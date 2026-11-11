Tốt nghiệp ĐH top đầu, đi làm 7 ngày bị sếp nhắc liền bỏ việc, 32 tuổi vẫn ở nhà ăn bám bố mẹ suốt 10 năm

Một lời nhắc nhở của cấp trên đã khiến chàng trai từng là niềm tự hào của gia đình đóng cửa ở nhà suốt một thập kỷ.

Ai đi làm cũng từng có lần đầu bị sếp nhắc. Có thể là một bản báo cáo sai số liệu, một email gửi nhầm, hay đơn giản là làm chậm hơn yêu cầu. Cảm giác lúc ấy thường chẳng dễ chịu gì. Người thì đỏ mặt, người thì về nhà buồn cả tối. Nhưng rồi sáng hôm sau, phần lớn vẫn dậy đúng giờ và tiếp tục đi làm.

Thế nhưng không phải ai cũng vượt qua được lần đầu ấy. Với có những người trẻ, một lời phê bình nhỏ ở chỗ làm lại đủ sức khiến họ quay lưng với cả thế giới bên ngoài. Câu chuyện của một gia đình ở Tây An (Trung Quốc) là một ví dụ như thế.

Từ niềm tự hào đến 10 năm khép cửa

Một bà mẹ ở Tây An từng khóc khi kể trên mạng xã hội về con trai mình. Năm 2015, cậu tốt nghiệp một trường đại học thuộc nhóm hàng đầu tại thành phố này. Với tấm bằng ấy, ai cũng nghĩ con đường sự nghiệp của cậu sẽ rộng mở.

Công việc đầu tiên đến với nam thanh niên này một cách khá suôn sẻ. Nhưng chỉ sau 7 ngày đi làm, cậu bị cấp trên nhắc nhở vài câu. Ngay sau đó, anh nộp đơn xin nghỉ. Từ lúc ấy, anh không đi làm thêm một lần nào nữa.

Chỉ một lần bị nhắc nhở ở chỗ làm, chàng trai tốt nghiệp trường danh tiếng chọn ở nhà suốt 10 năm (Ảnh minh họa)

Đến nay đã tròn 10 năm. Người con trai năm nay 32 tuổi. Ban ngày anh ngủ đến 3, 4 giờ chiều, ban đêm lại ôm điện thoại đến sáng. Cuộc sống của anh gần như chỉ quanh quẩn trong căn phòng của mình.

Trong khi đó, bố mẹ anh đều đã lớn tuổi. Người mẹ vừa nghỉ hưu năm ngoái, mỗi tháng nhận khoản lương hưu hơn 6.000 tệ (khoảng 23 triệu đồng). Người bố vẫn đang cố gắng bám trụ với công việc ở một văn phòng luật. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà, từ cơm nước đến tiền điện, tiền mạng, đều do hai ông bà gánh vác.

Học giỏi chưa chắc đã chịu được va vấp

Câu chuyện khiến nhiều người đặt câu hỏi, vì sao một người đủ giỏi để vào trường hàng đầu lại không thể đứng vững trước một lời nhắc nhở nhỏ ở chỗ làm.

Câu trả lời có lẽ không nằm ở năng lực học tập. Có những đứa trẻ suốt quãng đời đi học gần như chỉ quen với lời khen. Điểm cao thì được khen, thi đỗ thì được thưởng. Bố mẹ lo hết những việc ngoài sách vở, chỉ mong con dồn sức học hành. Con chưa từng phải tự mình xử lý một thất bại, cũng chưa từng phải chịu trách nhiệm cho một sai lầm.

Đến khi bước vào môi trường làm việc, mọi thứ thay đổi. Không còn ai khen con chỉ vì con đã cố gắng. Cấp trên sẽ chỉ ra lỗi sai, đôi khi bằng những lời không mấy dễ nghe. Với người chưa từng va vấp, một lời phê bình bình thường cũng có thể giống như một cú sốc lớn. Và khi lựa chọn dễ dàng nhất là quay về nhà, nơi luôn có bố mẹ lo cho mọi thứ, nhiều người đã ở lại đó lâu hơn họ tưởng.

Điều đáng sợ của kiểu ăn bám này là nó diễn ra rất lặng lẽ. Con không đòi hỏi gì quá đáng, không gây chuyện ồn ào. Bố mẹ thì vừa giận vừa thương, cứ nghĩ để con nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ ổn. Một tháng thành một năm, một năm thành mười năm. Đến khi nhìn lại, đứa con từng là niềm tự hào đã bước sang tuổi ngoài 30, còn bố mẹ thì đã già.

Nhiều phụ huynh vừa giận vừa thương, để con ở nhà "nghỉ ngơi một thời gian" mà không ngờ kéo dài nhiều năm (Ảnh minh họa)

Dạy con chịu được lời phê bình từ khi còn nhỏ

Không ai có thể bảo vệ con khỏi mọi lời chê trách suốt cả cuộc đời. Điều bố mẹ có thể làm là giúp con quen với việc bị góp ý từ sớm, khi những va vấp còn nhỏ và bố mẹ vẫn ở bên.

Khi con làm sai, bố mẹ có thể chỉ ra lỗi một cách rõ ràng, thay vì bỏ qua hoặc làm thay. Khi con bị thầy cô nhắc nhở, thay vì vội vàng bênh con, bố mẹ có thể cùng con nhìn lại xem mình sai ở đâu và sửa thế nào. Khi con thất bại, hãy để con được buồn, nhưng cũng để con tự đứng dậy. Mỗi lần như vậy là một lần con học được rằng bị phê bình không có nghĩa là mình vô dụng. Đó chỉ là một phần rất bình thường của việc trưởng thành.

Một tấm bằng đẹp có thể giúp con mở được cánh cửa đầu tiên của cuộc đời. Nhưng để bước tiếp qua những cánh cửa sau, con cần nhiều hơn thế. Con cần biết đứng vững khi bị chê, biết sửa sai khi vấp ngã và biết tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình.

Theo NetEase