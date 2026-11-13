Bài văn tả chó của học sinh tiểu học khiến dân mạng cười ngất, chó khôn không hiếm nhưng thông minh cỡ này khéo phải lên phim

Chú chó Bông trong bài văn của một học sinh tiểu học có lẽ là chú chó "giỏi giang" nhất mà nhiều người từng được nghe kể.

Tả con vật nuôi trong nhà là một trong những đề văn được học sinh tiểu học yêu thích nhất, bởi lẽ chó, mèo vốn gần gũi với các em mỗi ngày nên chẳng mấy khi thiếu chuyện để kể. Có điều khi tình cảm dâng trào quá mức, trí tưởng tượng của trẻ đôi khi cũng bay xa hơn một chút. Và bài văn tả chú chó dưới đây là một ví dụ như thế.

Bài văn được chia sẻ trên mạng xã hội, kể về chú chó tên Bông của một học sinh tiểu học. Mở đầu khá bình thường, em giới thiệu tên chú chó và khẳng định Bông "rất là thông minh". Đến đây chưa ai thấy có gì lạ, cho đến khi đọc những câu tiếp theo.

Bài văn tả chó khiến dân mạng cười đau bụng (Ảnh chụp màn hình)

Nguyên văn bài văn:

"Con chó nhà em tên là Bông. Con chó Bông của em rất là thông minh. Mỗi lần khách đến nhà em để chơi thì em Bông gâu gâu làm em rất vui. Có lúc em bị thương cún đành đi tìm người để giúp. Có lúc em với cún đang đi chơi thì thấy một chú bị đánh rơi tiền, cún liền chạy tới nhặt tiền rồi trả chú. Lúc bà nội em bảo là trông nhà thì một lúc sau có tiếng gâu gâu để em biết có khách. Lúc em chưa hiểu bài thì cún chạy tới giảng bài cho em. Có ngày em buồn ngủ cún liền đỡ em dậy và đưa em về phòng. Có lúc em cún được đi chơi cùng em. Em rất yêu cún".

Đọc bài văn, có thể thấy những chi tiết đầu tiên về chú chó tên Bông vẫn khá hợp lý, chẳng hạn như chó sủa khi có khách đến nhà hay sủa báo hiệu khi được giao trông nhà... Tuy nhiên càng về sau, Bông càng lộ ra những "kỹ năng" vượt xa một chú chó thông thường. Đơn cử như khi thấy người đánh rơi tiền, Bông chạy tới nhặt rồi mang trả tận tay, đúng tinh thần nhặt được của rơi trả lại người mất; lúc chủ nhân chưa hiểu bài, Bông liền chạy tới giảng bài cho chủ... Đỉnh điểm nhất phải kể đến việc có hôm cô hoặc cậu chủ nhỏ buồn ngủ, Bông còn đỡ em dậy rồi đưa về tận phòng.

Đọc đến đây, không ít người phải dừng lại đọc lần hai để chắc chắn mình không hiểu nhầm. Trong ảnh chụp, có thể thấy đoạn văn này cũng đã bị khoanh lại bằng bút đỏ, chứng tỏ cô giáo cũng khá... thắc mắc.

Tình cảm với thú cưng khiến trí tưởng tượng của trẻ nhỏ nhiều khi bay xa hơn thực tế (Ảnh minh họa)

Bài văn nhanh chóng khiến cư dân mạng thích thú. Nhiều người hài hước nhận xét chú chó Bông vừa trông nhà giỏi, vừa tốt bụng, lại còn kiêm luôn chân gia sư, đúng là "con nhà người ta" trong giới thú cưng. Một số khác lại thấy dễ thương, bởi qua từng câu văn có thể cảm nhận được cậu bé yêu chú chó của mình đến nhường nào.

Thực ra ở lứa tuổi tiểu học, ranh giới giữa điều có thật và điều tưởng tượng trong đầu các em vẫn chưa rạch ròi. Với trẻ, chú chó là người bạn thân thiết nhất, nên em sẵn sàng gán cho bạn mình mọi điều tốt đẹp có thể nghĩ ra. Thay vì chê bài văn phi lý, thầy cô và phụ huynh có thể nhẹ nhàng hỏi lại con xem Bông đã thật sự làm những việc đó chưa. Từ đó, trẻ sẽ dần học được cách phân biệt giữa kể chuyện tưởng tượng và tả lại những gì mình thấy, mà vẫn giữ nguyên được sự hồn nhiên trong từng trang viết.