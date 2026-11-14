Bài văn tả gia đình của học sinh tiểu học khiến dân mạng cười ngất, câu nào câu nấy đều "chạm" đúng điều cả nhà muốn giấu

Chỉ một bài văn ngắn kể về gia đình, cậu học trò nhỏ đã vô tình "khai" hết bí mật của từng thành viên.

Với học sinh tiểu học, đề văn kể về gia đình tưởng dễ mà lại không dễ chút nào. Nhà có mấy người, mỗi người thích gì, làm gì, các em đều biết rõ cả. Có điều trẻ con vốn thật thà, thấy sao kể vậy, nên chuyện gì người lớn ngại nói ra thì các em cũng chẳng ngại ghi vào vở.

Bài văn dưới đây của một cậu bé tiểu học là ví dụ như thế. Nhìn qua trang vở, ai cũng phải khen chữ viết đều tăm tắp, trình bày sạch đẹp, không gạch xóa chỗ nào. Nhưng đọc kỹ từng câu thì mới thấy, bố mẹ và chị gái của cậu bé có lẽ sẽ không vui lắm nếu cầm được bài văn này.

"Gia đình em có 4 người. Đó là bố mẹ em, chị em và em. Bố em thích đọc báo và xem Facebook. Bố rất cao và mập. Mẹ em năm nay 40 tuổi. Mẹ thích nấu ăn và chơi tennis. Chị em học lớp 5. Chị thích hát và nhảy. Chị rất tham lam vì mỗi khi mẹ nấu gà rán chị đã nhanh tay lấy miếng gà to nhất mà ăn. Và người nhỏ nhất trong gia đình chính là em. Em thích bóng đá và chơi cờ vua. Em hay đá bóng cùng bố và chơi cờ vua cùng mẹ. Ngày nghỉ, cả nhà cùng nhau đi chơi. Em rất vui khi được làm thành viên trong gia đình mình".

Bài văn kể về gia đình của cậu học trò tiểu học (Ảnh chụp màn hình)

Có thể thấy, bài văn tuy không dài nhưng câu nào câu nấy đều vô tình tiết lộ điều mà các thành viên trong gia đình cậu bé có lẽ chẳng muốn khoe ra. Người đầu tiên "dính đòn" là bố. Mới khen bố thích đọc báo thì cậu bé đã thật thà kể thêm bố thích xem Facebook, rồi chốt luôn một câu bố "rất cao và mập". Chữ "cao" nghe còn vui, chứ chữ "mập" thì chắc chẳng ông bố nào muốn thấy con viết vào bài kiểm tra cho cô giáo đọc.

Đến lượt mẹ, cậu bé không tả mẹ xinh hay hiền như nhiều bạn khác mà đi thẳng vào con số "năm nay 40 tuổi". Tuổi tác vốn là chuyện mà không ít chị em ngại nhắc đến, vậy mà giờ đây đã được con trai công khai rõ ràng trên giấy trắng mực đen. May là ngay sau đó, mẹ được gỡ gạc lại đôi chút với sở thích nấu ăn và chơi tennis nghe rất năng động.

Nếu bố mẹ chỉ bị nhắc khéo thì chị gái của cậu bé lại hứng trọn một lời nhận xét khó cãi. Chị cậu bé học lớp 5, thích hát và nhảy, nhưng lại "rất tham lam". Lý do được đưa ra cụ thể đến từng chi tiết, cứ mỗi lần mẹ làm gà rán là chị đã nhanh tay chọn ngay miếng to nhất. Đọc đến đây, chắc nhiều người cũng đoán được ai là người thường xuyên phải nhận miếng nhỏ hơn.

Đáng yêu là sau khi lần lượt "điểm danh" khuyết điểm của từng người, cậu bé lại kể về mình bằng giọng rất hiền lành. Em là út trong nhà, thích bóng đá và cờ vua, hay chơi cùng cả bố lẫn mẹ. Bài văn khép lại bằng cảnh cả nhà cùng đi chơi ngày nghỉ và niềm vui được làm một thành viên trong gia đình.

Những chi tiết người lớn ngại nhắc đến thường lại là thứ trẻ nhỏ nhớ rõ nhất (Ảnh minh họa)

Đọc xong, nhiều người không nhịn được cười trước sự thật thà của cậu bé, nhưng cũng thấy ấm lòng vì một gia đình mà ai cũng có nét riêng, ai cũng gần gũi với con. Có lẽ chỉ có miếng gà rán to nhất là vẫn còn là chuyện cần cả nhà ngồi lại bàn bạc cho công bằng.