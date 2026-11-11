3h sáng, người mẹ vào phòng gọi con dậy để tâm sự, nghe chị kể nguyên do mà ai cũng bực mình, thương đứa trẻ

Một giáo viên theo dõi sự việc bức xúc lên tiếng: "Đứa trẻ vừa chợp mắt sau một ngày học tập căng thẳng thì bị mẹ kéo dậy để nghe giáo huấn..."

Một đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh cấp hai ngồi kiệt sức trước bàn học lúc 3 giờ sáng đang thu hút sự chú ý và tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc. Thay vì thương cảm cho hoàn cảnh gia đình, dư luận lại hướng mũi nhọn chỉ trích vào người mẹ vì hành vi nhân danh tình thương để tạo áp lực lên con trẻ.

Trong video do chính người mẹ ghi lại, đập vào mắt người xem ngay lối vào phòng ngủ là hai tấm bảng lớn in dòng chữ nổi bật: "Vì sao phải nỗ lực học tập?" và "Gia quy, gia huấn". Bước vào bên trong là hình ảnh cô con gái nhỏ mặc áo đồng phục đang ngồi rũ rượi trên ghế, trước mặt là chồng sách vở mở dở, trên giường ngổn ngang bài tập chưa làm xong.

Khi mẹ cất tiếng hỏi, nữ sinh chỉ có thể lẩm bẩm vài từ vô nghĩa trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Gương mặt em lộ rõ vẻ hốc hác, hai mắt trũng sâu với quầng thâm dày đặc vì thiếu ngủ triền miên.

Người mẹ đăng tải clip kèm dòng chú thích cho biết bản thân "vừa buồn cười vừa thấy xót con". Tuy nhiên, làn sóng phẫn nộ thực sự bùng nổ khi phụ huynh này tiết lộ thêm chi tiết ở phần bình luận. Cô cho biết mình đang nợ hơn 400.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng), mỗi ngày phải bươn chải bán hàng rong đến nửa đêm. Vừa về đến nhà lúc 3 giờ sáng, thấy con ngủ, cô đã chủ động gọi con dậy để... "tâm sự chuyện nỗ lực và nhắc nhở con chú ý sinh hoạt".

Đứa trẻ ngơ ngác, mệt mỏi khi bị mẹ gọi dậy lúc 3h sáng

Hành động này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Cụm từ được nhắc lại nhiều nhất dưới bài đăng là: "Xin đừng hành hạ đứa trẻ bằng sự tự cảm động của chính mình".

Một giáo viên theo dõi sự việc bức xúc lên tiếng: "Đứa trẻ vừa chợp mắt sau một ngày học tập căng thẳng thì bị mẹ kéo dậy để nghe giáo huấn. Người mẹ trút hết gánh nặng tâm lý xong thì đi ngủ, còn đứa trẻ vài tiếng sau lại phải gượng dậy đến trường với bộ não kiệt quệ. Đừng đánh tráo khái niệm, đó không phải là tâm sự, đó là sự tra tấn tinh thần".

Nhiều ý kiến phân tích, bi kịch của gia đình này nằm ở chỗ người mẹ chỉ chăm chăm cho đi thứ mình muốn thay vì thứ con thực sự cần. Đằng sau sự hy sinh lam lũ ngoài xã hội là tâm lý muốn con phải thấu hiểu và gánh vác cùng món nợ của gia đình. Thế nhưng, một đứa trẻ đang tuổi lớn không thể tiếp thu bất kỳ bài học đạo đức nào khi đôi mắt còn không mở nổi. Sự cam chịu, không dám phản kháng của cô bé trong video chỉ phản ánh nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi bị người lớn vô tình gieo rắc.

Áp lực mưu sinh của người lớn là có thật, nhưng việc biến con cái thành chiếc thùng rác chứa đựng lo âu chưa bao giờ là cách giáo dục đúng đắn. Ở tuổi của em, điều cấp thiết nhất lúc 3 giờ sáng không phải là những bài học làm người sáo rỗng hay hai tấm biển khẩu hiệu treo trước cửa phòng, mà đơn giản chỉ là một giấc ngủ sâu trọn vẹn để ngày mai có đủ sức bước tiếp đến trường.