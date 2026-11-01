Chân dung người đầu tiên rung được Chuông Vàng trong chương trình Rung Chuông Vàng

Đây là cái tên đầu tiên chinh phục trọn vẹn 30 câu hỏi của Rung Chuông Vàng, khép lại chuỗi 50 số phát sóng chưa có người rung được chiếc chuông chiến thắng.

Rung Chuông Vàng là gameshow kiến thức dành cho sinh viên đại học, do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và phát sóng từ năm 2006. Mỗi chương trình có 100 sinh viên đến từ một trường đại học cùng tham gia, lần lượt trả lời 30 câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Người chơi phải ghi đáp án lên bảng trong thời gian quy định; nếu trả lời sai, thí sinh sẽ bị loại khỏi sàn thi đấu. Những người còn lại tiếp tục tranh tài cho đến khi chỉ còn một người hoặc tất cả cùng bị loại. Thí sinh vượt qua câu hỏi thứ 30 và rung được chuông vàng sẽ giành phần thưởng cao nhất trị giá 30 triệu đồng.

Ngày 5/5/2007, trong buổi ghi hình Rung Chuông Vàng tại Đại học Y Dược TP.HCM, Nguyễn Thái Huy đã vượt qua câu hỏi thứ 30, giành trọn phần thưởng 30 triệu đồng. Đây là sinh viên đầu tiên làm được điều này kể từ khi chương trình bắt đầu lên sóng vào tháng 9/2006.

Ngày 5/5/2007, trong buổi ghi hình Rung Chuông Vàng tại Đại học Y Dược TP.HCM, Nguyễn Thái Huy đã vượt qua câu hỏi thứ 30, giành trọn phần thưởng 30 triệu đồng

Trước đó, đã có 4 sinh viên từng vượt qua 29 câu hỏi nhưng đều dừng lại ở thử thách cuối cùng. Những người chơi này đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại TP.HCM, Đại học An ninh nhân dân và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Trong số 50 trường từng tham gia chương trình, phần lớn thí sinh thường dừng bước ở khoảng câu 22-23. Vì thế, chiến thắng của Nguyễn Thái Huy trở thành dấu mốc đặc biệt đối với sân chơi kiến thức dành cho sinh viên thời điểm đó.

Sinh năm 1986, Nguyễn Thái Huy từng theo học tại Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM. Trong ba năm học tại đây, anh liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt, khi học lớp 12, Huy giành giải học sinh giỏi toàn quốc môn Sinh học. Sau khi tốt nghiệp THPT, nam sinh được tuyển thẳng vào Đại học Y Dược TP.HCM và theo học Khoa Dược.

Điều thú vị là trước đó, Huy từng tham gia Rồng Vàng, một gameshow kiến thức tổng hợp do Đài Truyền hình TP.HCM phát sóng. Ở lần thử sức này, anh chỉ trả lời đúng 7/15 câu hỏi. Sự khác biệt giữa hai kết quả khiến chính Thái Huy cũng không đặt nặng việc chiến thắng tại Rung Chuông Vàng như một thành tích hoàn toàn đến từ năng lực cá nhân.

Sau khi tốt nghiệp THPT, nam sinh được tuyển thẳng vào Đại học Y Dược TP.HCM và theo học Khoa Dược

Khi đó, bạn học cùng lớp nhận xét Huy là sinh viên hiền lành, hòa đồng, có vốn kiến thức tốt và tự tin vào những gì mình biết. Bản thân anh cũng cho rằng kiến thức là yếu tố quan trọng giúp người chơi đi đến câu hỏi cuối cùng, dù trong quá trình thi vẫn có những thời điểm cần nhờ đến sự trợ giúp của thầy cô và bạn bè.

Chia sẻ về cách tích lũy kiến thức tại thời điểm đó, Thái Huy cho biết từ nhỏ anh đã yêu thích đọc sách lịch sử và những cuốn viết về danh nhân văn hóa Việt Nam cũng như thế giới. Bên cạnh việc học trên lớp, anh thường xuyên đọc sách báo, xem truyền hình và truy cập Internet vào buổi tối để cập nhật thông tin. Những gameshow kiến thức cũng là chương trình anh yêu thích, bởi đây là cách để hệ thống và bổ sung hiểu biết về nhiều lĩnh vực.

Sau dấu mốc tại Rung Chuông Vàng năm 2007, thông tin về Nguyễn Thái Huy không còn xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông. Những bài viết được đăng tải chỉ chủ yếu tập trung vào chiến thắng đặc biệt của nam sinh viên 21 tuổi cùng bí quyết học tập và tích lũy kiến thức.

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