gắn với tên tuổi bầu Hiển đã phát triển lên hơn 200 doanh nghiệp.

Nhìn lại hành trình đó, vị doanh nhân không nhận toàn bộ thành quả đến từ năng lực hay những nguyên tắc quản trị. Ông thừa nhận còn có vai trò của may mắn.

"Trên tinh thần như vậy, thêm một chút may mắn nữa, tôi có được ngày hôm nay", bầu Hiển chia sẻ.

Cũng trong dịp trở lại trường cũ, ông Hiển cho biết T&T Group và SHB đã phối hợp với Khoa Vật lý thành lập quỹ học bổng trị giá 500 triệu đồng, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên tài năng và những người có sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.

Đồng thời, ông đề xuất thành lập quỹ đầu tư dành cho các đề tài nghiên cứu khoa học và dự án khởi nghiệp của sinh viên, với mong muốn hỗ trợ những ý tưởng có tiềm năng ứng dụng vào thực tiễn.