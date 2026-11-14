Chân dung nữ sinh Việt Nam đầu tiên giành HCV Olympic Sinh học quốc tế

Nữ sinh Việt đầu tiên giành HCV Olympic Sinh học quốc tế từng đứng trước nguy cơ phải rời trường chuyên ở Hà Nội vì gia đình không đủ điều kiện kinh tế.

Trong các môn thi Olympic quốc tế, Sinh học từng là đấu trường khó chinh phục nhất với học sinh Việt Nam. Sau tấm Huy chương Vàng đầu tiên năm 2000, các thế hệ học sinh tiếp nối liên tục mang về Huy chương Bạc, Huy chương Đồng nhưng chưa ai chạm thêm được tới vị trí cao nhất. Quãng chờ đợi ấy kéo dài suốt 16 năm. Người khép lại nó là một nữ sinh xuất thân từ gia đình nông dân, người từng có lúc suýt phải rời trường chuyên vì hoàn cảnh khó khăn. Tấm huy chương của cô không chỉ là HCV Sinh học quốc tế thứ hai của Việt Nam, mà còn là lần đầu tiên một nữ sinh Việt đứng trên bục cao nhất ở đấu trường này. Người đó chính là Vũ Thị Chinh.

Vũ Thị Chinh quê ở Hải Dương (cũ), từng là học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô yêu thích Sinh học từ sớm, đặc biệt hứng thú với những kiến thức về cơ thể con người và thế giới tự nhiên. Để theo đuổi môn học này, Chinh quyết định thi vào trường chuyên và phải sống xa gia đình từ những năm THPT.

Năm lớp 11, Chinh giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học nhưng chưa được lựa chọn vào đội tuyển dự thi Olympic quốc tế. Không nản lòng, cô tiếp tục nỗ lực trong năm học cuối cấp với mong muốn có cơ hội thử sức ở đấu trường lớn hơn.

Ít ai biết rằng, hành trình học tập của nữ sinh từng có lúc đứng trước nguy cơ dang dở. Gia đình Chinh làm nông, điều kiện kinh tế khó khăn, trong khi việc học tập và sinh hoạt tại Hà Nội đòi hỏi nhiều khoản chi phí. Đầu năm lớp 12, mẹ cô từng tính chuyện đưa con trở về quê học để giảm bớt gánh nặng tài chính. Thương bố mẹ, Chinh cũng từng đồng ý dù không muốn từ bỏ môi trường học tập mà mình đã nỗ lực mới có được.

Vũ Thị Chinh giành HCV Olympic Sinh học quốc tế năm 2016

May mắn, giáo viên chủ nhiệm Đỗ Thị Thanh Huyền đã động viên, thuyết phục gia đình để Chinh tiếp tục ở lại trường. Theo những chia sẻ trên báo chí thời điểm đó, cô giáo còn nhiều lần hỗ trợ học trò khi biết em gặp khó khăn trong sinh hoạt. Nhờ sự đồng hành ấy, Chinh có thêm động lực tiếp tục theo đuổi mục tiêu.

Năm 2016, sau khi giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học lớp 12, Chinh được lựa chọn vào đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27 tổ chức tại Hà Nội. Kỳ thi quy tụ 264 thí sinh đến từ 71 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại sân chơi này, Vũ Thị Chinh xuất sắc giành HCV, trở thành nữ sinh Việt Nam đầu tiên đạt thành tích này ở Olympic Sinh học quốc tế. Đây cũng là tấm HCV thứ hai của Việt Nam tại đấu trường này, sau thành tích đầu tiên vào năm 2000. Năm đó, đoàn Việt Nam có 4 thành viên và cả 4 đều giành huy chương, gồm 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

Năm 2016, đoàn Việt Nam có 4 thành viên và cả 4 đều giành huy chương

Sau thành công tại Olympic quốc tế, Chinh được miễn thi tốt nghiệp THPT và tuyển thẳng vào đại học theo quy chế dành cho học sinh đoạt giải Olympic quốc tế. Thay vì lựa chọn du học, cô quyết định theo học ngành Y đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Chia sẻ vào năm 2016, Chinh cho biết mong muốn trở thành bác sĩ bắt nguồn từ những lần vào bệnh viện thăm người thân, chứng kiến nhiều bệnh nhân phải chịu đau đớn. Cô hy vọng có thể dùng kiến thức và chuyên môn của mình để giúp đỡ mọi người, đồng thời đóng góp cho nền y học Việt Nam.

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