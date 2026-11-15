Niềm tự hào của bầu Hiển

Trở về Khoa Vật lý, Đại học Tổng hợp Hà Nội năm xưa trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, bầu Hiển có những chia sẻ xúc động về nơi đã cho ông "tư duy tổng hợp".

Sáng 15/11, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1956 đến 2026). Trong số các khách mời trở về dự lễ, có một cựu sinh viên đặc biệt. Đó là ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Tập đoàn T&T, người được người hâm mộ bóng đá quen gọi là "bầu Hiển".

Sáng 15/11, lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Khoa Vật lý - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra

Và doanh nhân Đỗ Quang Hiển - bầu Hiển, cựu sinh viên của khoa cũng có màn phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, bầu Hiển cho biết ông là sinh viên K24, Khoa Vật lý, chuyên ngành Vô tuyến điện. Khi ấy, trường còn mang tên Đại học Tổng hợp Hà Nội và ông đã học tập ngay tại khu Thượng Đình.

"Quay lại trường cũ, tôi cảm thấy rất thân thương", ông chia sẻ.

Bầu Hiển gửi lời tri ân tới các thầy cô đã đào tạo, dìu dắt mình, ông gọi đây là "một kỷ niệm rất hạnh phúc và may mắn" trong cuộc đời. Ông cho biết từ ngày ra trường đến nay, dù trong công việc hay cuộc sống, ông vẫn luôn tự hào, gìn giữ và lan tỏa một điều.

"Tôi là một sinh viên, một cựu sinh viên khoa Vật lý Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội. Đó là niềm tự hào, niềm vinh dự", ông nói.

Bầu Hiển là cựu sinh viên K24, Khoa Vật lý, Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội

Điều bầu Hiển nhắc đến nhiều nhất trong bài phát biểu là "tư duy tổng hợp". Theo ông, dù thời gian đi học rất khó khăn, thầy cô và môi trường Khoa Vật lý đã cho ông nền tảng kiến thức tổng hợp, cùng cách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc một cách hợp lý. Đây cũng là sức mạnh giúp ông trong suốt quá trình làm việc, quản trị và điều hành doanh nghiệp.

Ra trường, bầu Hiển từng làm việc tại Hanel, rồi Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia, trước khi lập doanh nghiệp riêng. Đến nay, ông đứng sau Tập đoàn T&T, Ngân hàng SHB và hệ sinh thái hơn 200 doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, từ năng lượng, logistics, công nghiệp, nông nghiệp đến hạ tầng. Ông cho rằng tất cả bắt đầu từ những gì mình được học ở Khoa Vật lý. Tư duy ấy, theo lời bầu Hiển, gồm ba điều: tổng hợp mọi nguồn lực, sức mạnh trong và ngoài nước, giải quyết công việc và ứng xử hợp lý trong mọi tình huống.

"Trên tinh thần như vậy, thêm một chút may mắn nữa, tôi có được ngày hôm nay", ông nói.

Nhân dịp này, bầu Hiển gửi gắm mong muốn các thế hệ sinh viên Khoa Vật lý hãy tự tin, khát vọng cống hiến và tiếp tục đam mê nghiên cứu khoa học. Ông cho biết Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB đã cùng Khoa Vật lý lập quỹ học bổng 500 triệu đồng, dành cho sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên tài năng và những bạn có sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.

Bầu Hiển đề xuất thành lập quỹ đầu tư cho các nghiên cứu khoa học và dự án khởi nghiệp của sinh viên

Không chỉ vậy, ông còn đề xuất cùng Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Khoa Vật lý thành lập một quỹ đầu tư dành cho các đề tài nghiên cứu khoa học và dự án khởi nghiệp của sinh viên. Quỹ sẽ đầu tư vào những dự án có tiềm năng, tính sáng tạo, ở cả khoa học cơ bản lẫn khoa học ứng dụng. "Có thể chúng ta gọi đó là quỹ đầu tư mạo hiểm nhưng mà không mạo hiểm đâu, chúng ta hãy tự tin vào điều này", bầu Hiển cho hay.

Ngoài ra, hệ sinh thái doanh nghiệp của bầu Hiển sẽ hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội trong nghiên cứu, đào tạo, thực tập và tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp. Ông cũng kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân và cựu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội cùng đóng góp vào quỹ học bổng của khoa, cũng như quỹ đầu tư trong tương lai.