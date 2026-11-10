Duy nhất trong Đường Lên Đỉnh Olympia: 2 thí sinh là chị em ruột cùng lọt vào Chung kết năm

Điều bất ngờ là cặp chị em này cùng giành giải Ba với đúng 200 điểm.

Trong hơn 20 năm phát sóng của Đường Lên Đỉnh Olympia, Nguyễn Thị Ngọc Thơ và Nguyễn Ngọc Khánh là trường hợp đặc biệt khi hai chị em ruột cùng góp mặt tại trận Chung kết năm. Đáng chú ý, cả hai đều đại diện Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Quảng Ngãi), cùng về đích ở vị trí thứ Ba với số điểm trùng khớp 200.

Suốt hành trình của Đường Lên Đỉnh Olympia, không ít gia đình có nhiều thành viên lần lượt tham gia sân chơi kiến thức này. Tuy nhiên, việc hai chị em ruột cùng vượt qua các vòng thi để giành quyền góp mặt tại trận Chung kết năm là điều hiếm gặp. Nguyễn Thị Ngọc Thơ và Nguyễn Ngọc Khánh đến từ Quảng Ngãi hiện là cặp chị em duy nhất ghi dấu ấn với thành tích này.

Cùng trưởng thành từ gia đình hiếu học, có thế mạnh môn Toán

Ngọc Thơ và Ngọc Khánh sinh ra trong một gia đình có bố làm kỹ sư điện, mẹ là công nhân. Từ nhỏ, cả hai đã thể hiện tinh thần ham học và có mối gắn bó thân thiết. Đặc biệt, môn Toán là lĩnh vực mà hai chị em đều có niềm yêu thích và đạt nhiều thành tích nổi bật.

Người chị Nguyễn Thị Ngọc Thơ sớm bộc lộ năng khiếu với môn học này. Khi còn học lớp 5, cô đã giành giải Quốc gia, đồng thời sở hữu Huy chương Bạc Olympic Toán các tỉnh phía Nam cùng nhiều giải thưởng cấp tỉnh.

Tại Olympia năm thứ 5, Ngọc Thơ đại diện Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành tham gia tranh tài. Với phong độ tự tin và bản lĩnh, nữ sinh đã giành quyền đưa cầu truyền hình trực tiếp về tỉnh nhà.

Trong trận Chung kết năm, Ngọc Thơ có màn cạnh tranh điểm số quyết liệt với các đối thủ. Kết thúc cuộc thi, cô đạt 200 điểm, xếp thứ Ba chung cuộc và chỉ kém người giành ngôi vô địch 20 điểm.

Em trai tái lập thành tích của chị sau 7 năm

Tiếp bước chị gái, Nguyễn Ngọc Khánh cũng có thành tích học tập đáng chú ý. Cậu duy trì danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm, từng giành giải Nhì môn Toán cấp tỉnh và giải Khuyến khích cấp Quốc gia.

Tại Olympia năm thứ 12, Ngọc Khánh tiếp tục đại diện Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành tham gia cuộc thi. Nam sinh lần lượt vượt qua các vòng thi Tuần, Tháng và Quý để trở thành một trong bốn thí sinh góp mặt tại trận Chung kết năm.

Điều đặc biệt là kết quả của Ngọc Khánh gần như lặp lại hành trình của chị gái. Sau 7 năm, cậu cũng cán đích ở vị trí thứ Ba với đúng 200 điểm. Sự trùng hợp về ngôi vị, điểm số và ngôi trường đại diện đã tạo nên dấu ấn hiếm có trong lịch sử chương trình.

Cuộc sống kín tiếng sau Olympia

Khác với một số gương mặt từng tham gia Olympia thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, Ngọc Thơ và Ngọc Khánh lựa chọn cuộc sống khá kín đáo sau cuộc thi.

Sau khi giành giải Ba tại Chung kết năm Olympia mùa thứ 5, Ngọc Thơ tiếp tục tập trung cho việc học. Người em Ngọc Khánh cũng hoàn thành chương trình phổ thông, bước vào giảng đường đại học và sau đó dành thời gian phát triển sự nghiệp cá nhân.

Dù không thường xuyên chia sẻ về cuộc sống sau cuộc thi, hai chị em vẫn được nhớ đến bởi thành tích đặc biệt: cùng lọt vào Chung kết năm Olympia, cùng đại diện một ngôi trường và cùng đạt 200 điểm để giành vị trí thứ Ba.

Những cặp anh em khác đã từng xuất hiện trong Đường Lên Đỉnh Olympia

Cặp anh em Tân Nhật - Quý Hải: Anh giành ngôi Á quân, em dừng chân ở vòng thi Tháng

Lê Thanh Tân Nhật từng đại diện Trường THPT Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 18. Với phong độ thi đấu nổi bật, nam sinh xuất sắc giành vé vào trận Chung kết năm. Dù đã nỗ lực hết mình trong cuộc đua cuối cùng, Tân Nhật về đích ở vị trí Á quân.

Đến năm 2021, em trai anh là Lê Thanh Quý Hải tiếp nối hành trình của anh tại sân chơi trí tuệ này. Quý Hải gây ấn tượng khi giành chiến thắng ở vòng thi Tuần với số điểm lên tới 345. Tuy nhiên, tại vòng thi Tháng, nam sinh không thể tiếp tục duy trì thành tích và phải dừng cuộc chơi.

Sau khi tốt nghiệp THPT, hai anh em lựa chọn những hướng học tập khác nhau. Tân Nhật theo học ngành Điện tử Viễn thông tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM). Trong 4 năm đại học, anh duy trì GPA (điểm trung bình học tập) ở mức giỏi và nhiều lần nhận học bổng của trường. Trong khi đó, Quý Hải theo học tại Trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM.

Cặp anh em Minh Đức - Phương Thảo: Anh là Quán quân Olympia, em gái vào vòng thi Tháng

Phan Minh Đức là chủ nhân vòng nguyệt quế Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 10. Sau chiến thắng, anh sang Australia du học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, theo học ngành Tài chính kế toán.

Năm 2018, Minh Đức được chuyển thẳng lên chương trình Tiến sĩ ngành Kinh tế năng lượng. Bên cạnh việc học, anh còn tham gia giảng dạy môn Nguyên lý kinh tế. Tuy nhiên, đến tháng 3/2021, anh quyết định dừng chương trình Tiến sĩ để chuyển sang học Thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin doanh nghiệp, theo định hướng chuyển đổi số.

Năm 2024, Phan Minh Đức trở về Việt Nam và đảm nhận vị trí Trưởng bộ phận học thuật tại Trung tâm Edison, phụ trách các lĩnh vực định hướng học tập và nghề nghiệp. Ngoài công việc chuyên môn, anh còn làm quản trị viên một cộng đồng hướng nghiệp, đồng thời thành lập trung tâm ôn luyện SAT và IELTS.

Minh Đức có một người em gái là Phan Thị Phương Thảo. Cô từng thử sức tại Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 13 và xuất sắc vượt qua vòng thi Tuần để góp mặt ở vòng thi Tháng.

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