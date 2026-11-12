Tư thế ngồi họp phụ huynh của một bà mẹ khiến MXH dậy sóng: Bảo sao nhiều đứa trẻ đi học hay ngọ nguậy trong giờ

Bắt một đứa trẻ ngồi yên hàng tiếng đồng hồ trên bộ bàn ghế thô cứng mà đòi hỏi tập trung tuyệt đối cũng giống như ép người mang giày chật phải chạy marathon.

Mạng xã hội Trung Quốc gần đây xôn xao trước hình ảnh một người mẹ mặc sườn xám hoa nhí trang nhã đi họp phụ huynh. Ngồi được một lúc, cô tháo hẳn một chiếc giày bệt để dưới sàn, vắt chéo chân thả lỏng trên chiếc ghế học sinh nhỏ hẹp.

Khoảnh khắc này lập tức chia rẽ dư luận. Một bên khen cô tự nhiên, chân thật giữa không khí gò bó. Ngược lại, không ít người chỉ trích cô bất lịch sự, cho rằng việc cởi giày và ngồi vắt chân khiến tà sườn xám xẻ cao bị vén lên là thiếu tôn trọng giáo viên cùng không gian lớp học. Thực tế, người mẹ chuẩn bị rất chu đáo: tóc vấn gọn gàng, trang phục lịch sự, trang điểm nhã nhặn. Vấn đề nảy sinh từ chính chiếc ghế tiểu học thấp lè tè, nơi một người lớn phải ép mình ngồi xuống suốt hàng giờ đồng hồ.

Người lớn ê ẩm 10 phút, con trẻ cắn răng cả ngày

Họp phụ huynh ngày nay thường ngột ngạt chẳng khác nào một cuộc họp hội đồng quản trị. Người lớn ngồi ngay ngắn như khúc gỗ, cắm cúi ghi chép, ngấm ngầm so đo từng điểm số hay câu hỏi đặt ra cho giáo viên. Không ai dám thả lỏng vì sợ bị đánh giá là thiếu quan tâm đến con cái. Dáng ngồi tháo giày của người mẹ bỗng trở nên lạc lõng, nhưng lại gợi mở một góc nhìn khác: Tại sao chúng ta luôn phải gồng mình đến mức cứng đờ?

Đáng chú ý, cuộc tranh luận dần chuyển hướng sang một câu hỏi thực tế: Người lớn ngồi chiếc ghế ấy chục phút đã ê ẩm, vậy con trẻ ngồi suốt 7 - 8 tiếng mỗi ngày thì sao?

Khoảnh khắc gây tranh cãi của người mẹ

Bàn thấp tì vào đầu gối, mặt ghế cứng cấn vào xương cụt. Khi trẻ con ngồi học không yên, ngọ nguậy, mất tập trung, phản xạ đầu tiên của cha mẹ thường là quát mắng: "Ngồi đàng hoàng xem nào!", "Lại lười học chứ gì!". Một phụ huynh từng chua xót bình luận: "Ngồi thử chiếc ghế của con suốt hai tiếng, về nhà tôi chỉ biết xin lỗi con trai vì trước giờ không biết con phải chịu khổ thế nào". Khi đích thân trải nghiệm cảm giác mỏi nhừ và tê dại, người lớn mới nhận ra: đôi khi trẻ mất tập trung không phải vì thái độ, mà là cơ thể đang phát tín hiệu kêu cứu.

Đừng đòi hỏi sự tập trung trên một chiếc ghế "tra tấn"

Bắt một đứa trẻ ngồi yên hàng tiếng đồng hồ trên bộ bàn ghế thô cứng mà đòi hỏi tập trung tuyệt đối cũng giống như ép người mang giày chật phải chạy marathon. Không giải quyết vấn đề cơ sở vật chất mà chỉ chăm chăm chấn chỉnh thái độ thì chẳng có tác dụng gì. Rất nhiều trường học hiện nay vẫn dùng bàn ghế một kích cỡ cho mọi vóc dáng, lưng ghế thẳng đơ không có điểm tựa, ảnh hưởng trực tiếp đến cột sống và thị lực học sinh.

Việc cởi giày giữa lớp học có thể chưa trọn vẹn về mặt hình thức ở chốn đông người. Tuy nhiên, sự tôn trọng không nhất thiết phải đánh đổi bằng việc gồng cứng bản thân. Người mẹ vẫn ăn mặc trang nhã, đến đúng giờ và tập trung theo dõi buổi họp. Thầy cô cần sự tiếp thu và phối hợp chân thành, chứ không cần phụ huynh phải ngồi im như tượng gỗ.

Giáo dục không thể chỉ chăm chăm vào điểm số hay thứ hạng. Một đứa trẻ được ngồi trong trạng thái thoải mái mới có đủ năng lượng và tâm trí để tiếp thu kiến thức. Bằng một phản xạ bản năng, người mẹ ấy đã vô tình cất lên tiếng nói thay hàng triệu học sinh: Chiếc ghế này thực sự quá khó chịu. Muốn kỳ vọng con học tốt, trước hết hãy thấu hiểu những cảm nhận thể chất cơ bản nhất của con trẻ.