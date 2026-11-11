Nguyễn Lê Duy - Á quân Olympia 2 lần giành trọn 110 điểm Về đích với gói câu hỏi khó nhất

Gần 20 năm trôi qua, phần thi Về đích của Nguyễn Lê Duy vẫn được dân mạng nhắc lại như một "huyền thoại" của Olympia.

Trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia, có những nhà leo núi không giành vòng nguyệt quế chung cuộc nhưng vẫn được khán giả nhớ mãi. Nguyễn Lê Duy, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội), là một cái tên như thế.

Mới đây, hành trình của Nguyễn Lê Duy ở Olympia năm thứ 8 bất ngờ được đào lại trên Threads. Gần 20 năm trôi qua, những gì nam sinh Chuyên Nguyễn Huệ làm được ở phần Về đích vẫn khiến dân mạng phải trầm trồ

Sở trường đặc biệt ở phần Về đích

Ngay từ cuộc thi Tháng 3 Quý 4 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 8, Nguyễn Lê Duy đã cho thấy sở trường ở phần Về đích. Nam sinh khi đó chọn gói câu hỏi 80 điểm, gồm một câu 10 điểm, hai câu 20 điểm và một câu 30 điểm. Không chỉ trả lời đúng cả bốn câu, Duy còn đặt Ngôi sao hy vọng ở câu 30 điểm cuối cùng, nhờ đó giành trọn 110 điểm. Dù chung cuộc về nhì với 215 điểm, sau Phạm Vũ Lộc của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Duy vẫn giành vé vào cuộc thi quý với tư cách người có điểm về Nhì cao nhất.

Ở cuộc thi Quý 4 diễn ra ngày 20/4/2008, Duy tạm xếp sau Hoàng Tuấn Nam của Trường THPT Lê Trực, Quảng Bình (cũ) trước phần Về đích. Với 60 điểm giành được ở phần thi cuối cùng, Duy vượt lên giành vòng nguyệt quế với 215 điểm, trở thành nhà leo núi cuối cùng bước vào trận Chung kết năm thứ 8.

Nguyễn Lê Duy là học sinh chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

Màn bứt phá hiếm có ở trận Chung kết năm

Ngày 27/4/2008, Lê Duy bước vào trận Chung kết năm cùng Huỳnh Anh Vũ (Trường THPT Tăng Bạt Hổ, Bình Định cũ), Nguyễn Mạnh Tấn (Trường THPT chuyên Quốc học Huế, Huế) và Lê Trung Hiếu (Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng).

Sau ba phần thi đầu, Duy chỉ có 140 điểm, xếp thứ ba. Trước khi nam sinh chọn gói câu hỏi Về đích, MC Kiều Anh nhắc lại tình thế khó khăn: "Em đang có 140 điểm, kém người dẫn đầu 145 điểm. Phía trước em là 3 gói câu hỏi 80, 60 và 40 điểm".

Không chút e dè, Nguyễn Lê Duy một lần nữa chọn gói 80 điểm và đặt Ngôi sao hy vọng ở câu 30 điểm cuối cùng. Giống hệt ở cuộc thi tháng, cậu trả lời đúng tất cả, giành 110 điểm và cán đích với 250 điểm, vươn lên vị trí Á quân. Chung cuộc, Huỳnh Anh Vũ giành vòng nguyệt quế với 325 điểm.

Đây là một thành tích rất hiếm. Gói câu hỏi 80 điểm xuất hiện ở phần Về đích suốt 12 năm, từ năm thứ 8 đến năm thứ 19. Do câu hỏi Chung kết năm thường khó hơn các cuộc thi tuần, tháng, quý, trong suốt 12 năm ấy chỉ có 3 nhà leo núi trả lời đúng toàn bộ gói 80 điểm kèm Ngôi sao hy vọng ở trận Chung kết.

Nguyễn Lê Duy là người đầu tiên, với 110 điểm. Hai người còn lại là Thân Ngọc Tĩnh (Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM) ở năm thứ 12 và Lâm Vũ Tuấn (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) ở năm thứ 16, cùng giành 100 điểm. Trùng hợp thay, cả ba đều dừng chân ở vị trí Á quân.

Gương mặt điển trai và phần thi Về đích ấn tượng giúp Nguyễn Lê Duy được nhiều khán giả nhớ đến

Giỏi Hóa, giỏi cả cờ vua

Trên Threads, nhiều người xem lại hành trình của Duy đều nhận xét cậu "giỏi thật". Ngoài thành tích, gương mặt điển trai với đôi mắt sáng và nụ cười tự tin của Duy cũng là điều khiến nhiều khán giả nhớ mãi.

Ngoài Olympia, Lê Duy từng giành giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa năm lớp 12. Cựu Á quân Olympia còn là một kỳ thủ cờ vua, hai năm liên tiếp 2007 và 2008 giành huy chương Vàng cờ vua cấp tỉnh. Theo Duy, mỗi ván cờ là một cuộc đấu trí, giúp anh rèn luyện tư duy logic.

Có lẽ chính tư duy của một kỳ thủ đã giúp Lê Duy bình tĩnh tính toán và dám mạo hiểm, ngay cả khi bị dẫn trước rất xa. Gần 20 năm sau, phần thi Về đích ấy vẫn khiến khán giả nhắc đến Nguyễn Lê Duy như một trong những Á quân xuất sắc nhất lịch sử Olympia.

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