Chân dung cựu sinh viên SN 1961 của ĐH Kinh tế Quốc dân sở hữu khối tài sản hơn 60.000 tỷ đồng

Là cựu sinh viên khóa 22 ngành Toán Kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân, doanh nhân sinh năm 1961 này hiện nằm trong nhóm tỷ phú USD của Việt Nam.

Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) là nơi đào tạo nhiều thế hệ doanh nhân, lãnh đạo và những nhân vật có sức ảnh hưởng trong nền kinh tế Việt Nam. Trong số những cựu sinh viên thành danh của ngôi trường này, ông Trần Đình Long là một cái tên đặc biệt nổi bật. Sinh năm 1961, ông hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát, đồng thời được biết đến là một trong những tỷ phú USD của Việt Nam với khối tài sản được Forbes ước tính lên tới 2,4 tỷ USD.

Khối tài sản ước tính của tỷ phú Trần Đình Long hiện vào khoảng 2,4 tỷ USD theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes (cập nhật ngày 12/11/2026)

Ông Trần Đình Long sinh ngày 22/2/1961, quê tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương cũ (nay thuộc Hải Phòng). Xuất thân từ một vùng quê khi đó còn nhiều khó khăn, ông sớm có niềm yêu thích với toán học và mong muốn học tập, làm giàu để có thể đóng góp cho quê hương, đất nước. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông thi vào Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch, tiền thân của Đại học Kinh tế Quốc dân ngày nay.

Ông Trần Đình Long là cựu sinh viên Khoa Toán Kinh tế, khóa 22, niên khóa 1980-1984 của NEU

Tại đây, ông lựa chọn theo học chuyên ngành Toán Kinh tế, thuộc Khoa Toán Kinh tế, khóa 22, niên khóa 1980-1984. Theo danh sách sinh viên được Khoa Toán Kinh tế lưu trữ trên website, tên ông Trần Đình Long xuất hiện trong danh sách cùng nhiều sinh viên khác của khóa học này. Học cùng khóa với ông còn có ông Trần Tuấn Dương, người sau này trở thành cộng sự lâu năm và cùng ông gây dựng Hòa Phát.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Trần Đình Long bắt đầu hành trình lập nghiệp với nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau. Thay vì lựa chọn gắn bó ngay với lĩnh vực thép, ông cùng các cộng sự từng kinh doanh thiết bị, phụ tùng máy xây dựng. Những trải nghiệm trong giai đoạn đầu đã tạo tiền đề cho sự ra đời của doanh nghiệp mang tên Hòa Phát.

Năm 1992, ông cùng cộng sự thành lập Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát, tiền thân của Tập đoàn Hòa Phát hiện nay. Doanh nghiệp ban đầu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị, phụ tùng, sau đó từng bước mở rộng sang nhiều ngành nghề khác như nội thất, ống thép và thép xây dựng. Năm 2007, Hòa Phát chính thức được tái cấu trúc theo mô hình tập đoàn, ông Trần Đình Long đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Năm 2007, Hòa Phát chính thức được tái cấu trúc theo mô hình tập đoàn, ông Trần Đình Long đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị

Dưới sự điều hành của ông, Hòa Phát tập trung phát triển lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đặc biệt là ngành thép. Từ một doanh nghiệp kinh doanh thiết bị nhỏ, tập đoàn dần trở thành một trong những nhà sản xuất thép lớn tại Việt Nam. Bên cạnh thép xây dựng, Hòa Phát hiện còn hoạt động trong các lĩnh vực như ống thép, tôn mạ, nông nghiệp, bất động sản và điện máy gia dụng.

Ông Trần Đình Long thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng tỷ phú trên thế giới. Theo danh sách tỷ phú năm 2026 do Forbes công bố, ông sở hữu khối tài sản ước tính 2,4 tỷ USD, tương đương hơn 62.000 tỷ đồng. Với con số này, ông nằm trong nhóm những tỷ phú giàu nhất Việt Nam.

Ông Trần Đình Long thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng tỷ phú trên thế giới

Bên cạnh những dấu ấn trong kinh doanh, ông Trần Đình Long và Tập đoàn Hòa Phát cũng có nhiều hoạt động đồng hành với Đại học Kinh tế Quốc dân - ngôi trường ông từng theo học.

Năm 2015, Hòa Phát cam kết tài trợ 5 tỷ đồng cho Quỹ học bổng của trường. Từ năm 2016, tập đoàn triển khai chương trình trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Riêng năm 2022, có 170 sinh viên NEU nhận học bổng từ chương trình này, với tổng giá trị 935 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hòa Phát còn tài trợ 87 triệu đồng cho các công trình nghiên cứu khoa học sinh viên của trường vào năm 2016. Ông Trần Đình Long cũng là một trong những sáng lập viên Quỹ Phát triển tài năng kinh tế của NEU.

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