Đường Lên Đỉnh Olympia thay đổi

Ngay khi Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 27 khởi động, chương trình đã thông báo thay đổi luật chơi ở phần thi câu hỏi phụ.

Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 27 vừa chính thức khởi động. Cùng thời điểm này, fanpage của chương trình cũng thông báo thay đổi luật chơi ở phần thi câu hỏi phụ, phần thi dùng để phân định thắng thua khi các nhà leo núi bằng điểm nhau. Thay đổi lần này được cho là để tránh lặp lại những tình huống phải dùng đến may rủi như các mùa trước.

Đường Lên Đỉnh Olympia vừa có thông báo về việc thay đổi luật chơi phần thi câu hỏi phụ năm thứ 27 (Ảnh: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia)

Theo thông báo, ở mỗi câu hỏi phụ, các thí sinh chỉ được bấm chuông giành quyền trả lời sau khi MC đọc xong câu hỏi và ra hiệu lệnh bắt đầu. Nếu thí sinh nào bấm chuông sớm, tức phạm quy, quyền trả lời sẽ thuộc về các thí sinh còn lại.

Đây là phần thi loại trực tiếp. Ở bất kỳ câu hỏi nào, chỉ cần có thí sinh giành quyền trả lời và trả lời đúng, phần thi sẽ dừng lại và người đó giành chiến thắng. Nếu trả lời sai, quyền trả lời thuộc về các thí sinh còn lại. Khi hết thời gian suy nghĩ, các thí sinh không được trả lời nữa.

Điểm thay đổi lớn nhất nằm ở số lượng câu hỏi. Tại trường quay, phần thi câu hỏi phụ sẽ không giới hạn số câu, và chỉ kết thúc khi đã có người chiến thắng. Còn trong chương trình phát sóng, số câu hỏi sẽ được biên tập lại cho phù hợp với thời lượng.

Từ năm thứ 27, phần thi câu hỏi phụ của Olympia không còn giới hạn số lượng câu hỏi (Ảnh: VTV)

Những lần phải phân định bằng may rủi

Trước đây, khi các nhà leo núi bằng điểm, chương trình thường dùng 3 câu hỏi phụ để phân định. Nếu sau 3 câu vẫn chưa tìm được người chiến thắng, kết quả sẽ được quyết định bằng hình thức bốc thăm. Những tình huống này không nhiều, nhưng mỗi lần xảy ra đều khiến khán giả bất ngờ.

Gần đây nhất là ở cuộc thi tháng 3, quý 4 Olympia năm thứ 26. Đoàn Trung Dũng (Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Quảng Ngãi) và Nguyễn Doãn Hoàng Sơn (Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) cùng có 210 điểm, xếp sau Đoàn Lê Anh Đức. Suất đi tiếp dành cho thí sinh về nhì có điểm cao nhất buộc phải phân định bằng câu hỏi phụ. Sau 3 câu hỏi, hai nhà leo núi vẫn chưa phân thắng bại. Chương trình phải tổ chức bốc thăm, và Trung Dũng là người nhận được lá thăm ghi dòng chữ “Chúc mừng bạn!”, giành vé vào cuộc thi quý.

Nam sinh Đoàn Trung Dũng giành vé vào cuộc thi quý IV Olympia năm thứ 26 nhờ bốc thăm (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, ở cuộc thi tuần 3, tháng 2, quý 3 Olympia năm thứ 18, Nguyễn Ngọc Huy (Trường THPT số 3 Tuy Phước, Bình Định cũ) và Vương Trung Hiếu (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) cũng cùng có 220 điểm. Cả hai đều không trả lời đúng câu nào trong 3 câu hỏi phụ về Toán học, Sinh học và Thiên văn học. Hai thí sinh phải oẳn tù tì để chọn người bốc thăm trước và lá thăm may mắn thuộc về Ngọc Huy. Fanpage của chương trình khi ấy gọi đây là “cuộc thi phụ gian nan nhất lịch sử”.

Với luật mới, những tình huống phân định bằng may rủi như vậy sẽ không còn xuất hiện. Chiến thắng ở phần thi câu hỏi phụ giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào kiến thức và tốc độ của các nhà leo núi.

Ngay sau khi thông báo được đăng tải, thay đổi này nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Phần lớn đều cho rằng luật mới công bằng hơn, khi thắng thua sẽ được quyết định bằng kiến thức và tốc độ thay vì may rủi. Không ít người còn nhắc lại tình huống bốc thăm ở cuộc thi tháng 3, quý 4 năm thứ 26.

- Vậy là không còn bốc thăm nữa, em nghĩ cái này hợp lý nè, công sức học không thể quyết định bằng lá thăm.

- Thay đổi đúng đó, trả lời tới cùng, ai nhanh và chính xác thì thắng xứng đáng, chứ thắng nhờ lá thăm thì thua cuộc thì không phục cho lắm.

- Mừng quá, rút kinh nghiệm từ cuộc thi tháng 3 - quý 4 năm vừa rồi. Bớt được công đoạn bốc thăm để tránh tạo tâm lý buồn vì xui...

- Mấy hôm nay toàn tranh cãi với hình thức bốc thăm sau câu hỏi phụ, bây giờ giới hạn câu hỏi thì có khi còn kịch tính hơn nữa.

- Hoan nghênh luật chơi mới câu hỏi phụ! Như vậy đảm bảo kiến thức cao thấp rõ ràng không có hên sui. Bóng đá cũng sút luân lưu đến tìm được đội thắng mới thôi, Olympia phải như vậy.

- Lẽ ra họ nên làm ngay sớm hơn… Nhưng cũng đáng mong chờ đấy!