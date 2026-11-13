Phát hiện cựu sinh viên từng nhận học bổng 154 triệu đồng, 14 năm sau về tặng trường cũ hơn 115 tỷ đồng

Sau khi tốt nghiệp Đại học Nam Kinh vào năm 2008, cựu sinh viên Trung đã quay trở lại tri ân trường cũ bằng những khoản tài trợ khổng lồ.

Tháng 4/2022, nhân dịp kỷ niệm 120 năm thành lập Đại học Nam Kinh, cựu sinh viên Trịnh Cương gây chú ý khi trao tặng nhà trường khoản quyên góp lên tới 30 triệu NDT (hơn 115 tỷ đồng). Thực tế, đây là cột mốc tiếp nối hành trình tri ân bền bỉ của anh dành cho mái trường xưa suốt nhiều năm qua – từ khoản hỗ trợ học bổng 1,9 triệu NDT năm 2014 đến gói tài trợ 10 triệu NDT vào năm 2015.

Ít ai biết rằng, đằng sau những khoản đóng góp mang dấu ấn của một nhà đầu tư tài chính thành đạt ấy là hành trình đền ơn đáp nghĩa của một người từng phải chật vật bám trụ giảng đường nhờ từng đồng tiền trợ cấp nghèo khó.

4 năm bám trụ giảng đường bằng học bổng

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp và được truyền thông Trung Quốc gọi là "tỷ phú trẻ", Trịnh Cương từng trải qua thời sinh viên đầy chật vật.

Năm 2004, anh được tuyển thẳng vào lớp Tăng cường Khoa học thuộc Học viện Khuông Á Minh, Đại học Nam Kinh. Suốt 4 năm học, Trịnh Cương luôn duy trì thành tích xuất sắc, từng giành Học bổng Quốc gia và danh hiệu Cán bộ Đoàn tiêu biểu của trường.

Tuy nhiên, phía sau những thành tích ấy là hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ khi gia đình anh vốn rất khó khăn. Ngoài giờ học, anh phải tự xoay xở trang trải cuộc sống để không trở thành gánh nặng cho người mẹ thường xuyên đau ốm.

Trong hoàn cảnh đó, các khoản học bổng và trợ cấp từ nhà trường trở thành điểm tựa quan trọng, giúp Trịnh Cương bám trụ với con đường học vấn. Trong 4 năm tại Đại học Nam Kinh, Trịnh Cương nhận tổng cộng 40.000 NDT (hơn 154 triệu đồng) từ các nguồn hỗ trợ này.

Anh từng chia sẻ: “May mắn nhờ có học bổng và trợ cấp của trường, tôi mới có thể vượt qua 4 năm đại học một cách ổn định”. Sự tiếp sức kịp thời ấy đã trở thành ký ức đáng nhớ nhất thời sinh viên của anh.

Tốt nghiệp đại học, dù đứng trước cơ hội học thẳng lên cao học hoặc du học, Trịnh Cương vẫn quyết định gác lại để đi làm sớm. Vì không muốn mẹ tiếp tục gồng gánh chi phí và lo lắng cho tương lai của mình, anh chọn tự lập tài chính và từng bước xây dựng sự nghiệp riêng.

Rời giảng đường, Trịnh Cương bắt đầu hành trình lập nghiệp qua nhiều vị trí: từ tự mở công ty, làm việc tại công ty chứng khoán cho đến kinh doanh bất động sản. Nhờ tư duy kinh tế sắc bén, anh sớm kiếm được “mỏ vàng” đầu tiên từ tài chính và nhanh chóng trở thành nhân viên bán hàng xuất sắc khi chuyển sang mảng địa ốc.

Theo lời kể của bạn học cũ, Trịnh Cương là người bền bỉ và luôn quyết liệt với mục tiêu đề ra. Anh từng đặt kế hoạch đạt thu nhập 1 triệu NDT/năm trước tuổi 30 và đã hoàn thành đúng hạn. Chưa đầy 30 tuổi, anh đã khẳng định được vị thế của một nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp tại Trung Quốc.

Món quà tri ân trường cũ của “tỷ phú trẻ”

Khi thông tin Trịnh Cương quyên góp hàng chục triệu NDT cho trường cũ lan rộng, nhiều người đồn đoán anh là "phú nhị đại" (con nhà giàu thế hệ thứ hai). Đáp lại, anh thẳng thắn phủ nhận và cho biết bản thân đi lên từ hai bàn tay trắng, từng phải sống nhờ học bổng và đi làm thêm suốt thời đại học.

Trước đó, quyết định tặng 10 triệu NDT cho Đại học Nam Kinh của Trịnh Cương còn xuất phát từ một kỷ niệm khó quên thời sinh viên. Một người bạn cùng lớp kể lại, trong một buổi học giữa ngày hè oi bức, Trịnh Cương từng bị say nắng và ngất xỉu ngay tại lớp.

Nhắc lại chuyện cũ tại lễ đặt tên tòa nhà, anh bật cười chia sẻ rằng một trong những mong muốn lớn nhất khi đóng góp cho trường là cải thiện cơ sở vật chất, đặc biệt là lắp đặt điều hòa cho các phòng học để sinh viên khóa sau không phải chịu cảnh nóng bức như mình năm xưa.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, 5 triệu NDT được dùng để bảo trì, sửa chữa và nâng cấp trang thiết bị tại các khu giảng đường. 5 triệu NDT còn lại được đưa vào quỹ bảo toàn vốn, lấy phần lợi nhuận phát sinh để đầu tư phát triển Học viện Khuông Á Minh. Cảm kích trước tấm lòng của cựu sinh viên, nhà trường đã quyết định lấy tên anh đặt cho tòa giảng đường có tuổi đời hơn nửa thế kỷ.

Đến ngày 21/4/2022, nhân dịp trường kỷ niệm 120 năm thành lập, Trịnh Cương tiếp tục quyên góp 30 triệu NDT (hơn 115 tỷ đồng) để hỗ trợ phát triển lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đào tạo sinh viên, khuyến khích giảng viên và xây dựng cơ sở vật chất. Theo thống kê, tính đến tháng 4/2022, tổng số tiền anh đóng góp cho trường cũ đã lên tới gần 70 triệu NDT (khoảng 270 tỷ đồng).

Trở lại Đại học Nam Kinh với những đóng góp thiết thực cho trường cũ, Trịnh Cương đã viết nên một cái kết trọn vẹn cho hành trình vươn lên từ nghịch cảnh. Sự tiếp sức kịp thời năm xưa nay đã được nhân lên gấp bội, trở thành điểm tựa vững chắc để nâng bước cho những ước mơ tuổi trẻ phía trước.

(Theo news.sciencenet.cn)