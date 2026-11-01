Đại học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, hiện đang đào tạo tới 60.000 người học, dự kiến xây cơ sở 2 tại phường cách trung tâm Hà Nội 20km

Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến phát triển cơ sở 2 tại Chương Mỹ, Hà Nội, bên cạnh kế hoạch đầu tư khu ký túc xá đạt chuẩn quốc tế. Thông tin được lãnh đạo nhà trường đề cập tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập, ngày 11/11.

Sáng 11/11/2026, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1956-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ nhà trường vinh dự khi được Thủ tướng Chính phủ và TP Hà Nội tin tưởng lựa chọn là một trong 12 đại học dẫn dắt của Thủ đô.

Để thực hiện mục tiêu chiến lược ấy, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến đầu tư phát triển khu ký túc xá đạt chuẩn quốc tế, đồng thời xây dựng cơ sở 2 tại Chương Mỹ, Hà Nội.

Nhà trường cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, xây dựng nhà trường trở thành trung tâm tri thức kinh tế - quản trị có tầm vóc, đóng góp cho đất nước trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo.

Cơ sở 2 tại phường Chương Mỹ, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km về phía Tây Nam, kết nối với trung tâm qua Quốc lộ 6. Tuyến quốc lộ này hiện đang được mở rộng, góp phần tăng khả năng kết nối giao thông giữa khu vực Chương Mỹ và trung tâm thành phố.

Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong 12 cơ sở được lựa chọn ưu tiên đầu tư, phát triển theo định hướng trở thành đại học dẫn dắt. Mục tiêu đến năm 2030, trường có ít nhất một lĩnh vực đào tạo thế mạnh lọt nhóm 150 trường đại học hàng đầu thế giới theo lĩnh vực.

Trước yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên tri thức, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, nhà trường đang xây dựng Chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Một trong những trọng tâm của chiến lược là chuyển đổi từ cơ sở đào tạo có thế mạnh về kinh tế, quản lý sang đại học định hướng nghiên cứu, kết nối đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách. Đến năm 2030, trường đặt mục tiêu nâng tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ lên 70%, tỷ lệ giảng viên và chuyên gia nước ngoài đạt 5%.

Đến năm 2035, các tỷ lệ này lần lượt hướng tới trên 75% và 7%; ít nhất 50% giảng viên giảng dạy bằng tiếng Anh, đồng thời toàn bộ giảng viên đáp ứng yêu cầu về năng lực số, ứng dụng AI và đổi mới phương pháp sư phạm. Tầm nhìn đến năm 2045, Đại học Kinh tế Quốc dân hướng tới trở thành đại học đẳng cấp quốc tế.

Hiện Đại học Kinh tế Quốc dân có quy mô khoảng 60.000 người học và 88 chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế. Việc được lựa chọn vào nhóm 12 cơ sở giáo dục đại học ưu tiên đầu tư của Hà Nội là một trong những cơ sở để trường triển khai định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Đại học Kinh tế Quốc dân được thành lập năm 1956, là cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh. Tại lễ kỷ niệm 70 năm, nhà trường tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao vị thế trong khu vực, hướng tới nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á trong các lĩnh vực thế mạnh.