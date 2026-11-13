Ít ai biết Doraemon đào hoa lắm, từng phải lòng tới 7 cô mèo: Cô là ngôi sao quảng cáo, cô hóa ra lại là... mèo đực

Chú mèo máy màu xanh Doraemon cũng lắm lần "say nắng" và phần lớn đều kết thúc bằng thất tình.

Nhắc đến Doraemon, người ta nhớ ngay chiếc túi thần kỳ, những chiếc bánh rán và cảnh mèo ú chạy bán sống bán chết khi thấy chuột. Suốt hơn nửa thế kỷ, bộ truyện của tác giả Fujiko F. Fujio đã nuôi lớn tuổi thơ của nhiều thế hệ bằng những chuyện như thế. Nhưng chú mèo máy đến từ tương lai còn một mặt ít được nhắc tới, đó là rất dễ rung động. Đếm sơ qua truyện tranh và phim hoạt hình, Doraemon đã phải lòng không dưới 7 cô mèo, và chuyện tình nào cũng có một cái kết chẳng giống ai.

Doraemon trông vậy mà "đào hoa" ra trò

1. Noramyako - mối tình đầu ở thế kỷ 22

Trước khi về sống với Nobita, Doraemon đã có người thương ở tương lai. Noramyako là một cô mèo máy và trong truyện tranh, cô để lại kỷ niệm không mấy ngọt ngào. Khi Doraemon bị chuột gặm mất tai, cô đến thăm rồi ôm bụng cười trước cái đầu trọc lốc của bạn trai.

Bộ phim ngắn năm 1995 về sự ra đời của Doraemon kể lại chuyện này dịu dàng hơn nhiều. Ở đó, Noramyako là cô mèo máy mảnh mai mơ làm vũ công, hay bênh Doraemon mỗi lần bị bắt nạt ở trường robot. Chính cô cho Doraemon nếm chiếc dorayaki đầu tiên, nên món bánh ấy cũng là hương vị của mối tình đầu. Cô vẫn cười khi thấy Doraemon mất tai, cười đến trật cả hàm, rồi nhờ thế mà hiểu cảm giác của bạn trai và làm lành.

2. Mii-chan - cô mèo hàng xóm quen mặt nhất

Ai xem phim hoạt hình hẳn nhớ cô mèo hay được Doraemon rủ đi chơi. Đó là Mii-chan, một cô mèo thật sống gần nhà Nobita. Điều thú vị là trong truyện tranh, cô bạn gái này của Doraemon không xuất hiện nhiều, phải từ những năm 2000, Mii-chan mới thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh và góp mặt trong cả phim điện ảnh.

Các buổi hẹn của hai bên hay bị bỏ dở vì Doraemon phải chạy về cứu Nobita. Thành ra trong mắt Mii-chan, Nobita là người chẳng làm nổi việc gì nếu thiếu mèo ú. Còn Doraemon thì có cách gọi rất riêng cho những buổi hẹn ấy, đó là "việc quan trọng".

Ảnh: Mii-chan, cô mèo hàng xóm thường xuyên hẹn hò với Doraemon trong phim hoạt hình

3. Cô mèo Ba Tư trắng và lời cầu hôn hụt

Trong phiên bản truyện tranh, cô mèo này không có tên, đến phim hoạt hình mới được gọi là Lia. Cô là mèo Ba Tư lông trắng muốt, được nuôi trong một gia đình giàu có và Doraemon đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Được Nobita động viên, mèo ú tìm đến tận nhà làm quen, rồi về thế kỷ 22 mua cả đống quà. Lia ước một lần được dạo bước trên cánh đồng thật đẹp, Doraemon cũng chiều. Đúng lúc định cầu hôn thì một chàng mèo đen hoang xuất hiện, và hóa ra hai bên đã thương nhau từ trước. Doraemon thất tình nhưng vẫn đưa cả hai đến vùng đất dành riêng cho chó mèo mà mình từng dựng nên.

