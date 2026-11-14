Bi kịch đằng sau bức ảnh bé gái gục mặt khiến nhiều cha mẹ Việt đau lòng: Người thân nhất lại là người gây tổn thương lớn nhất!

Bức ảnh bé gái cúi gục mặt khi tìm đến cơ quan báo chí cầu cứu khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Có những tổn thương không đến từ người xa lạ, mà lại bắt đầu ngay trong chính ngôi nhà mà một đứa trẻ vẫn nghĩ là nơi an toàn nhất. Bức ảnh bé gái cúi gục mặt khi tìm đến cơ quan báo chí tố cáo cha ruột xâm hại tình dục khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Mới đây, Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng truy tố Ngô Văn Kế về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", theo khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự. Vụ việc một lần nữa khiến dư luận chú ý đến nỗi đau của những đứa trẻ bị xâm hại bởi chính người thân trong gia đình.

Theo cáo trạng, Ngô Văn Kế và bà Đỗ T.H kết hôn năm 2003, có ba con gái. Năm 2006, hai vợ chồng vào TPHCM sinh sống. Đến năm 2014, gia đình thuê nhà tại khu vực quận Bình Thạnh, nay thuộc phường Bình Lợi Trung. Tháng 7/2018, con gái thứ hai là cháu N.T.Q.L được cha đưa vào TPHCM sống cùng gia đình. Trong thời gian này, lợi dụng lúc không có người ở nhà, Kế đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu L. ba lần.

Điều khiến nhiều người đau lòng là sự việc không được phát hiện ngay. Phải đến ngày 13/6/2024, khi dọn dẹp bàn học của con, người mẹ mới tìm thấy một mảnh giấy do cháu L. viết lại nội dung bị cha xâm hại. Sau đó, ngày 25/6/2024, bà H. cùng con gái đến Công an xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (cũ) trình báo.

Theo cáo trạng, tại cơ quan công an địa phương, Ngô Văn Kế từng khai nhận hành vi xâm hại cháu L. Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố và bắt tạm giam, bị can không thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan tố tụng căn cứ vào những lời khai, bản kiểm điểm trước đó, lời trình bày của cháu L. cùng các tài liệu, chứng cứ khác để xác định hành vi phạm tội.

Vụ án được xác định có các tình tiết thuộc trường hợp phạm tội loạn luân, đối với người mà bị can có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và thực hiện hành vi từ hai lần trở lên.

Cháu N.T.Q.L đau khổ tới tố cáo cha ruột tại Báo Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam)

Đáng chú ý, trong quá trình tố giác, người chị gái của cháu L. cũng cho biết bản thân từng bị cha thường xuyên đụng chạm, sờ mó khi còn nhỏ. Tuy nhiên, theo thông tin trong cáo trạng, ngoài lời khai của cháu H., cơ quan điều tra chưa có tài liệu, chứng cứ khác chứng minh hành vi xâm hại đối với cháu nên không xử lý bị can về nội dung này.

Những thông tin ấy khiến người đọc không khỏi day dứt.

Bài học cha mẹ cần nhớ: Đừng mặc định người thân luôn là người an toàn

Thông tin trên VOV.vn, theo số liệu thống kê, trung bình mỗi năm, Việt Nam ghi nhận từ 1.000-1.800 vụ xâm hại trẻ em, trong đó 80% là xâm hại tình dục. Gần 60% thủ phạm là người thân hoặc quen biết. Năm 2023, cả nước ghi nhận 2.498 vụ xâm hại trẻ em. Riêng tại Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2024 tiếp nhận và điều trị cho 66 trẻ bị xâm hại, trong đó: 65,1% bị xâm hại thân thể, 28,8% bị xâm hại tình dục, 6,1% bị bỏ mặc.

Các chuyên gia cảnh báo, xâm hại trẻ em có thể xảy ra ở bất cứ đâu: trong gia đình, trường học, cộng đồng và cả môi trường mạng. Đặc biệt, thủ phạm thường là người quen biết, có mối quan hệ gần gũi với trẻ như họ hàng, hàng xóm, bạn của cha mẹ, thậm chí là người thân ruột thịt...

Trong suy nghĩ của nhiều người, gia đình là nơi trẻ được bảo vệ tuyệt đối. Cha mẹ thường dặn con không đi theo người lạ, không nhận quà của người không quen biết, không trò chuyện với người lạ trên mạng. Nhưng đôi khi, những lời cảnh báo ấy lại bỏ sót một điều quan trọng: nguy cơ xâm hại không chỉ đến từ người xa lạ. Người gây tổn thương có thể là người quen, người thân, thậm chí là người đang sống chung dưới một mái nhà.

Vì vậy, dạy trẻ phòng tránh xâm hại không nên chỉ dừng ở việc cảnh giác với người lạ. Cha mẹ cần giúp con hiểu rằng cơ thể là của con, con có quyền từ chối những đụng chạm khiến mình khó chịu, kể cả khi người đó là người thân trong gia đình. Không ai có quyền yêu cầu trẻ giữ bí mật về những hành vi đụng chạm vùng riêng tư, khiến con sợ hãi hoặc cảm thấy bị ép buộc.

Quan trọng hơn, cha mẹ cần tạo cho con cảm giác rằng con luôn có thể kể mọi chuyện mà không bị mắng mỏ hay quy trách nhiệm. Nếu trẻ bất ngờ nói ra một sự việc đáng ngờ, hãy bình tĩnh lắng nghe, không chất vấn dồn dập, không tỏ thái độ nghi ngờ và tuyệt đối không hỏi những câu như "Sao con không nói sớm hơn?" hay "Tại sao con lại để chuyện đó xảy ra?". Những câu hỏi ấy có thể khiến trẻ cảm thấy mình có lỗi và càng khó mở lòng.

Khi trẻ tiết lộ bị xâm hại, điều đầu tiên cần làm là bảo đảm an toàn, tách trẻ khỏi người bị tố cáo và tìm kiếm sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng, cơ sở y tế hoặc đơn vị chuyên môn bảo vệ trẻ em. Cha mẹ không nên tự ý đối chất, gây áp lực để trẻ kể đi kể lại nhiều lần hay tìm cách giải quyết kín đáo vì sợ ảnh hưởng danh dự gia đình.

Một đứa trẻ bị xâm hại đã phải chịu đựng tổn thương rất lớn. Điều các em cần không phải là những lời trách móc, sự hoài nghi hay yêu cầu phải quên đi mọi chuyện, mà là được tin tưởng, bảo vệ và hỗ trợ đúng cách.

Bởi tình thân không thể là lý do để che giấu hành vi gây tổn thương. Và mái nhà chỉ thực sự là nơi an toàn khi người lớn trong đó biết tôn trọng, bảo vệ trẻ em, chứ không phải khi trẻ buộc phải im lặng để giữ cho gia đình vẻ ngoài yên ổn.