Hàng nghìn học sinh ở Huế nghỉ học do mưa lũ, nhiều nơi ngập cục bộ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, một số địa phương ở Huế chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo UBND phường Hương Trà (TP Huế ) cho biết, trước diễn biến mưa lớn, địa phương thông báo cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn. Toàn phường Hương Trà hiện có 5.243 học sinh, trước mắt, địa phương cho học sinh nghỉ học trong ngày 10/11, đồng thời căn cứ tình hình thời tiết và diễn biến mưa lũ thực tế để quyết định thời gian đi học trở lại.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Huế, trong sáng 10/11, các phường Hương Trà và Hóa Châu thông báo cho học sinh nghỉ học để chủ động ứng phó với mưa lớn.

Trước dự báo mưa lớn, ngành giáo dục có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động triển khai phương án ứng phó. Trong đó, việc tổ chức dạy và học được căn cứ vào tình hình thực tế tại từng địa phương.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ gây ngập úng nhiều nơi, một số địa phương ở Huế chủ động cho học sinh nghỉ học

“Sau sáp nhập, một trường học có thể có nhiều điểm trường nằm ở những khu vực khác nhau. Do đó, sở yêu cầu hiệu trưởng chủ động rà soát, nắm bắt tình hình tại từng điểm trường để quyết định việc cho học sinh nghỉ học khi xảy ra mưa lũ, không phải chờ thông báo chung của sở”, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Huế thông tin.

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, đồng thời cử các đoàn kiểm tra để kịp thời có phương án chỉ đạo, vừa bảo đảm hoạt động dạy và học, vừa đặt an toàn của học sinh lên hàng đầu.

Trong khi đó, tại xã Lộc An, TP Huế mưa lớn từ đêm 9/11 khiến một số tuyến đường ven sông Truồi bị ngập cục bộ. Theo lãnh đạo UBND xã này, tình trạng ngập xảy ra tại tuyến đường qua thôn Bàn Môn 1 và thôn Xuân Lai khu vực phía bờ sông cùng một số vị trí thấp trũng.

Người dân xã Lộc An (TP Huế) bì bõm lội nước đi mua những nhu yếu phẩm cần thiết

Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế) cho hay, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, chiều và tối 9/11, trên đất liền thành phố có gió cấp 4-5, giật cấp 6-7, vùng ven biển có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8.

Từ 17h đến 22h ngày 9/11, mưa lớn gây ngập cục bộ đoạn đường Hồ Chí Minh (qua thôn Hợp Thành, xã A Lưới 2), hiện nước rút. Tại xã Khe Tre, từ 19h đến 20h ngày 9/11, mưa lớn cũng gây ngập cục bộ đoạn đường qua trung tâm xã, độ sâu 0,2-0,3m, đến nay nước rút.

Từ 17h đến 22h ngày 9/11, mưa lớn gây ngập cục bộ đoạn đường Hồ Chí Minh (xã A Lưới 2, TP Huế)

Trong khi đó, tại tổ dân phố Thai Dương Hạ (phường Thuận An), gió mạnh, sóng lớn kết hợp triều cường khiến các tuyến đường chính bị ngập khoảng 0,2-0,3m, gây khó khăn cho việc đi lại. Ngoài ra, sóng biển kết hợp triều cường dâng cao khiến đoạn bờ biển Tổ dân phố An Hải bị sạt lở dài khoảng 100m, xâm thực sâu vào đất liền khoảng 20m.

Theo tin dự báo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế từ sáng 10/11 đến sáng 12/11, thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24-48 giờ tới phổ biến 170-350mm, có nơi trên 500mm. Cảnh báo từ sáng đến hết ngày 12/11, thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng 20-50mm, có nơi trên 80mm. Từ ngày 13/11 mưa giảm nhanh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Mưa lũ gây sạt lở, ngập nhiều tuyến đường ở Quảng Trị Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, mưa lớn, mực nước dâng cao gây chia cắt giao thông tại các ngầm tràn ở khu vực miền núi; ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu đô thị. Cụ thể, đường quốc lộ 15D (đoạn qua xã La Lay), cầu tràn ĐaKrông tại Km0+307 ngập khoảng 1,0m (tắc giao thông). Đường quốc lộ L9B, các ngầm tại Km25, Km23, Km14 ngập khoảng 30-50cm. Đường tỉnh 588A, cầu tràn Ba Lòng tại Km11+240 ngập khoảng 4,0m. Tại xã ĐaKrông có 6 điểm ngầm tràn ngập từ 2-2,5m (Tràn Ly Tôn (km28), thôn Ly Tôn; cầu tràn Chân Rò, thôn Chân Rò; Tràn Đá Đỏ và Tràn Tà Rẹc, thôn Pa Nang; Tràn Làng Cát, thôn Làng Cát; Tràn Tà Lêng, thôn Xa Lăng). Km28 đường 9C đoạn qua xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị), bị sạt lở, đất đá tràn kín mặt đường, các phương tiện không thể lưu thông Tại xã Khe Sanh, ngập từ 0,5-0,8m tại số vị trí ngầm tràn ở các thôn: Ván Ri, Cu Dong, Ruộng. Hiện tại nước rút, giao thông trở lại bình thường. Tại xã Triệu Phong, tuyến đường vào thôn Thượng Phước ngập khoảng 0,5m, gây chia cắt giao thông với 2 khu vực dân cư (khoảng 250 hộ). Tại xã Ba Lòng có 6 điểm ngập (Cầu Tà Lang ngập khoảng 2,3m; Cầu Thù Lụ và Cầu Khe Vò ngập khoảng 1,7m; Cầu Đúp, Cầu Nhà Triều và Cầu Tà Lang trong ngập 0,2-0,5m), nước đang xuống chậm. Tại xã Lệ Thủy, khu vực đường Hùng Vương ngập khoảng 30-50cm; khu vực tái định cư khu vực 3 Thượng Giang ngập khoảng 20-30 cm. Tại xã Kim Ngân, ngầm Cụm Còi; ngầm bản Cồn Cùng; ngầm bản Còi Đá ngập khoảng ngập khoảng 30-50cm gây ách tắc giao thông. Tại xã Lìa có 1 điểm ngập tại cầu tràn Thanh Ô, mực nước khoảng 40cm, người và phương tiện không qua lại được. Tại xã Tà Rụt có 2 điểm ngập (cầu tràn từ A Vao đi vào thôn Tân Đi 2; cầu Húc Nghì); mực nước khoảng 30-50cm, người và phương tiện không qua lại được.