4. Mii-chan phiên bản đồ chơi - cú lừa lớn nhất

Đây là chuyện tình trớ trêu nhất. Doraemon phải lòng một cô mèo trưng trong nhà người ta, dù đó chỉ là mèo đồ chơi. Mèo ú đến gặp chủ nhà xin cưới, còn lấy thân mình che cho "nàng" khi bị chó hoang tấn công. Nài nỉ mãi, chủ nhà cũng nhượng lại. Doraemon đặt tên là Mii-chan, rồi dùng bảo bối lắp thêm đủ thứ để mèo đồ chơi biết ăn, biết đi như một mèo máy thật.

Mọi thứ sẵn sàng cho đám cưới thì sự thật lộ ra. Mii-chan là mèo đực.

Doraemon từng mê một chú mèo đồ chơi đến mức chuẩn bị cả đám cưới

5. Luna - cô mèo hát dưới trăng

Một đêm mất ngủ vì tiếng ngáy của Nobita, Doraemon ra ngoài đi dạo và bắt gặp cô mèo trắng ngồi trên mái nhà, ngửa mặt hát với vầng trăng. Thế là, Doraemon say nắng.

Hai bên làm bạn, có lần còn cùng ngồi trên mây ngắm trăng nhờ chong chóng tre và bảo bối làm cứng mây. Nhưng rồi Luna chuyển ra nước ngoài, nơi có chàng mèo Terra mà cô thương và cô chỉ lo không biết Terra còn nhớ mình không. Biết chuyện, Doraemon nén buồn, rủ Nobita, Jaian và Suneo cùng hát tặng cô một bài để tiếp thêm can đảm. Luna lên đường vui vẻ, còn mèo ú tự nhủ chỉ cần cô hạnh phúc là đủ.

6. Mia - ngôi sao quảng cáo và mối tình một ngày

Mia là mèo ngôi sao, chuyên đóng quảng cáo trên tivi và Doraemon mê cô qua màn hình. Thấy mèo ú cứ dán mắt vào tivi, Nobita từng có lần lấy cuốn nhật ký viết gì thành thật nấy, định ghi rằng Mia sẽ xuất hiện và yêu Doraemon. Khổ nỗi cậu viết sai chữ, chữ "yêu" thành ra chữ "kỳ quặc", nên mọi chuyện rối tung.

Mia ngoài đời khá kiêu kỳ, chê cả Doraemon lẫn Nobita, khiến mèo ú nổi giận vì bạn mình bị coi thường. Một lỗi chính tả nữa của Nobita còn làm cô bị bắt cóc. Sau màn giải cứu và cuộc rượt đuổi trong công viên giải trí, Mia xin lỗi vì những lời khó nghe rồi tặng Doraemon một nụ hôn cảm ơn. Mối tình ấy dài đúng một ngày.

Ảnh: Mia, cô mèo ngôi sao quảng cáo khiến Doraemon mê mẩn qua màn hình tivi.

7. Belle - nàng siêu trộm đã có hôn phu

Trong tập đặc biệt mừng sinh nhật Doraemon năm 2008, mèo ú trở về thế kỷ 22 và trúng tiếng sét ái tình với Belle, cô mèo máy bán hoa. Ít ai ngờ cô còn một thân phận khác là siêu trộm Rose, chuyên đột nhập những nơi trưng bày đá quý màu xanh nhưng chẳng lấy thứ gì.

Lý do nằm ở viên "Giọt lệ xanh". Đó là nguồn năng lượng của vị hôn phu robot, đã bị một nhà sưu tầm cướp mất khiến anh ngừng hoạt động. Doraemon từng lao ra che cho Belle trước một quả bom, rồi cùng Dorami, Sewashi và Nobita giúp cô lấy lại viên đá. Hôn phu tỉnh dậy, đám cưới diễn ra và tất nhiên, chú rể không phải Doraemon.

Bảy lần rung động, gần như lần nào cũng kết thúc bằng thất tình, vậy mà xem lại, hiếm khi thấy mèo ú giận dỗi ai. Phần lớn những chuyện tình ấy đều khép lại bằng cảnh Doraemon giúp người mình thương đến với hạnh phúc của họ. Tính ra Doraemon si tình và tốt bụng lắm chứ!