Bài văn tả con vật của học sinh tiểu học chỉ vỏn vẹn 2 câu, dân mạng đọc thử rồi tranh cãi ầm ĩ

Chỉ một bài văn ngắn trên trang vở ô ly mà khiến dân mạng chia làm hai phe rõ rệt.

Kể về con vật nuôi là dạng đề quen thuộc với học sinh tiểu học. Thường thì các em sẽ chọn chú chó giữ nhà, cô mèo lười hay mấy chú cá cảnh, rồi tha hồ kể về bộ lông, cái đuôi cùng đủ thứ chuyện vui hằng ngày. Thế nhưng không phải nhà nào cũng nuôi thú cưng, và cách một học sinh tiểu học xử lý tình huống này đang khiến nhiều người tranh luận không ngớt.

Trên trang vở, đề bài được chép cẩn thận "Kể về một con vật bất kì mà nhà em nuôi". Ngay bên dưới, em học sinh viết đúng hai câu rồi dừng bút: "Nhà em không nuôi bất kì con nào. Chừng nào nhà em nuôi thì em mới biết tả".

Bài văn kể về con vật nuôi chỉ vỏn vẹn 2 câu của học sinh tiểu học (Ảnh chụp màn hình)

Với nhiều người, bài làm tuy ngắn nhưng lại có lý đến lạ. Đề hỏi về con vật mà nhà em nuôi, trong khi nhà em không nuôi con nào, vậy thì lấy gì mà kể. Không ít cư dân mạng khen cậu bé thẳng thắn, không lên mạng chép bài mẫu hay nhờ bố mẹ viết hộ cho hay, không nuôi thì không tả, đơn giản vậy thôi. Có người còn đùa rằng đọc xong, không chỉ cô giáo mà đến bố mẹ chắc cũng phải ngẩn người trước độ thật thà của con.

Bên cạnh đó, chữ viết nắn nót, trình bày sạch sẽ cũng giúp bài văn ghi điểm cảm tình. Câu thứ hai đọc lên còn giống một lời hứa nhỏ, rằng khi nào nhà có thú cưng thì em sẽ viết bù cho cô.

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng không thể xem đây là một bài văn. Mục đích của dạng đề này là rèn cho học sinh kỹ năng quan sát và diễn đạt, chứ không phải kiểm tra nhà em có nuôi con gì hay không. Nếu nhà không có thú cưng, em hoàn toàn có thể kể về con vật ở nhà ông bà, nhà hàng xóm hay một con vật từng gặp ngoài đời. Viết hai câu rồi dừng lại, theo họ, chẳng khác nào tìm cách lách đề để khỏi phải làm bài.

Một số phụ huynh cũng lo rằng nếu được khen quá nhiều, trẻ có thể nghĩ đây là cách hay để "thoát" những đề bài khó. Dẫu vậy, nhiều người đồng tình rằng thay vì chấm điểm thấp rồi bỏ qua, thầy cô có thể nhân dịp này hướng dẫn em cách mở rộng đề bài. Như thế, sự thật thà của trẻ vẫn được giữ gìn, còn kỹ năng viết văn cũng không bị bỏ ngỏ.