Phát hiện nam sinh chưa tốt nghiệp đại học đã kiếm hơn 11 tỷ đồng trong 1 năm

Chỉ với một chiếc máy tính trong phòng ký túc xá, nam sinh ngành kỹ thuật cơ điện tử cùng nhóm cộng sự đã sản xuất hàng trăm bộ phim hoạt hình AI, trong đó có tác phẩm đạt 1,5 tỷ lượt xem.

Trong khi nhiều sinh viên năm 3 vẫn đang bận rộn với lịch học và các hoạt động ngoại khóa, Tiêu Thiên Lạc, sinh viên ngành Kỹ thuật cơ điện tử tại Phân hiệu Tương Thành, Đại học Tô Châu, Trung Quốc, đã có một công việc kinh doanh riêng. Chưa đầy một năm bước chân vào lĩnh vực phim hoạt hình AI, nam sinh này cùng nhóm cộng sự sản xuất hàng trăm tác phẩm, mang về doanh thu hơn 3 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 11,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, một bộ phim trong số đó đạt 1,5 tỷ lượt xem và mang về doanh thu hơn 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,6 tỷ đồng). Câu chuyện khởi nghiệp của Tiêu Thiên Lạc được truyền thông Trung Quốc chú ý bởi điểm xuất phát rất giản dị, một chiếc máy tính trong phòng ký túc xá.

Tiêu Thiên Lạc, sinh viên năm 3 ngành Kỹ thuật cơ điện tử tại Đại học Tô Châu, khởi nghiệp với phim hoạt hình AI từ phòng ký túc xá

Từ sở thích quay phim thời phổ thông đến cơ hội với AI

Dù theo học ngành kỹ thuật cơ điện tử, Tiêu Thiên Lạc đã có niềm yêu thích với việc sáng tạo hình ảnh từ khi còn học trung học. Khi ấy, cậu thường tranh thủ thời gian rảnh để quay phim ngắn, tự tìm hiểu cách bố trí góc máy, kể chuyện và xây dựng cảm xúc cho từng cảnh quay.

Lên đại học, nam sinh tiếp tục tự học dựng video, dành nhiều thời gian làm quen với các phần mềm chỉnh sửa, luyện tập cách phối màu, chuyển cảnh và sử dụng âm nhạc. Những kỹ năng tích lũy từ trước trở thành nền tảng để cậu thử sức với một lĩnh vực mới.

Tháng 11 năm ngoái, khi các công cụ AI tạo ảnh, lồng tiếng và video phát triển nhanh chóng, Tiêu Thiên Lạc nhận thấy cơ hội để kết hợp công nghệ với sở thích làm phim của mình. Cậu bắt đầu thử nghiệm sản xuất phim hoạt hình AI, từ viết kịch bản, xây dựng câu lệnh đến thiết kế phân cảnh và hoàn thiện video.

Bước ngoặt đến khi Tiêu Thiên Lạc có cơ hội học việc tại một công ty sản xuất video. Tại đây, cậu được tham gia vào các dự án phim ngắn thực tế và học thêm về cách lựa chọn đề tài, tạo điểm nhấn trong 3 giây đầu tiên, kiểm soát nhịp phim cũng như xây dựng nội dung có khả năng thu hút người xem.

Nhóm 5 người từng làm 3 bộ phim trong 7 ngày

Sau thời gian học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, Tiêu Thiên Lạc được giao phụ trách một dự án phim dài 120 phút với thời hạn hoàn thành chỉ trong một tuần. Cậu đảm nhận gần như toàn bộ quy trình, từ xử lý kịch bản, viết câu lệnh, tạo hình ảnh, lồng tiếng đến dựng phim và chỉnh sửa từng cảnh.

Có thời điểm, nam sinh phải làm việc đến tận khuya. Ngay cả khi về nhà nghỉ, cậu vẫn thường xuyên ngồi trước máy tính đến đêm khiến bố mẹ phải nhắc nhở về giờ giấc sinh hoạt.

Nhóm cộng sự của Tiêu Thiên Lạc từng hoàn thành 3 bộ phim hoạt hình AI chỉ trong 7 ngày

Sau đó, Tiêu Thiên Lạc cùng những người cộng sự bắt đầu mở rộng quy mô sản xuất. Cậu kể từng có giai đoạn nhóm chỉ gồm 5 người nhưng hoàn thành liên tiếp 3 bộ phim hoạt hình trong vòng 7 ngày. Một trong số đó tạo được sức hút và mang về doanh thu hơn 200.000 nhân dân tệ (khoảng 760 triệu đồng).

Tính đến thời điểm được truyền thông đưa tin, nhóm đã sản xuất hàng trăm bộ phim hoạt hình AI. Một tác phẩm gần đây đạt tới 1,5 tỷ lượt xem, đem lại doanh thu hơn 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,6 tỷ đồng). Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất phim của nhóm vượt 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 11,4 tỷ đồng).

AI có thể tạo hình ảnh, nhưng không thể thay thế người kể chuyện

Theo Tiêu Thiên Lạc, việc sản xuất phim hoạt hình bằng AI không đơn giản là nhập vài câu lệnh rồi chờ công cụ tự động tạo ra thành phẩm. Kịch bản do AI đề xuất thường thiếu cao trào, nhịp truyện chưa đủ hấp dẫn nên nhóm phải biên tập lại, chia nhỏ thành từng phân cảnh. Hình ảnh tạo ra cũng có thể xuất hiện lỗi về cơ thể, biểu cảm hoặc chuyển động, đòi hỏi các thành viên liên tục trao đổi và chỉnh sửa.

Nam sinh cho rằng AI giúp tiết kiệm đáng kể thời gian tạo hình ảnh, giọng nói và bản dựng ban đầu, nhưng yếu tố quyết định một bộ phim có giữ chân khán giả hay không vẫn nằm ở câu chuyện, nhịp kể và ngôn ngữ hình ảnh. Cậu không muốn chỉ sản xuất những nội dung giải trí nhanh, dễ xem rồi nhanh chóng bị lãng quên.

Đại học Tô Châu - nơi Tiêu Thiên Lạc theo học

Cuối tháng 8 năm nay, Tiêu Thiên Lạc đăng ký thành lập công ty tại Ngô Giang, tỉnh Giang Tô. Sau khi tốt nghiệp, cậu dự định ở lại Tô Châu, tiếp tục học về đạo diễn và biên kịch, đồng thời tuyển thêm nhân sự để mở rộng đội ngũ sáng tạo.

Mục tiêu xa hơn của nam sinh là sử dụng AI để sản xuất những tác phẩm có chiều sâu, chất lượng đủ tốt để được trình chiếu trên màn ảnh rộng. Với Tiêu Thiên Lạc, thành công của một bộ phim không chỉ được đo bằng tốc độ sản xuất hay số lượt xem, mà còn ở câu chuyện có thể đọng lại trong lòng khán giả.

Theo Red Star News