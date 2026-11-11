1 cựu sinh viên đại học Xây dựng Hà Nội tặng trường cũ 500.000.000 đồng, tài trợ luôn vật tư xây trường

Đây là 1 doanh nhân khá kín tiếng đứng sau tập đoàn sở hữu hệ sinh thái 60 công ty thành viên, hơn 10 khu - cụm công nghiệp, 40 nhà máy sản xuất và nhà máy năng lượng - môi trường.

Theo thông tin từ trường ĐH Xây dựng Hà Nội, ngày 10/11 vừa qua, ông Tô Văn Năm, Chủ tịch sáng lập Tập đoàn AMACCAO, cựu sinh viên khóa 35 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE), thông qua doanh nghiệp đã trao tặng nhà trường cũ 500 triệu đồng nhân dịp kỷ niệm 70 năm đào tạo và 60 năm thành lập trường.

Tập đoàn AMACCAO trao tặng gói tài trợ cho trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Ảnh: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Đây là khoản đóng góp xuất phát từ tâm nguyện của ông Năm nhằm tri ân nơi từng đào tạo mình. Trước đó, ông và Tập đoàn AMACCAO cũng đã đồng hành với trường trong việc tài trợ vật tư hoàn thiện cơ sở vật chất.

Theo đó, ông Tô Văn Năm là một trong những doanh nhân khá kín tiếng trên truyền thông, nhưng được biết đến là người sáng lập Tập đoàn AMACCAO. Ông tốt nghiệp Đại học Xây dựng, tiền thân của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội hiện nay.

AMACCAO được ông Năm thành lập từ năm 1995. Doanh nghiệp ban đầu mang tên Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam, sau đó đổi tên thành AMACCAO khi định hướng mở rộng hoạt động.

Những ngày đầu, doanh nghiệp khởi nghiệp từ một mặt bằng quán ăn thuê lại tại khu vực Đông Anh, Hà Nội, tập trung vào các công trình xây lắp và hạ tầng nông thôn như đường giao thông, mương thoát nước. Trong khoảng 10 năm đầu, công ty chỉ có khoảng 40 lao động.

Từ lĩnh vực xây lắp ban đầu, AMACCAO từng bước mở rộng sang sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng, bất động sản, năng lượng, môi trường và giáo dục.

Đến nay AMACCAO trở thành Tập đoàn đa ngành với hệ sinh thái 60 công ty thành viên, hơn 10 khu - cụm công nghiệp, 40 nhà máy sản xuất và nhà máy năng lượng - môi trường. Một số đơn vị, thương hiệu trong hệ sinh thái này có thể kể đến Vinadic trong lĩnh vực xây dựng, Europipe chuyên về ống nhựa, Vonta trong lĩnh vực thiết bị điện và Seraphin trong lĩnh vực xử lý chất thải, phát điện.

Ảnh: Amaccao Group

Nhiều hoạt động kết nối với trường cũ

Không chỉ dừng lại ở khoản tài trợ về vật chất, mối quan hệ giữa ông Tô Văn Năm, AMACCAO và Đại học Xây dựng Hà Nội còn được thể hiện qua các hoạt động kết nối đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn doanh nghiệp.

Tháng 12/2025, sinh viên khóa K70 Khoa Vật liệu xây dựng của trường đã có chuyến tham quan, tìm hiểu thực tế tại Nhà máy điện rác Seraphin thuộc AMACCAO. Tại đây, sinh viên được tiếp cận quy trình xử lý chất thải, công nghệ phát điện từ rác và việc tận dụng tro xỉ sau đốt để sản xuất vật liệu xây dựng.

Đến tháng 10/2026, tại hội thảo về chuyển đổi xanh và năng lượng bền vững tổ chức ở HUCE, AMACCAO tiếp tục tham gia kết nối với Khoa Kỹ thuật Môi trường. Doanh nghiệp đề xuất phối hợp đào tạo nhân lực cho lĩnh vực điện rác, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận các dự án, nhà máy và môi trường làm việc thực tế.

Theo định hướng hợp tác được doanh nghiệp công bố, sinh viên các ngành xây dựng, môi trường, cấp thoát nước, cơ điện, tự động hóa và kỹ thuật nhiệt có thể tham gia thực tập tại các công trình, nhà máy của tập đoàn, được kỹ sư hướng dẫn và có cơ hội tuyển dụng sau tốt nghiệp.

Những hoạt động này cho thấy mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp không chỉ nằm ở hỗ trợ tài chính, mà còn hướng tới kết nối đào tạo với nhu cầu nhân lực thực tế.