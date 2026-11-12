Bài văn 5 câu nói về mẹ của học sinh tiểu học khiến dân mạng tranh cãi, người đòi cho điểm 10, người bảo lạc đề

Chỉ với 5 câu văn ngắn, cậu học trò nhỏ đã khiến nhiều người vừa buồn cười vừa thấy ấm lòng.

Với học sinh tiểu học, những bài tập làm văn đầu tiên luôn là "thử thách" không nhỏ. Ở độ tuổi này, các em đã biết quan sát, biết yêu thương, nhưng để biến những điều đó thành câu chữ thì không phải ai cũng làm được. Chính vì vậy, không ít bài văn của trẻ nhỏ khiến người lớn bật cười vì sự ngây ngô, thật thà đến bất ngờ.

Mới đây, hình ảnh một trang vở ô ly ghi bài tập làm văn của học sinh tiểu học được chia sẻ trên mạng xã hội. Đề bài yêu cầu "Em hãy viết đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về người thân của em". Cậu học trò chọn viết về mẹ và đoạn văn được trình bày như sau:

"Em rất yêu mẹ em. Mẹ em rất yêu em. Em cũng rất yêu mẹ em. Em với mẹ em cũng rất yêu nhau. Mẹ em rất thương em".

Đoạn văn 5 câu nói về mẹ của cậu học trò nhỏ

Xét về hình thức, bài làm của cậu bé gần như không có gì để chê. Chữ viết khá tròn trịa, rõ ràng, không sai chính tả, còn độ dài thì vừa đúng 5 câu như đề bài yêu cầu. Thậm chí, em cũng chọn đúng đối tượng là người thân, không hề viết sang chuyện khác.

Điều khiến dân mạng không nhịn được cười nằm ở nội dung. Cả đoạn văn chỉ xoay quanh một ý duy nhất là em yêu mẹ và mẹ yêu em, được nhắc đi nhắc lại theo nhiều cách khác nhau. Từ "yêu" xuất hiện tới 4 lần, chưa kể câu cuối còn thêm chữ "thương" như để khẳng định chắc nịch thêm lần nữa. Về ngoại hình của mẹ, công việc mẹ làm hay những việc mẹ hay làm cho em, đoạn văn hoàn toàn không nhắc tới.

Bài văn nhanh chóng nhận được nhiều bình luận thích thú. Không ít người cho rằng cậu bé thật đáng yêu, chắc hẳn em thương mẹ lắm nên mới nhắc đi nhắc lại chuyện yêu mẹ nhiều đến thế. Với họ, sự chân thành trong từng câu chữ đã đủ để xứng đáng với một điểm 10.

Ở chiều ngược lại, một số người cho rằng đoạn văn có phần "lạc đề", bởi đề bài muốn học sinh nói về người thân thì cần có thêm thông tin cụ thể về người đó. Viết 5 câu đều cùng một ý khiến bài làm thiếu chiều sâu, khó đạt điểm cao nếu chấm theo đúng yêu cầu của môn Tiếng Việt.

Dù chấm theo cách nào, có lẽ người vui nhất khi đọc đoạn văn này vẫn là mẹ của cậu bé. Còn với phụ huynh, đây cũng là gợi ý nhỏ để cùng con trò chuyện nhiều hơn về người thân trong nhà, từ dáng vẻ, sở thích đến những việc hằng ngày. Khi có thêm chất liệu, những tình cảm chân thành của trẻ sẽ được thể hiện trọn vẹn hơn trên trang giấy.